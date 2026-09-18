Bộ phim Trung Quốc này đang chễm trệ trên ngôi đầu Netflix Việt Nam.

Thời điểm hiện tại, top 10 Netflix Việt Nam ở cả hai bảng xếp hạng TV Shows và Movies đều đang chứng kiến sự thống trị của các tác phẩm Trung Quốc. Nếu như ở mảng TV Shows, Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn vững vàng dẫn đầu thì bảng Movies có màn bứt phá “quá nhanh quá nguy hiểm” của Người Biến Mất (tựa Anh: Vanishing Point).

Người Biến Mất đang thống trị Netflix Việt Nam

Theo thống kê từ FlixPatrol, Người Biến Mất leo lên Top 1 Netflix Việt Nam với tốc độ cực nhanh sau khi được phát hành trên nền tảng này. Đáng nói hơn, sức hút của bộ phim không chỉ mang tính nhất thời khi tác phẩm vẫn đang giữ ngôi đầu suốt 7 ngày liên tiếp.

Người Biến Mất hiện xếp trên bom tấn Hollywood Hercules, bộ phim đình đám Thỏ Ơi!! của Trấn Thành, cũng như Crazy Rich Asians. Trong khi đó, Crazy Rich Asians cũng đang cho thấy sức bật mạnh mẽ khi vừa tăng liền 3 bậc trên bảng xếp hạng, thế nhưng vẫn chưa thể vượt qua đại diện đến từ Trung Quốc.

Phim giữ ngôi đầu suốt 7 ngày liên tiếp

Người Biến Mất có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng gồm Trịnh Khải, Khưu Trạch và Lưu Hạo Tồn. Trong đó, Lưu Hạo Tồn là cái tên quen mặt với các khán giả trẻ, khi cô đang là gương mặt nổi bật bậc nhất trong dàn tiểu hoa 00 màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Sau khi gây sốt với bom tấn truyền hình Chủ Giác, nữ diễn viên tiếp tục đón nhận tín hiệu tích cực với bộ phim này.

Không chỉ dẫn đầu tại Việt Nam, Người Biến Mất còn cho thấy sức hút tại nhiều thị trường châu Á. Tác phẩm hiện góp mặt trong Top 10 Netflix tại Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore, Philippines, Malaysia, Nhật Bản, Indonesia và Hồng Kông (Trung Quốc).

Khưu Trạch

Về nội dung, Người Biến Mất lấy chất liệu từ tiểu thuyết Hải Quỳ của Bắc Khắc Bang. Mọi chuyện bắt đầu khi một cậu bé 9 tuổi đột nhiên mất tích vào đúng ngày Đông chí. Điều kỳ lạ là dù đứa trẻ biến mất ngay tại nơi có hệ thống giám sát, camera an ninh lại không ghi được bất kỳ dấu vết đáng ngờ nào.

Từ đây, cảnh sát bắt đầu lần theo những người có liên quan và phát hiện những điều bất thường chưa được hé lộ. Tâm điểm không chỉ có người cha đang điên cuồng tìm con, mà còn là một người hàng xóm sa vào cờ bạc, gánh trên vai khoản nợ lớn và một nữ chủ nhà mang theo ám ảnh từ vụ xâm hại trong quá khứ mà đến nay vẫn chưa tìm được kẻ gây án.

Trịnh Khải

Lý Mộng

Ban đầu, họ dường như chỉ là những con người với những bi kịch hoàn toàn tách biệt. Thế nhưng càng điều tra, những đường dây tưởng chẳng liên quan lại càng tiến gần đến nhau. Vụ mất tích của đứa trẻ dần trở thành điểm khởi đầu để kéo ra hàng loạt bí mật đã bị che giấu, đồng thời hé mở sự thật đáng sợ tồn tại ngay giữa cuộc sống thường ngày của những cư dân trong tòa nhà.

Chính bầu không khí bí ẩn, căng thẳng cùng câu chuyện liên tục khơi gợi sự tò mò đang giúp Người Biến Mất trở thành cái tên gây chú ý trên Netflix ở thời điểm hiện tại.