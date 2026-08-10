Mất hồn vì mỹ nhân 1999 mà như sinh năm 999: Gương mặt không thuộc về thời hiện đại, nhìn 1 lần nhớ cả đời

Mỹ nhân này có gương mặt trời sinh để khoác lên những tạo hình cổ trang.

Gần đây, những hình ảnh cổ trang của nữ diễn viên trẻ Vương Tuấn Bút đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của netizen. Điều khiến Vương Tuấn Bút viral chính là gương mặt được nhận xét mang đậm nét cổ điển Trung Hoa. Nữ diễn viên sở hữu đường nét thanh nhã, tinh xảo, vừa dịu dàng vừa có nét cổ điển, đặc biệt phù hợp với những tạo hình cổ trang. Vẻ đẹp của cô được nhận xét giống như một nét bút trong tranh, quả thực rất hợp với chính cái tên Tuấn Bút (một cây bút đẹp).

Khí chất cổ điển của Vương Tuấn Bút thực sự rất đặc biệt.

Đáng chú ý, có khán giả bình luận vui rằng Vương Tuấn Bút sinh năm 1999 mà trông như sinh năm 999. Tất nhiên, đây không phải lời chê cô già hơn tuổi, mà là một cách hài hước để khen ngợi khí chất cổ điển hiếm có của nữ diễn viên. Khi khoác lên mình cổ phục, Vương Tuấn Bút tạo cảm giác tự nhiên, hài hòa, không bị hiện đại.

Trên trang cá nhân, Vương Tuấn Bút cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh với một số kiểu tạo hình cổ trang thuộc các phong cách và thời kỳ khác nhau. Từ trang phục, kiểu tóc cho đến cách trang điểm, mỗi tạo hình đều giúp tôn lên những đường nét cổ điển đặc trưng của cô và nhận về nhiều lời khen từ khán giả.

Bình luận của netizen Trung Quốc về nhan sắc đậm chất cổ trang của Vương Tuấn Bút: - Đã bao giờ có ai nói rằng bạn và Erika Sawajiri trông giống nhau chưa? - Trời ơi, trông giống như Quan Âm. - Nếu Tuấn Bút có thể tham gia kỳ thi hoàng gia, chắc chắn cô ấy sẽ là nữ học giả hàng đầu. - Vẻ đẹp của cô ấy thực sự độc đáo. Mỗi lần tôi xem cô ấy diễn trong phim, tôi đều bị cuốn hút. Cô ấy thực sự có một gương mặt biết kể chuyện. - Bộ ảnh này về em gái tôi mang một chút hơi hướng kiếm hiệp, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ.

Vương Tuấn Bút cũng rất đẹp khi khoác lên trang phục truyền thống của Hàn Quốc.

Cho những ai chưa biết, Vương Tuấn Bút sinh ngày 15/3/1999. Cô được đào tạo diễn xuất bài bản khi tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương, một trong những cơ sở đào tạo nghệ thuật danh tiếng hàng đầu Trung Quốc, sau đó tiếp tục theo học bậc sau đại học tại đây.

Dù vậy, Vương Tuấn Bút vẫn là một cái tên tương đối mới đối với khán giả. Trước đây, cô từng đảm nhận vai Mạn Nhi trong Chước Chước Phong Lưu, Tô Mi trong Chiết Mi và Tân Ý trong Câu Tâm. Tuy nhiên phải đến vai Tâm Liễu trong Nhập Thanh Vân và Tần Tương trong Triều Tuyết Lục, nữ diễn viên mới bắt đầu được khán giả biết tới nhiều hơn.

Vương Tuấn Bút trong phim Nhập Thanh Vân.

Tần Tương của Triều Tuyết Lục.

Với lợi thế ngoại hình đặc biệt phù hợp cổ trang cùng nền tảng đào tạo chuyên nghiệp, Vương Tuấn Bút đang là một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự chú ý. Hy vọng rằng trong thời gian tới, cô sẽ có nhiều cơ hội hơn để thể hiện mình trên màn ảnh.