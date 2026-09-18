Son Ye Jin đánh dấu màn trở lại màn ảnh nhỏ bằng The Scandal, sêri Netflix được xếp loại 19+. Trước đó, nữ diễn viên từng gây chú ý với nhiều vai diễn táo bạo trên màn ảnh rộng.

The Scandal với sự tham gia của Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana (Lim Jin Ah) dự kiến lên sóng từ ngày 18/9. Đây là phim truyền hình đánh dấu màn tái xuất của Son Ye Jin sau khi cô sinh con vào cuối năm 2022.

Tác phẩm dựa trên tiểu thuyết Pháp Les Liaisons dangereuses của Pierre Choderlos de Laclos, đồng thời là phiên bản làm lại của bộ phim điện ảnh 18+ Untold Scandal (tựa Việt: Nỗi ô nhục họ Cho) năm 2003, với Bae Yong Joon và Jeon Do Yeon đóng chính.

The Scandal gây chú ý khi được dán nhãn 19+.

Lấy bối cảnh thời Joseon, phim xoay quanh phu nhân Cho (Son Ye Jin) - người phụ nữ sở hữu tài năng và cá tính vượt khỏi khuôn khổ dành cho phụ nữ đương thời, Cho Won (Ji Chang Wook) - tay chơi tình ái hàng đầu Joseon và Hee Yeon (Nana) - góa phụ trẻ bị cuốn vào cuộc cá cược nguy hiểm giữa hai nhân vật.

Ngay trước khi lên sóng, The Scandal gây chú ý khi được Hội đồng Xếp hạng Truyền thông Hàn Quốc (KMRB) phân loại “19+”, mức hạn chế cao nhất tại Hàn Quốc.

Lý do phim phân loại 19+

Theo HK01, “19+” đơn giản là quy định người dưới 19 tuổi không được xem và không phản ánh mức độ khỏa thân hay bạo lực của tác phẩm.

Trước đây, Hàn Quốc cũng sử dụng nhãn “18+”. Tuy nhiên, từ ngày 1/5/2024, cơ quan chức năng thay đổi mức hạn chế cao nhất thành “19+”, đồng nghĩa hệ thống phân loại phim ảnh hiện hành của nước này không còn nhãn “18+”.

Khi thẩm định tác phẩm, KMRB xem xét bảy yếu tố gồm chủ đề, tình dục và khỏa thân, bạo lực, kinh dị, ngôn ngữ, ma túy và hành vi nguy hiểm có tính bắt chước. Nếu một hoặc nhiều yếu tố được đánh giá ở mức đáng kể đối với người trưởng thành, tác phẩm có thể được xếp loại “19+”.

Với The Scandal, câu chuyện xoay quanh những cuộc đấu trí quyền lực, trò chơi tình dục trong giới thượng lưu và các xung đột với lễ giáo truyền thống. Vì đạo diễn Jung Ji Woo từng thực hiện A Muse - tác phẩm khai thác trực diện các vấn đề về tình dục và đạo đức, không khó hiểu khi trong bộ phim mới ông cũng sử dụng hình ảnh có tính trực diện mạnh.

Phim mới của Son Ye Jin có nhiều phân cảnh tình dục táo bạo.

Thông tin giới thiệu chính thức từ Netflix cũng cho thấy bộ phim chứa nhiều mâu thuẫn tình cảm phức tạp và những cảnh thân mật táo bạo, đặc biệt xoay quanh mối quan hệ giữa phu nhân Cho và Cho Won.

Hệ thống phân loại phim cấp ba của Hong Kong (Trung Quốc), mức “Hạn chế” của Đài Loan, “R18+” của Nhật Bản, T18 của Việt Nam hay NC-17 của Mỹ đều lấy 18 tuổi làm ranh giới trưởng thành.

Trong khi đó, Hàn Quốc sử dụng mốc 19 tuổi theo cách tính độ tuổi thành niên do pháp luật hiện hành quy định. Vì vậy, nhãn “19+” không có nghĩa The Scandal có nội dung đẫm máu hoặc khiêu dâm hơn các tác phẩm dành cho người trưởng thành ở những quốc gia khác.

Son Ye Jin bị vai diễn táo bạo cuốn hút

Tại họp báo ngày 9/9, Son Ye Jin chia sẻ bị cuốn hút bởi vai phu nhân Cho - người phụ nữ độc lập cố gắng chống lại bầu không khí bảo thủ của triều đại Joseon (1392-1910).

“Tôi bị cuốn hút bởi phu nhân Cho khi đọc kịch bản, đồng thời cảm thấy mình đang ở độ tuổi có thể thể hiện tốt cảm xúc của nhân vật. Tác phẩm nói về dục vọng của con người và lấy bối cảnh thời đại mà những dục vọng như vậy bị coi là điều cấm kỵ, cũng như ý tưởng trở lại với phim cổ trang sau thời gian dài đều là những lý do để tôi quyết định nhận vai”, nữ diễn viên sinh năm 1982 nói.

Trước câu hỏi về áp lực khi tham gia phiên bản làm lại của bộ phim điện ảnh nổi tiếng, Son Ye Jin nhấn mạnh sêri 8 tập đi sâu hơn vào câu chuyện của các nhân vật so với tác phẩm có thời lượng hai giờ.

“Khi câu chuyện tiếp diễn, phu nhân Cho trở thành nhân vật phức tạp hơn... Cách cô ấy nhìn Hui Yeon trở nên kỳ lạ và khán giả tự nhiên sẽ tò mò về số phận của họ”, vợ Hyun Bin nói.

Cô cho biết việc xây dựng nhân vật một cách tỉ mỉ mang lại cảm giác giống như đang làm bài tập về nhà thú vị.

Son Ye Jin trở lại với phim cổ trang sau 12 năm, tính từ The Pirates (2014).

Mỹ nhân Hương mùa hè cũng hào hứng về trang phục trong phim. Cô chia sẻ: “Khi dục vọng của phu nhân Cho trở nên lớn hơn, cô ấy xuất hiện trong những gam màu tối. Tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kín đáo của hanbok... Điều tương tự cũng được thể hiện qua trang phục của Cho Won và Hui Yeon. Những gam màu sáng của hanbok Hui Yeon thực sự phù hợp với nhân vật”.

The Scandal là phim truyền hình 19+ đầu tiên của Son Ye Jin. Trước đó, cô từng nhiều lần góp mặt trong những bộ phim không dành cho thanh thiếu niên như My Wife Got Married (2008), White Night (2009) và The Truth Beneath (2016), nhưng đều là điện ảnh.

My Wife Got Married ghi dấu ấn nhất. Son Ye Jin hóa thân thành Joo In Ah - phụ nữ có quan niệm khác thường về hôn nhân và tình yêu. Vai diễn không chỉ giúp Son Ye Jin thoát khỏi hình ảnh “gái ngoan” quen thuộc mà còn mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Blue Dragon Film Awards 2008 và Baeksang Arts Awards 2009.