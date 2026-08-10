10 mỹ nhân có thân hình đẹp nhất Trung Quốc: Cổ Lực Na Trát xếp thứ 4, hạng 1 không ai có thể đánh bại

Không chỉ có diễn xuất và các tác phẩm nổi tiếng, những nữ diễn viên này còn sở hữu vẻ ngoài quyến rũ.

Showbiz Hoa ngữ từng chạy theo chuẩn đẹp “trắng, trẻ, gầy”, khiến nhiều mỹ nhân phải ép cân để sở hữu vóc dáng mảnh mai. Có thời điểm, thân hình càng gầy càng được xem là đẹp. Nhưng quan niệm thẩm mỹ đang dần thay đổi. Khán giả ngày càng yêu thích vẻ đẹp đầy đặn, cân đối, đường cong hài hòa và tràn đầy sức sống hơn là sự gầy guộc thiếu sức sống. Mới đây, trang tin Sohu đã bình chọn Top 10 nữ diễn viên có thân hình đẹp nhất Trung Quốc. Cùng điểm qua những mỹ nhân góp mặt trong danh sách này!

1. Trương Vũ Kỳ

Trương Vũ Kỳ được Châu Tinh Trì phát hiện khi casting Trường Giang Số 7. Ấn tượng với vẻ đẹp tự nhiên của cô, ông giao cho cô vai cô giáo Viên. Dù chỉ xuất hiện hơn 10 phút, vai diễn đã giúp Trương Vũ Kỳ nhanh chóng nổi tiếng và ký hợp đồng với công ty Tinh Huy. Nhan sắc của cô sau đó còn được ví như “Song Hye Kyo Trung Quốc”. Trương Vũ Kỳ cũng nổi bật với vóc dáng đồng hồ cát đầy đặn, cân đối và đường cong rõ nét. Không theo đuổi hình mẫu “mình hạc sương mai”, cô mang vẻ đẹp trưởng thành, gợi cảm nhưng vẫn sang trọng. Theo Sohu, vóc dáng quyến rũ và thần thái nổi bật giúp Trương Vũ Kỳ luôn gây ấn tượng từ màn ảnh đến thảm đỏ. "Trong giới giải trí Hoa ngữ, khó ai có thể đánh bại được vóc dáng của Trương Vũ Kỳ", Sohu bình luận.

2. Hứa Tình

Hứa Tình được truyền thông cùng khán giả tôn vinh là "Nhậm Doanh Doanh đẹp nhất màn ảnh", thậm chí nhà văn Kim Dung cũng phải khen ngợi cô chính là Doanh Doanh trong hình dung của ông. Sau thành công của Tiếu ngạo giang hồ, cô tiếp tục khẳng định vị thế qua các tác phẩm lớn như Trường anh tại thủ, Đại nghiệp kiến quốc, Sóng gió Đại Thanh...

Bên cạnh thực lực diễn xuất, vẻ đẹp gợi cảm, phóng khoáng giúp Hứa Tình trở thành nàng thơ của nhiều đạo diễn, thậm chí được Phùng Tiểu Cương gọi là "người tình trong mộng". Đã ngoài 50, cô vẫn là bức tường thành nhan sắc với body cân đối, đường cong mềm mại và tư thái thư thái, tự nhiên. Hứa Tình chính là minh chứng trọn vẹn cho sức hút đày đặn, quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành bất chấp thời gian.

3. Liễu Nham

Liễu Nham bước vào showbiz với hình tượng gợi cảm và những biệt danh như “bom sex Trung Quốc”, “siêu vòng một”. Tuy nhiên, hình tượng này cũng khiến nữ diễn viên phải đối mặt với không ít thị phi, thậm chí bị gắn mác “bình hoa di động” và diễn viên hạng thấp. Khi bắt đầu diễn xuất năm 2008, cô thường bị đóng khung bởi ngoại hình và phải đối mặt với nhiều định kiến. Bước ngoặt đến vào năm 2015 khi bộ phim Siêu Nhân Bánh Rán thành công lớn, giúp Liễu Nham được chú ý nhiều hơn về diễn xuất. Cùng năm, cô nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải Bạch Ngọc Lan với Thiếu Soái. Từ đó, nữ diễn viên từng bước thoát khỏi cái mác “chỉ có ngoại hình”, khẳng định bản thân bằng thực lực và sự bền bỉ trong nghề.

4. Cổ Lực Na Trát

Cổ Lực Na Trát sở hữu vẻ đẹp được ví như sự kết hợp giữa “băng và lửa”: gương mặt thanh tú, sắc sảo, có phần lạnh lùng nhưng vóc dáng lại mềm mại, nữ tính. Với chiều cao 1m72, tỷ lệ cơ thể cân đối cùng đường cong nổi bật, cô luôn nằm trong nhóm những mỹ nhân có ngoại hình ấn tượng của showbiz Hoa ngữ.

Giữa dàn người đẹp đông đảo, Na Trát vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ đường nét đặc trưng và khí chất nổi bật. Dù diễn xuất nhiều lần gây tranh luận, nhan sắc và gu thời trang của cô vẫn được đánh giá cao. Khi đảm nhận vai Điêu Thuyền trong Võ thần Triệu Tử Long, diễn xuất của Na Trát cùng dàn diễn viên bị chê, nhưng tạo hình xinh đẹp của cô vẫn nhận được nhiều lời khen, phần nào giúp nữ diễn viên ghi điểm với khán giả.

5. Điền Hi Vi

Điền Hi Vi gây chú ý với vẻ đẹp “ngọt ngào nhưng bốc lửa”: gương mặt baby, đường nét mềm mại và nụ cười lúm đồng tiền đối lập với vóc dáng cân đối, săn chắc, đầy sức sống. Cô được xem là một trong những mỹ nhân thế hệ sau 95 nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Gia nhập showbiz từ năm 2018, Điền Hi Vi ban đầu thường gắn với những vai diễn đáng yêu, trong sáng. Bước ngoặt đến với Khanh Khanh Nhật Trường (2022), giúp tên tuổi cô được biết đến rộng rãi hơn. Sau đó, nữ diễn viên chủ động thoát khỏi hình ảnh “cô nàng kẹo ngọt” qua Tử Dạ Quy, Trục Ngọc cho thấy sự trưởng thành cả về khí chất lẫn diễn xuất.

6. Trương Dư Hi

Trương Dư Hi từng ghi dấu qua nhiều bộ phim ngôn tình như Khi Màn Đêm Gợn Sóng, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi, Dữ Quân Ca... Xuất thân là người mẫu, nữ diễn viên sinh năm 1991 sở hữu gương mặt tinh xảo tựa búp bê, đường nét thanh tú cùng khí chất sang trọng, nổi bật giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ. Đặc biệt, nụ cười biến hóa giúp Trương Dư Hi được khán giả yêu thích, khi có thể vừa mang vẻ ngọt ngào, trẻ trung vừa toát lên nét cá tính, cuốn hút. Phong cách thời trang sắc sảo cùng vóc dáng cân đối cũng giúp cô xây dựng hình ảnh riêng: sang trọng, tự tin và khác biệt với hình tượng tiểu hoa thanh thuần quen thuộc.

7. Tần Lam

Tần Lam nổi bật với vẻ đẹp đầy đặn vừa phải, cân đối và tự nhiên. Eo nhỏ, tay chân thon gọn cùng vóc dáng hài hòa giúp cô luôn toát lên vẻ nữ tính, thanh lịch và thư thái. Nữ diễn viên cũng từng gây chú ý với vòng eo nhỏ cùng khả năng duy trì vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Sinh năm 1979, Tần Lam được yêu mến qua nhiều tác phẩm như Diên Hi Công Lược, Hoàn Châu Cách Cách 3, Một Thoáng Mộng Mơ (2007)... Ở tuổi trung niên, cô vẫn giữ được vẻ rạng rỡ và vóc dáng thanh thoát, cho thấy sức hút của một vẻ đẹp trưởng thành, tự nhiên và đầy khí chất.

8. Chung Sở Hy

Chung Sở Hy được biết đến rộng rãi sau thành công của Phương Hoa (2017) do Phùng Tiểu Cương đạo diễn. Xuất thân từ Học viện Hý kịch Thượng Hải, cô nhanh chóng gây chú ý nhờ nhan sắc nổi bật, gu thời trang cá tính và phong cách quyến rũ. Năm 2019, cô tiếp tục được chú ý khi trở thành gương mặt nữ nổi bật trong một dự án của Thành Long. Điểm đặc trưng của Chung Sở Hy là vóc dáng săn chắc, cân đối với bờ vai thanh thoát, đường nét cơ thể gọn gàng và tràn đầy sức sống. Không đi theo hình mẫu mảnh mai quen thuộc, cô tạo dấu ấn bằng vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động và có phần cá tính. Chính phong thái tự tin cùng hình thể giàu sức sống giúp Chung Sở Hy trở thành một trong những mỹ nhân 9X có gu thẩm mỹ riêng của showbiz Hoa ngữ.

9. Trương Thiên Ái

Trương Thiên Ái từng gây sốt khắp châu Á sau vai Trương Bồng Bồng trong Thái Tử Phi Thăng Chức Ký (2015). Thành công của bộ phim đưa cô trở thành ngôi sao được săn đón, gắn liền với hình tượng “Thái tử phi đẹp nhất Trung Quốc” nhờ gương mặt sắc sảo, đường nét V-line và vóc dáng nổi bật. Điểm cuốn hút của Trương Thiên Ái còn nằm ở hình thể cân đối, săn chắc với đường cong hài hòa và tay chân thon gọn. Cô từng nhiều lần chia sẻ về việc duy trì vóc dáng bằng luyện tập, qua đó xây dựng hình ảnh một mỹ nhân có phong thái khỏe khoắn, tự tin và kỷ luật.

10. Lý Thấm

Lý Thấm không sở hữu vẻ đẹp quá sắc sảo nhưng lại có khả năng “cân” mọi tạo hình, từ cổ trang, hiện đại đến dân quốc. Gương mặt thanh tú cùng vóc dáng cân đối, mềm mại giúp cô dễ dàng biến hóa giữa nhiều phong cách mà vẫn giữ được nét riêng. Điểm cuốn hút của Lý Thấm nằm ở vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng và tự nhiên. Không quá phô trương, cô mang đến cảm giác thanh lịch, nữ tính và đậm chất phương Đông. Dù diễn xuất được đánh giá tốt, việc Lý Thấm vẫn chưa thực sự vươn lên hàng sao hạng A khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.