Danh sách này có nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Trương Lăng Hách.

Mới đây, trang Sohu đã công bố bảng xếp hạng "10 nam thần màn ảnh Hoa ngữ" dựa trên nhiều tiêu chí thay vì chỉ nhìn vào ngoại hình. Khả năng diễn xuất, hiệu quả xây dựng nhân vật và thiện cảm của khán giả đều được đưa vào đánh giá, tạo nên danh sách gây nhiều tranh luận.

10. Hầu Minh Hạo

Hầu Minh Hạo ghi dấu ấn với vẻ ngoài trẻ trung cùng khí chất thiếu niên nổi bật. Sau thành công của một số tác phẩm thanh xuân, anh tiếp tục thử sức với phim cổ trang và thường được đánh giá cao về ngoại hình. Tuy nhiên, phần lớn vai diễn không có gì nổi bật và diễn xuất cũng không thật sự ấn tượng. Theo Sohu, Hầu Minh Hạo cần một vai diễn đủ sức tạo hiệu ứng lớn để nâng tầm sự nghiệp.

9. Thành Nghị

Thành Nghị đã tạo dựng hình ảnh riêng với những nhân vật chịu nhiều biến cố, nội tâm sâu sắc và thường mang màu sắc bi kịch. Cổ trang là thế mạnh rõ rệt của anh, đặc biệt ở các cảnh võ thuật và những phân đoạn cảm xúc. Dù vậy, khi chuyển sang phim hiện đại, ngôi sao 36 tuổi vẫn chưa tạo được sức hút tương đương. Đây cũng là điểm khiến khán giả tranh cãi về việc anh có đang phụ thuộc quá nhiều vào dòng phim cổ trang hay không.

8. Lưu Vũ Ninh

Xuất thân từ lĩnh vực âm nhạc, Lưu Vũ Ninh chuyển sang diễn xuất và nhanh chóng gây chú ý nhờ vóc dáng cao ráo cùng chất giọng đặc biệt. Đồng thời, anh có lợi thế ở phần lời thoại và diễn xuất tiến bộ rõ qua nhiều dự án cổ trang. Đáng tiếc, phần lớn vai diễn mà Lưu Vũ Ninh nhận đều na ná giống nhau nên khán giả vẫn chờ đợi anh sẽ thử sức với nhiều dạng nhân vật hơn.

7. Vương Hạc Đệ

Vương Hạc Đệ sở hữu ngoại hình có tính nhận diện cao và từng tạo bước đột phá với loạt phim đình đám. Anh đặc biệt phù hợp với những nhân vật mạnh mẽ, phóng khoáng, có nhiều đất để thể hiện cảm xúc. Nhưng điểm hạn chế nằm ở diễn xuất và cách hóa thân vào các vai diễn. Nếu nhân vật không có thiết lập nổi bật, ưu thế của Vương Hạc Đệ cũng khó được phát huy tối đa.

6. Vương Nhất Bác

Từ ca hát và vũ đạo chuyển hướng sang phim ảnh, Vương Nhất Bác gây chú ý nhờ khí chất lạnh lùng. Sau khi Trần Tình Lệnh tạo tiếng vang, anh tiếp tục thử sức với dòng phim dân quốc, võ hiệp và những vai đòi hỏi khả năng hành động. Phong cách diễn xuất của sao nam 9x thiên về sự kiềm chế, phù hợp với nhân vật ít lời nhưng nhiều suy nghĩ. Chỉ là khả năng thể hiện những phân đoạn bùng nổ cảm xúc vẫn gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

5. Đàn Kiện Thứ

Đàn Kiện Thứ được đánh giá cao nhờ diễn xuất và khả năng biến hóa giữa cổ trang, dân quốc lẫn hiện đại. Ngay cả khi thời lượng xuất hiện không nhiều, anh vẫn thường tạo được những phân đoạn đáng nhớ và có khả năng xử lý các nhân vật với tính cách tương phản. Điều mà Đàn Kiện Thứ còn thiếu là một vai nam chính đủ sức phủ sóng rộng và tạo nên dấu ấn mang tính biểu tượng.

4. Dương Dương

Dương Dương có lợi thế về ngoại hình và hình thể, phù hợp với nhiều vai diễn từ cổ trang đến hiện đại. Anh từng sở hữu không ít tác phẩm nổi bật, nhưng cũng có giai đoạn bị nhận xét là diễn xuất cứng và quá phụ thuộc vào khí chất thần tượng. Những năm gần đây, nam diễn viên chủ động lựa chọn các nhân vật đời thường hơn, cho thấy nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn và thay đổi hình ảnh.

3. Tiêu Chiến

Tiêu Chiến là một trong những cái tên có độ nhận diện và sức nóng hàng đầu Cbiz. Anh sở hữu ngoại hình phù hợp với cổ trang nhưng đồng thời có thể đảm nhận những nhân vật trong các câu chuyện hiện thực. Khả năng nắm bắt tâm lý và thể hiện mâu thuẫn nội tâm giúp Tiêu Chiến duy trì vị trí trong nhóm diễn viên hàng đầu. Dù vậy, vị trí thứ 3 cũng đồng nghĩa với việc mỗi dự án mới của anh đều chịu áp lực lớn từ kỳ vọng của khán giả.

2. Trương Lăng Hách

Trương Lăng Hách gây ấn tượng nhờ chiều cao nổi bật, đường nét gương mặt rõ ràng và hình tượng công tử lạnh lùng. Anh đã thử sức với nhiều dạng nhân vật trong phim cổ trang, từ chàng trai dịu dàng đến những vai có phần mưu mô. Tiếc rằng diễn xuất của anh cũng không được đánh giá cao và phần lớn chỉ tập trung bên dòng phim cổ trang thần tượng. Công chúng cũng hy vọng Trương Lăng Hách sẽ đa dạng thể loại hơn trong tương lai.

1. Tống Uy Long

Tống Uy Long được Sohu xếp ở vị trí đầu bảng nhờ ngoại hình nổi bật, độ phù hợp với cả cổ trang lẫn hiện đại và khí chất có thể chuyển đổi giữa nét trẻ trung với sự trưởng thành. Nam diễn viên cũng có xu hướng lựa chọn những kịch bản thiên về đời sống thay vì chỉ dựa vào lợi thế ngoại hình để duy trì sức nóng. Dù thứ hạng vẫn gây tranh cãi, vị trí số 1 của Tống Uy Long cho thấy anh đang được kỳ vọng nhiều hơn ở khả năng xây dựng nhân vật và mở rộng con đường diễn xuất.