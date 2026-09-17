Mới có 1 phim Việt huyền ảo như cổ tích Disney: 2 nữ chính là công chúa và phù thủy đẹp nhất trần gian

Bộ phim Việt này vừa tung trailer mới đáng chú ý.

Vừa mới tung poster và teaser trailer ngày 17/9, Mẹ Mìn hiện đang nhận được nhiều sự chú ý khắp MXH. Trailer mới cũng hé lộ rõ hơn câu chuyện về "trò chơi điều ước" cùng tạo hình của Minh Hằng, Rima Thanh Vy và Khương Lê.

Teaser trailer Mẹ Mìn

Trong phim, Minh Hằng đảm nhận vai Mẹ Mìn, người có khả năng giúp những khát khao sâu kín nhất của con người trở thành hiện thực. Zoe (Rima Thanh Vy) mong muốn nổi tiếng, trong khi Hiếu (Khương Lê) khao khát trở thành tỷ phú. Để đạt được điều mình muốn, họ chỉ cần lăn tay lên một "tờ giấy khai sinh", giống như chính thức bước vào một thân phận và cuộc đời hoàn toàn mới.

Thế nhưng, Mẹ Mìn không phải một bà tiên ban phát phép màu miễn phí. Sau khi giao ước được thiết lập, hàng loạt dấu hiệu bất thường xuất hiện. Zoe và Hiếu liên tục rơi vào trạng thái hoảng loạn, chạy trốn và đối diện với những biến cố có thể đe dọa đến tính mạng. Câu nói "Chúc con sống tốt" của Mẹ Mìn ở cuối teaser vì thế cũng mang đến cảm giác như một lời báo trước về cái giá đang chờ đợi những người tham gia cuộc chơi.

Đáng chú ý, Rima Thanh Vy gây ấn tượng với tạo hình xinh đẹp, lộng lẫy, có những khoảnh khắc trông như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Đặt bên cạnh Zoe, Mẹ Mìn của Minh Hằng lại gợi liên tưởng đến một bà phù thủy xinh đẹp nhưng quỷ dị với mái tóc đen dài, đôi mắt đỏ và thần thái sắc lạnh. Bởi vậy, cảnh Zoe chấp nhận giao ước với Mẹ Mìn cũng tạo cảm giác giống một nàng công chúa vô tình bước vào chiếc bẫy ngọt ngào của phù thủy.

Bản thân Công viên Mẹ Mìn cũng là điểm nhấn mới lạ. Bối cảnh được xây dựng đẹp, lung linh và huyền bí, gợi cảm giác về một thế giới cổ tích Disney, nhưng được biến tấu theo phiên bản ma mị hơn, khiến người xem cảm thấy đằng sau màu sắc kỳ ảo và vẻ ngoài mê hoặc là nỗi bất an luôn chờ đợi.

Trong khi đó, Minh Hằng tiếp tục cho thấy nhiều sắc thái của nhân vật. Đằng sau vẻ lạnh lùng, quyền lực và đôi mắt đỏ đáng sợ, teaser còn hé lộ khoảnh khắc Mẹ Mìn rơi nước mắt, gợi mở những tổn thương và bí mật chưa được giải đáp.

Bên cạnh đó, Zoe và Hiếu cũng có nhiều phân cảnh tình cảm, hứa hẹn trở thành một cặp đôi đáng chú ý. Sự kết hợp giữa Minh Hằng, Rima Thanh Vy và Khương Lê được kỳ vọng tạo nên những màn đối đầu kịch tính khi trò chơi điều ước dần hé lộ cái giá thực sự.

Về nội dung, Mẹ Mìn là bộ phim thuộc thể loại tâm lý, giật gân pha trộn yếu tố kỳ bí, khai thác hình tượng nhân vật bước ra từ câu chuyện truyền miệng dân gian vốn là nỗi khiếp sợ thuở nhỏ của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Trong phim, Mẹ Mìn được xây dựng là một thực thể quyền năng đầy bí ẩn, chuyên tìm đến những con người đang rơi vào bước đường cùng, tuyệt vọng hoặc chịu nỗi đau khổ tột cùng để ban cho họ một điều ước duy nhất. Tuy nhiên, để điều ước đó trở thành hiện thực, những người tham gia đều phải thực hiện một bản giao kèo với những điều kiện khắt khe và cái giá phải trả vô cùng đắt đỏ, chứa đựng chuỗi bi kịch và những bí ẩn kinh hoàng phía sau.

Mẹ Mìn dự kiến có suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 20/10 và trong hai ngày 21-22/10/2026, trước khi chính thức khởi chiếu ngày 23/10.

Nguồn: NSX