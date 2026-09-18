Đây là bộ phim đang hot rần rần trên MXH.

Sau hơn một tuần kể từ khi Lên Hương chiếu sớm và đứng đầu phòng vé Việt, ngày 18/09, vị trí top 1 đã gọi tên Út Lan 2. Dù chưa khởi chiếu chính thức, bộ phim kinh dị này đang nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ khán giả.

Út Lan 2 đang đứng top 1 phòng vé

Cụ thể, theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, dù vé chỉ mới mở bán từ ngày 18/09 nhưng tính đến 9h sáng cùng ngày, Út Lan 2 đã bứt phá lên vị trí dẫn đầu với doanh thu hơn 1 tỷ đồng, vượt qua Lên Hương và concert movie của SOOBIN. Thành tích này càng ấn tượng hơn khi phim chưa "lên sàn". Tác phẩm sẽ có các suất chiếu sớm đặc biệt từ 19h00 ngày 18/09 và cả ngày 19 - 20/09, trước khi chính thức khởi chiếu toàn quốc vào ngày 25/09.

Út Lan 2 nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả

Út Lan 2 do đạo diễn Trần Trọng Dần cầm trịch, là phần tiếp theo của thương hiệu kinh dị tâm linh Việt Nam. Nội dung phim tiếp tục khai thác những bí ẩn kinh hoàng, những lời nguyền và hủ tục đáng sợ bủa vây ngôi làng nhỏ vùng sông nước Nam Bộ. Câu chuyện bắt đầu từ lúc một con rắn hai đầu xuất hiện kéo theo những cái chết bí ẩn liên tiếp. Khi bí mật từng bị chôn giấu dần trồi lên mặt nước là lúc những oán hận xưa cũ và tà thuật được phơi bày, buộc các nhân vật liên quan phải tìm cách giải quyết.

Đây là phần tiếp theo của thương hiệu phim kinh dị từng gây bão phòng vé

Sau buổi công chiếu sớm tại buổi họp báo ra mắt, nữ chính Kiều Oanh đã nhận cơn mưa lời khen có một màn thể hiện cực kỳ tròn trịa, chứng minh thực lực diễn xuất đỉnh cao của mình. Thậm chí cư dân mạng còn cho rằng cô diễn "như lên đồng", kết hợp quá hoàn hảo với sao nhí Gia Tuệ và bạn diễn Phương Nam.

Ngay sau buổi chiếu đặc biệt dành cho truyền thông và báo chí, bộ phim đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn những khán giả may mắn đầu tiên. "Phim xây dựng rất tốt bối cảnh miền Tây sông nước, u ám đầy ma mị kết hợp với những phong tục đưa tiễn người khuất đầy ám ảnh qua những câu hò, tạo cho phim một bầu không khí nặng nề và rùng rợn", "Phương Nam khắc họa rất tốt một người cha túng quẩn giữa sự nghiệt ngã của cái nghèo và bất lực trước ác linh tước đoạt đi người vợ thân yêu. Phản diện chính của phim là Hà Bá, trên phim sợ bao nhiêu thì ngoài đời đẹp trai bấy nhiêu!", "Dàn cast tròn vai thể hiện sắc thái đa dạng từ tâm lý nặng đô được giao cho Phương Nam, cho tới sự tung hứng hài hước nhằm giảm bớt căng thẳng ở nhân vật của NSƯT Minh Phương, Kiều Oanh và Ngọc Phước"... là một số review của người xem.

Với hiệu ứng truyền thông tích cực, thương hiệu có tiếng, nội dung rùng rợn gây tò mò cùng sự bảo chứng diễn xuất từ nam chính Phương Nam và dàn bao chất lượng, Út Lan 2 hứa hẹn sẽ là át chủ bài phòng vé trong thời gian tới.