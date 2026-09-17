Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mie - Lâm Minh style đối lập đọ sắc nét căng, Minh Tú mặc gì kỳ vậy?

Thảm đỏ ra mắt phim Út Lan 2 chính là tâm điểm của truyền thông hôm nay.

Tối ngày 17/9, buổi công chiếu bộ phim điện ảnh Út Lan 2 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM trong không khí rộn ràng, náo nhiệt. Sự kiện quy tụ đầy đủ của dàn cast bao gồm Kiều Oanh, Phương Nam, Diễm Kiều, NSƯT Kim Phương, Ngọc Phước, Huỳnh Nhựt, bé Gia Tuệ... Bên cạnh hào quang của đoàn phim, thảm đỏ sự kiện còn được hâm nóng bởi sự đổ bộ của dàn khách mời Vbiz đến ủng hộ như siêu mẫu Minh Tú, Tín Nguyễn, Á hậu Mâu Thủy, Mie... Ai nấy đều lựa chọn cho mình những bộ trang phục chỉn chu, lộng lẫy, biến thảm đỏ Út Lan 2 trở thành tâm điểm truyền thông trên mạng xã hội tối nay.

Êkip phim Út Lan 2

Dàn sao đổ bộ premiere phim Út Lan 2 (Clip: Team sự kiện)

Tại thảm đỏ, Mie chiếm trọn spotlight với visual ngọt ngào, thăng hạng cùng outfit công chúa. Nữ diễn viên chọn một chiếc đầm cúp ngực màu trắng, khéo léo khoe bờ vai trần mướt mắt và vòng một quyến rũ. Điểm nhấn là phần tà voan mỏng choàng qua vai, tạo hiệu ứng thướt tha, bay bổng như một nàng thơ bước ra từ câu chuyện cổ tích. Kết hợp cùng mái tóc màu nâu đỏ và lớp make up tone hồng, Mie toát lên vẻ đẹp vừa trẻ trung, hiện đại vừa sang trọng tại sự kiện.

Mie

Trái với vẻ ngọt ngào của Mie, Lâm Minh mang đến phong cách cá tính như thường thấy. Cô nàng diện áo sơ mi trắng dáng rộng mặc trễ vai, kết hợp cùng quần short đen và tất lưới quyến rũ. Điểm nhấn đậm chất fashionista của Lâm Minh là mái tóc ngắn màu nâu khói dập xù, đi kèm lối trang điểm nhấn vào đôi mắt và chiếc vòng cổ choker đen to bản. Sự kết hợp độc đáo này giúp cô nàng hoàn toàn khác biệt, nổi bật với tinh thần nổi loạn và thời thượng giữa dàn mỹ nhân xúng xính váy áo thướt tha tại sự kiện.

Lâm Minh

Siêu mẫu Minh Tú khiến nhiều người phải "ngơ ngác bật ngửa" khi chọn cho mình một phong cách không giống ai. Thay vì xúng xính váy áo dạ hội lộng lẫy như mọi người, chân dài đình đám lại diện một chiếc áo dây ôm body màu đỏ kết hợp cùng quần jean ống loe rách bụi bặm và đội mũ lưỡi trai đơn giản. Phong cách này mang đến cho Minh Tú một giao diện có phần "lạc quẻ", trông giống như cô nàng vừa đi dạo phố rồi rẽ ngang vào thảm đỏ của một buổi premiere phim điện ảnh lớn vậy.

Minh Tú

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Phương Nam và vợ

Ngọc Phước

Ngọc Thanh Tâm

Minh Kiên

Dược Sĩ Tiến

Ngọc Thuận và vợ

Mai Trâm Anh

Lê Khánh và Minh Tú

Hoài An



