Hết kiên nhẫn với Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu

Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu đang khiến MXH náo loạn.

Dự án điện ảnh Chị Chị Em Em 3 đang từng bước công bố những cái tên đầu tiên trong dàn diễn viên. Ban đầu, ê-kíp khiến khán giả tò mò khi hé lộ bộ đôi Kỳ Duyên và Steven Nguyễn và sau đó, hai gương mặt tiếp theo lộ diện tạo hình nhân vật chính là NSND Lê Khanh và Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Tuy nhiên, ngay khi hai cái tên này vừa được công bố, một làn sóng tranh luận dữ dội đã bùng nổ ngay dưới các bài đăng của đoàn phim.

Ảnh: NSX

Cụ thể, dưới các bài viết giới thiệu tạo hình của nghệ sĩ Lê Khanh và Bùi Quỳnh Hoa , thay vì tập trung thảo luận về nhân vật mới, phần bình luận lại ngập tràn những câu hỏi không liên quan như: "Lan Ngọc đâu?", "Chi Pu đâu?", "Kiểu mãi không chịu ra ấy nhỉ?"... Sự việc nhanh chóng châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến gay gắt giữa hai luồng ý kiến của cư dân mạng.

Ảnh: TikTok Ảnh: Threads