Nữ thần sườn xám đang viral khắp Trung Quốc: Đường cong chữ S khét thật sự, đẹp từ trong xương tủy

Nữ diễn viên sở hữu tỷ lệ cơ thể đặc biệt phù hợp với kiểu trang phục ôm sát như sườn xám.

Cổ Lực Na Trát đang trở thành tâm điểm chú ý với loạt tạo hình sườn xám đẹp đến mức dân mạng phải xuýt xoa: đường cong chữ S được tôn lên triệt để, khí chất vừa quyến rũ vừa sang trọng, đúng chuẩn mỹ nhân bước ra từ thời Dân Quốc.

Sức hút này đến từ hai màn xuất hiện liên tiếp của nữ diễn viên. Một là tạo hình trong bộ phim trinh thám điệp chiến Tỉnh Giấc, hai là bộ ảnh sườn xám mang màu sắc retro được tung ra đúng thời điểm phim lên sóng.

Trong Tỉnh Giấc, Cổ Lực Na Trát đảm nhận vai Kim Bảo, được giới thiệu là “nữ hoàng phòng khiêu vũ”. Nhân vật sở hữu vẻ ngoài rực rỡ, phóng khoáng nhưng ẩn sau đó lại là một người phụ nữ quyết đoán, thậm chí tàn nhẫn.

Điểm thú vị nằm ở chính những bộ sườn xám mà Kim Bảo diện. Trang phục không chỉ có nhiệm vụ tôn dáng mà còn góp phần hé lộ thân phận và tính cách nhân vật. Đáng chú ý, bên dưới tà áo tưởng như mềm mại, nữ nhân vật còn giấu một khẩu súng, tạo nên màn tương phản đầy kịch tính.

Phim chính thức lên sóng từ 26/8/2026 trên CCTV-8 và iQIYI. Ngay tập đầu tiên, tác phẩm đã ghi nhận tỷ suất người xem vượt mốc 2%, khiến tạo hình của Cổ Lực Na Trát càng được bàn luận nhiều hơn.

Không dừng lại ở màn ảnh, ngày 26/8, một bộ ảnh sườn xám phong cách retro của Na Trát tiếp tục được công bố. Hình ảnh được xử lý với chất liệu hạt phim khá rõ, không quá bóng bẩy hay “căng chỉnh”, nhờ vậy tạo cảm giác giống những bức ảnh cũ của thời Dân Quốc.

Trong loạt ảnh, nữ diễn viên biến hóa với nhiều kiểu sườn xám: từ thiết kế trắng nhạt thêu hoa, phối băng đô đính lông vũ và đá lấp lánh, đến sườn xám đen họa tiết chìm đi cùng phụ kiện tóc ngọc trai và khăn choàng lông thú. Tất cả tạo nên một tổng thể vừa mơ màng, vừa cổ điển nhưng vẫn có sức hút rất hiện đại.

Vì sao Cổ Lực Na Trát mặc sườn xám lại "ăn" đến vậy? Trước hết phải kể đến lợi thế vóc dáng. Với chiều cao 1m72, bờ vai thanh thoát, phần cổ dài và vòng eo mảnh, Na Trát sở hữu tỷ lệ cơ thể đặc biệt phù hợp với kiểu trang phục ôm sát như sườn xám. Thiết kế vốn nổi tiếng bởi khả năng chạy theo đường cong cơ thể càng giúp lợi thế này được phô diễn rõ rệt.

Không ít cư dân mạng ví von cô có thân hình “dài miên man”, khiến đường nét cơ thể khi khoác lên sườn xám trở nên liền mạch, mềm mại và nổi bật.

Nhưng vóc dáng thôi chưa đủ, điểm khiến Na Trát tạo ra cảm giác khác biệt là sự đối lập giữa đường nét khuôn mặt và tinh thần của sườn xám. Gương mặt của cô vốn sắc nét, có chiều sâu và mang vẻ đẹp khá “ngoại quốc”. Trong khi đó, sườn xám lại gợi lên nét dịu dàng, kín đáo và cổ điển. Hai yếu tố tưởng như đối lập lại bổ trợ cho nhau, tạo nên một khí chất vừa rực rỡ, phóng khoáng, vừa mềm mại và sang trọng. Có người ví đây là sự kết hợp giữa “đường nét xương mặt đậm chất ngoại quốc và nét dịu dàng của sườn xám Giang Nam”.

So với thời kỳ đầu sự nghiệp, gương mặt hiện tại của Na Trát có phần mềm mại và đầy đặn hơn. Vẻ sắc lạnh trước đây vì thế được tiết chế, thay vào đó là cảm giác đằm thắm, trưởng thành và sang trọng.

Trong Tỉnh Giấc, Kim Bảo mang thân phận nữ hoàng phòng khiêu vũ nhưng thực chất lại là một nữ đặc vụ của Quân Thống. Vì vậy, sườn xám trở thành một phần quan trọng trong việc xây dựng hình tượng: bên ngoài càng kiều diễm, bên trong càng nguy hiểm. Cùng với kiểu tóc xoăn ngắn đậm chất Dân Quốc và lớp trang điểm retro, Na Trát tạo ra cảm giác như bước ra từ một bức họa báo cũ. Vẻ đẹp ấy có sự rực rỡ của một mỹ nhân chốn phồn hoa, nhưng đồng thời vẫn phảng phất nét mong manh, bi thương rất đặc trưng của hình tượng mỹ nhân thời loạn thế.

Ngoài đời, nữ diễn viên cũng từng diện những thiết kế sườn xám, trong đó có kiểu sườn xám trắng thêu hoa hồng, và tiếp tục nhận được nhiều lời khen. Từ hình tượng từng được ví như “Venus của nhân gian” khi còn trẻ đến vẻ đẹp trưởng thành hiện tại, Cổ Lực Na Trát dường như đang cho thấy một điều: có những mỹ nhân không nhất thiết phải ngày càng sắc sảo mới đẹp. Đôi khi, một gương mặt mềm mại hơn, một vóc dáng được giữ vững và một khí chất trưởng thành hơn lại khiến họ phù hợp với những hình tượng quyến rũ, sang trọng và có chiều sâu. Và với Na Trát, sườn xám có lẽ chính là kiểu trang phục làm tất cả những ưu điểm ấy cùng lúc được nhìn thấy rõ nhất



