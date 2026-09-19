"Tam kiếm khách" Bắc Ảnh gồm Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn từng là những ngôi sao hàng đầu của giới giải trí Hoa ngữ. Nhưng ở hiện tại, một người bị cấm sóng, một người thất bại liên tiếp trong sự nghiệp diễn xuất.

Trang Thời báo Hoàn Cầu đưa tin thời gian gần đây Triệu Vy hoạt động như người bình thường, ngoại hình thiếu chăm chút, không có sự liên hệ với các dự án nghệ thuật.

Nhóm "Tam kiếm khách" nổi tiếng của Học viện Bắc Ảnh khóa 1996 gồm Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn, từng là những ngôi sao hàng đầu của giới giải trí Hoa ngữ. Thậm chí, Huỳnh Hiểu Minh còn bị đồn yêu Triệu Vy từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nữ diễn viên lại phải lòng Trần Khôn.

Nhóm "Tam kiếm khách Bắc Ảnh" nổi tiếng một thời.

Sau 30 năm, hiện tại chỉ còn Huỳnh Hiểu Minh vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Triệu Vy từng được mệnh danh là "thần tượng quốc dân", tài năng và độ nổi tiếng đứng đầu Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân sai lầm đẩy Triệu Vy vào vực thẳm, gần như biến mất khỏi làng giải trí.

Trong khi đó, Trần Khôn sau nhiều tác phẩm liên tiếp thất bại, lui về dạy học, trở thành ông chủ nhỏ.

Huỳnh Hiểu Minh luôn bị chê diễn dở

Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện trong ngày khai giảng của Học viện Hý kịch Thượng Hải. Anh tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Quản lý nghệ thuật/Kế hoạch sân khấu.

Anh còn là ông chủ và đầu tư vào khoảng 40 công ty khác nhau. Đầu năm, Huỳnh Hiểu Minh đóng vai nam chính trong phim Tiểu thành đại sự, hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh.

Theo Sina, nếu tính số lượng giải thưởng, Huỳnh Hiểu Minh là sao nam lứa 7X đạt nhiều giải Ảnh đế. Anh từng hai lần đoạt giải Nam chính xuất sắc nhất giải Kim Kê cho phim Những giấc mơ Mỹ ở Trung Quốc (2013) và Liệt hỏa anh hùng (2020).

Cũng với hai tác phẩm này, Huỳnh Hiểu Minh còn thắng giải tại Bách Hoa. Năm 2024, Huỳnh Hiểu Minh thắng thêm giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh đế) với bộ phim Câu lạc bộ Ánh Dương (Sunshine Club) tại LHP quốc tế Thượng Hải.

Tuy nhiên, danh tiếng Huỳnh Hiểu Minh luôn ở giữa ranh giới giữa diễn dở và xuất sắc. Nam diễn viên đóng nhiều phim, nhưng số lượng tác phẩm được đánh giá có chất lượng cao không nhiều. Anh còn bị chê diễn xuất khoa trương, luôn tỏ vẻ bá đạo, nguy hiểm, khiến khán giả phát ngấy.

Số lượng tác phẩm diễn xuất tốt, chất lượng cao của Huỳnh Hiểu Minh không nhiều. Anh từng bị chê là "ông hoàng phim rác".

Mặt khác, việc ly hôn Angelababy cũng khiến Huỳnh Hiểu Minh gặp nhiều ý kiến trái chiều. Sau khi ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò người mẫu Diệp Kha. Song cô thường xuyên phát ngôn gây tranh cãi. Trong một buổi họp báo, Huỳnh Hiểu Minh phải cúi đầu xin lỗi vì chuyện tình cảm ồn ào chiếm dụng tài nguyên công cộng.

Diệp Kha được cho là đã mang thai và sinh con cho Huỳnh Hiểu Minh, nhưng đến nay, nam diễn viên vẫn chưa công khai thừa nhận đứa trẻ. Cả hai đường ai nấy đi.

Trần Khôn thất bại 6 phim liên tiếp

Trần Khôn trong nhóm Tam kiếm khách được đánh giá là diễn viên có tính nghệ thuật nhất. Anh từng nằm trong danh sách Tứ đại tiểu sinh (các diễn viên nam trẻ tuổi tài năng) do tạp chí Nam Đô bình chọn năm 2002 gồm Trần Khôn, Lý Á Bằng, Lục Nghị, Huỳnh Lỗi.

Nam diễn viên sở hữu nhiều tác phẩm thành công như Như sương như mưa lại như gió, Kim phấn thế gia, Vân thủy dao, Họa bì, Hoa Mộc Lan, Nhượng tử đạn phi, Long môn phi giáp.

Phong cách diễn xuất của Trần Khôn không còn được ưa chuộng.

Tuy nhiên, khi bước vào tuổi trung niên, khả năng diễn xuất của Trần Khôn bị nghi ngờ do liên tiếp có 6 bộ phim thất bại là Thiên thịnh trường ca (2018), Thắng thua, Thoát thân, Thuyền cứu hộ hòa bình, Phong khởi Lũng Tây, Âm dương sư: Thị thần lệnh (2021).

Anh bị chê cười là "Khôn flop".

Trang Sina nhận xét Trần Khôn không thoát khỏi cái bóng của nhân vật Vũ Hóa Điền trong Tân Long Môn phi giáp. Các nhân vật của anh luôn thể hiện sự trịch thượng, đứng trên người khác. Những kiểu diễn xuất này bị đánh giá một màu, có phần "diễn" quá mức.

Sau chuỗi thất bại, khán giả không còn tin tưởng vào diễn xuất của Trần Khôn. Dù được đánh giá là ngôi sao thực lực từ khi còn trẻ, đến nay nam diễn viên vẫn chưa từng giành giải thưởng Ảnh đế.

Nhà sản xuất cũng lo ngại dự án lỗ nặng nếu giao vai chính cho Trần Khôn. Vì vậy, vài năm trở lại đây, sự nghiệp nam diễn viên trì trệ, ít có tác phẩm mới. Theo Sina, cá tính Trần Khôn quá mạnh mẽ, từ đó ảnh hưởng lớn đến khả năng nhập vai của anh.

Trần Khôn hơn 10 năm qua không có tác phẩm gây tiếng vang.

Trần Khôn hợp tác với Châu Tấn mở công ty TNHH văn hóa Đông Thân Vị Lai (Bắc Kinh), quản lý hoạt động nghệ thuật của nhiều nghệ sĩ như Trương Tịnh Nghi, Nghê Đại Hồng, Trương Hiểu Thần, Châu Du, Vương Tử Tuyền...

Triệu Vy bị đuổi khỏi giới giải trí

Triệu Vy bị cấm sóng từ năm 2021, nhưng đến nay vẫn có không ít khán giả tiếc nuối cho tài năng nổi bật của cô.

Danh tiếng Triệu Vy bùng nổ sau thành công của bộ phim Hoàn Châu cách cách (1998). Thời điểm đó, không ai là không biết đến nàng én nhỏ thông minh, tinh nghịch. Sau đó, cô liên tiếp thành công với những tác phẩm như Tân dòng sông ly biệt, Kinh hoa yên vân, Hiệp nữ phá thiên quan... Lần đầu Triệu Vy làm đạo diễn cũng đạt kết quả khả quan.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, sai lầm khiến Triệu Vy chôn vùi sự nghiệp là kết hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Sau khi trở thành vợ Huỳnh Hữu Long, Triệu Vy dần chuyển sang hoạt động kinh doanh với niềm tin mù quáng rằng dưới sự hướng dẫn của chồng, cô nhanh chóng gia tăng tài sản của mình theo cấp số nhân.

Triệu Vy thực chất không hiểu biết nhiều về chứng khoán, những hoạt động kinh doanh đều do Huỳnh Hữu Long chỉ đạo. Huỳnh Hữu Long vay tiền, lập công ty ma, đầu tư vào một số dự án, sau đó khai khống khoản đầu tư nhằm đẩy giá cổ phiếu lên cao kiếm lời. Chiêu trò "đòn bẩy kinh tế" giúp cả hai thu về 3 tỷ NDT, nhưng hậu quả để lại là hàng chục nhà đầu tư lâm vào cảnh phá sản.

Năm 2017, vợ chồng Triệu Vy bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc phạt nặng với điều kiện 5 năm không được tham gia thị trường chứng khoán. Đồng thời, họ phải đối mặt với hơn 500 vụ án khác nhau. 9 năm trôi qua, Triệu Vy vẫn phải đối mặt với 400 vụ án đòi tiền từ nhà đầu tư chưa được giải quyết.

Cuộc hôn nhân với Huỳnh Hữu Long khiến Triệu Vy trắng tay.

Sau sự cố năm 2017, vợ chồng Triệu Vy trục trặc tình cảm, họ ly thân năm 2018, năm 2019 nộp đơn xin ly hôn, đến năm 2021 mới hoàn tất thủ tục.

Anh trai Triệu Vy chia sẻ nữ diễn viên không giỏi kinh doanh, chỉ là người làm nghệ thuật đơn thuần. Cuộc hôn nhân này khiến Triệu Vy lâm vào cảnh nợ nần, tài sản bị đóng băng. Trước khi đường ai nấy đi, Huỳnh Hữu Long còn tẩu tán tài sản, khiến nữ diễn viên trắng tay.