Mỗi lần xuất hiện là mỹ nhân này lại khiến netizen phải trầm trồ.

Ngày 17/9, buổi công chiếu bộ phim điện ảnh Bóng Ma Nhà Hát tại TP.HCM nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng. Thảm đỏ sự kiện chứng kiến màn đổ bộ của những cái tên quen thuộc của Vbiz như Trâm Anh, Thùy Anh, Huỳnh Thanh Trực, Xuân Phúc... Trong đó, một trong những gương mặt chiếm trọn spotlight và khiến dân tình phải trầm trồ nhiều nhất chính là Sam - nàng hot girl đời đầu, mỹ nhân đa tài của showbiz Việt.

Sam thu hút mọi ánh nhìn tại sự kiện

Xuất hiện tại sự kiện, Sam nhanh chóng ghi điểm với visual "phát sáng". Thay vì chọn những bộ cánh dạ hội cầu kỳ, người đẹp 9X khéo léo hack tuổi bằng set đồ trẻ trung, năng động nhưng không kém phần quyến rũ. Cô diện một chiếc áo cổ yếm, khoe bờ vai trần và làn da trắng kết hợp cùng quần jean ôm dáng thời thượng. Mái tóc uốn sóng bồng bềnh cùng phần mái ngố giúp gương mặt cô nàng càng thêm trẻ trung. Nhìn diện mạo rạng ngời, tràn đầy năng lượng này, khó ai có thể tin được Sam hiện đã là bà mẹ hai con. Ở tuổi 35, cô vẫn giữ được sắc vóc chuẩn chỉnh cùng thần thái ngọt ngào, tươi tắn.

Nhan sắc rạng rỡ của cô nàng

Nhìn thế này mà nói U40 thì ai tin?

Sam (tên thật Nguyễn Hà My) xuất phát điểm là một trong những hot girl đời đầu đình đám tại TP.HCM. Không đóng khung mình với danh xưng hot girl, cô đã lấn sân thành công sang vai trò diễn viên, MC và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả qua loạt phim truyền hình lẫn điện ảnh như Cô Thắm Về Làng, Gia Đình Là Số 1, Những Cô Nàng Ngổ Ngáo, Bệnh Viện Ma, Linh Duyên... Lần cuối cùng khán giả được nhìn thấy Sam trên màn ảnh là vào năm 2022, với vai Linh trong bộ phim điện ảnh Đảo Độc Đắc - Tử Mẫu Thiên Linh Cái.

Từ đó đã 4 năm trôi qua, Sam chưa tái xuất với một dự án phim ảnh nào nhưng sức hút chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt. Thỉnh thoảng cô lại lộ diện tại các gameshow hay sự kiện và mỗi lần xuất hiện, bà mẹ hai con lại gây "sốc visual" bởi nhan sắc lão hóa ngược của mình.

Không chỉ đắt show sự kiện, kênh TikTok riêng của mỹ nhân sinh năm 1990 còn sở hữu hơn 2,2 triệu người theo dõi với lượng tương tác khủng, cho thấy cái tên Sam luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ.

Dù vắng bóng trên màn ảnh 4 năm, cô nàng vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng

Bên cạnh Sam, thảm đỏ còn gây chú ý bởi sự xuất hiện của các khách mời khác đến ủng hộ, cổ vũ êkip phim Bóng Ma Nhà Hát. Dưới đây là một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Êkip phim và khách mời

Xuân Phúc

Long Đẹp Trai

Hứa Minh Đạt