Đây cũng có thể là nam diễn viên Vbiz duy nhất tự nhận đẹp át cả Ma Ran Đô và Anh Tú Atus.

Buổi showcase phim điện ảnh Án Mạng Xém Hoàn Hảo vừa diễn ra ở TP.HCM vào ngày 17/9 đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Sự kiện quy tụ sự tham gia của đạo diễn Đức Nguyễn, Giám đốc sản xuất Victor Vũ cùng dàn cast đình đám gồm Anh Tú Atus, DJ Mie, Ma Ran Đô, Vũ Ngọc Anh, Huy Khánh... Tại đây, nam diễn viên Long Đẹp Trai đã có một màn phát biểu về nhan sắc gây "chấn động" cả hội trường.

Long Đẹp Trai chia sẻ về nhan sắc (Clip: Team sự kiện)

Cụ thể, Long Đẹp Trai không ngần ngại khẳng định thương hiệu nhan sắc độc quyền của mình: "Về Ma Ran Đô hay Anh Tú Atus thì tên Tú tên Atus thôi chứ chưa phải là Tú đẹp trai và Ma Ran Đô cũng chưa phải là Đô đẹp trai. Chỉ có Long mới là Long đẹp trai thôi". Rồi nam diễn viên tiếp tục tung miếng hài tỉnh bơ khi giải thích lý do hai hậu bối được nhận vai: "Và có lẽ là vì sự quá đẹp của mình chăng nên mới mời 2 bạn đó vào để hòa tan một xíu, để người ta ngắm người này người nọ chứ ngắm một mình Long thì kì".

Long Đẹp Trai công khai đẹp hơn Anh Tú Atus và Marando

Sau đó, Long Đẹp Trai tiếp tục kể câu chuyện đi fitting nhân vật: "Còn đọ sắc thì thật sự giờ mới nói, lúc lên fitting, Atus mới lên nói nhỏ nhẹ với mình là anh tạo kiểu đầu khác chứ để kiểu đầu đó thì đẹp quá tụi em theo không kịp. Nên Long phải cạo tóc của mình để cho nó xấu bớt, không ngờ lại ấn tượng hơn nữa".

Màn chia sẻ "lầy lội" của nam diễn viên đã khiến dàn cast và khách mời có mặt tại sự kiện phải bật cười. Trong khi đó, hai "nạn nhân" bị dìm hàng nhan sắc là Anh Tú Atus và Ma Ran Đô chỉ biết "đơ" hết cả người trước sự tự tin tuyệt đối của đàn anh. Vốn dĩ, Anh Tú Atus và Ma Ran Đô đều là những mỹ nam sở hữu visual vạn người mê của showbiz Việt, thế nên phải "nể" lắm đàn anh mới dám công khai nhận mình đẹp lấn lướt cả hai đàn em như vậy.

Dàn cast bị chọc cười

Anh Tú Atus và Marando thì "đơ" hết cả người

Tất nhiên, ai cũng hiểu đây chỉ là những lời nói đùa vui vẻ của Long Đẹp Trai để giúp không khí buổi showcase trở nên sôi động hơn. Đồng thời, qua đó anh cũng khéo léo hé lộ một phần hậu trường của vai diễn mà mình đảm nhận trong phim.

Trong dự án Án Mạng Xém Hoàn Hảo, Long Đẹp Trai sẽ hóa thân vào vai Cường - một nhà sản xuất phim với bí kíp "nhắc nhở nhỏ nhẹ" khiến bất kỳ diễn viên nào cũng phải rén ngang. Bộ phim là một tác phẩm hài - trinh thám hiện đại, xoay quanh Trinh (DJ Mie) - một TikToker ngôn tình triệu view vì nghi ngờ bạn trai ngoại tình nên đã thuê Đại (Anh Tú Atus) - một thám tử "mỏ hỗn" nhưng lại cực kỳ "xui nghề" để điều tra. Từ một phi vụ bắt ghen tưởng như đơn giản, cả hai vô tình bị cuốn vào một vụ án mạng bí ẩn tại phim trường, đối diện với hàng loạt tình huống dở khóc dở cười và ranh giới mong manh của sự thật.

Ảnh: FBNV

Ảnh: NSX

Nói thêm về Long Đẹp Trai, anh tên thật là Vũ Văn Long, sinh năm 1976. Nam diễn viên là gương mặt quen thuộc với khán giả thế hệ 8x, 9x thông qua các tiểu phẩm hài của nhóm Nụ Cười Mới. Anh từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng từ loạt phim ca nhạc Trọn Đời Bên Em hợp tác cùng ca sĩ Lý Hải từ năm 2007. Sở hữu nét diễn duyên dáng, lém lỉnh cùng diện mạo đặc trưng, Long Đẹp Trai đã tham gia rất nhiều dự án phim truyền hình, web-drama và điện ảnh nổi bật như Lật Mặt 7: Một Điều Ước hay gần đây nhất là Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng (2025).

Ảnh: FBNV

Bộ phim Án Mạng Xém Hoàn Hảo với sự góp mặt của Long Đẹp Trai dự kiến sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 09/10/2026.



