Minh Hằng trực tiếp đối đầu Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu

Màn chạm trán này của Minh Hằng với Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu khiến khán giả không biết nên về phe ai.

Sáng ngày 17/9, nhà sản xuất chính thức công bố teaser poster của dự án điện ảnh Mẹ Mìn. Tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý trên MXH nhờ phong cách thiết kế mang màu sắc kỳ bí và giật gân. Cùng với việc hé lộ tạo hình nhân vật, ê-kíp bộ phim cũng thông báo điều chỉnh kế hoạch phát hành bằng cách đẩy sớm lịch chiếu thông qua các suất chiếu đặc biệt.

Từ poster có thể thấy rõ không khí đậm chất "dark fairy tale" (cổ tích đen tối). Minh Hằng ở vị trí trung tâm với gương mặt sắc lạnh, đôi môi đỏ thẫm mang một bộ áo dài màu đỏ rực. Đôi bàn tay với bộ móng dài nhọn hoắt, biến dạng của cô đang ôm lấy hai "người con" - Rima Thanh Vy và Khương Lê trong trạng thái hoảng loạn. Bao phủ phía sau lưng của ba nhân vật là hàng trăm con búp bê vải cũ kỹ với những đôi mắt to tròn, vô hồn được treo lơ lửng, tạo nên cảm giác ngột ngạt và ám ảnh. Biểu cảm và sự sắp đặt của ba nhân vật như mở ra một câu chuyện đầy uẩn khúc, khiến khán giả tò mò liệu mối quan hệ giữa họ là sự bảo bọc chở che hay là một sự giam cầm, thao túng đầy nguy hiểm?

Được biết, Mẹ Mìn khai thác hình tượng nhân vật bước ra từ câu chuyện truyền miệng dân gian vốn là nỗi khiếp sợ thuở nhỏ của bao thế hệ trẻ em Việt Nam. Trong phim, Mẹ Mìn (Minh Hằng) được xây dựng là một thực thể quyền năng bí ẩn, chuyên tìm đến những đứa trẻ hay những con người đang rơi vào đau khổ tột cùng để ban cho họ một điều ước duy nhất.

Tuy nhiên, "miếng bánh miễn phí chỉ có trên bẫy chuột". Để đổi lấy việc điều ước thành hiện thực, mỗi người đều phải thực hiện một bản giao kèo đẫm máu với những điều kiện khắt khe và cái giá phải trả vô cùng đắt đỏ. Khương Lê và Rima Thanh Vy được dự đoán sẽ là những nạn nhân bước vào trò chơi tâm lý nguy hiểm này. Với thể loại huyền bí, tâm lý, giật gân, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến những cú twist nghẹt thở.

Theo kế hoạch ban đầu, Mẹ Mìn dự kiến ra rạp vào ngày 23/10/2026. Đây được xem là thời điểm "vàng" vì rất sát dịp lễ Halloween, phù hợp với màu sắc bí ẩn, hồi hộp và ma mị mà tác phẩm theo đuổi. Tuy nhiên, mới đây, nhà sản xuất đã thông báo thay đổi chiến lược phát hành. Bộ phim sẽ được mở các suất chiếu đặc biệt từ 20 - 22/10, trước khi chính thức khởi chiếu vào ngày 23/10.

Việc tung ra các suất chiếu sớm từ ngày 20/10 vô tình khiến Mẹ Mìn chạm trán trực tiếp với Chị Chị Em Em 3 đang được mong đợi khởi chiếu trước đó vài ngày vào 16/10. Màn đối đầu giữa những mỹ nhân hàng đầu Vbiz hiện nay tại phòng vé khiến cộng đồng mạng vô cùng phấn khích. Một bên là "chị đại" Minh Hằng quay trở lại màn ảnh rộng sau 3 năm vắng bóng với một hình tượng lột xác đầy gai góc, ma mị. Một bên là bộ đôi Chi Pu và Ninh Dương Lan Ngọc với tạo hình cổ trang trong chuỗi phim tiếng tăm chuyên về đề tài đấu đá, giật gân và đầy rẫy mưu mô.

Tháng 10/2026 hứa hẹn sẽ là thời điểm bùng nổ của phòng vé Việt với sự đổ bộ của các tác phẩm chất lượng cao cùng visual "10 điểm không có nhưng".