Phim Hàn phải sửa kịch bản 1 năm trời vì bị Suzy từ chối: Cái kết nổi tiếng toàn cầu, xem lại 100 lần không chán

Êkip sản xuất bộ phim Hàn này đã phải làm mọi cách để có được cái gật đầu của Suzy.

Mới đây, một chia sẻ từ PD Park Eun Kyung của Studio Dragon về quá trình sản xuất Doona! đang thu hút sự chú ý của khán giả. Đáng nói, câu chuyện phía sau cho thấy đội ngũ làm phim từng cực kỳ kiên trì để có được Suzy cho vai nữ chính.

Cụ thể, PD Park Eun Kyung chia sẻ: "Khi nhìn vào một nguyên tác nào đó, bạn sẽ có cảm giác rằng nhân vật này phải do một diễn viên nào đó thể hiện. Trường hợp của Doona!, chắc là chuyện này có thể chia sẻ được, chúng tôi đã gửi kịch bản độc quyền cho Suzy.

Thực tế thì ban đầu cô ấy đã từ chối. Thế nhưng sau đó, chúng tôi đã dành thêm khoảng 1 năm để chỉnh sửa kịch bản và phát triển dự án. Sau đó, chúng tôi kịch bản mới được gửi đến cho cô ấy và nói "chúng tôi đã sửa kịch bản rồi". Lần này, cô ấy bảo "Ồ, có vẻ sẽ thú vị đấy", rồi cuối cùng đã nhận vai".

PD Park Eun Kyung chia sẻ họ đã phải sửa kịch bản 1 năm trời để có được cái gật đầu của Suzy cho vai nữ chính ở Doona!

Rõ ràng, với những ai đã từng xem Doona!, họ sẽ hoàn toàn đồng tình với sự cố chấp mà đội ngũ sản xuất dành cho Suzy. Trong phim, Suzy thể hiện quá tốt phong thái có phần nổi loạn, bất cần như một "bad girl" chính hiệu. Quan trọng hơn, cô còn khắc họa chân thực những tổn thương và sự cô đơn ẩn phía sau ánh hào quang của một thần tượng nổi tiếng, cũng như cái cách mà cuộc sống và cảm xúc của Lee Doo Na dần thay đổi sau khi gặp anh chàng Lee Won Joon.

Suzy tạo phản ứng hóa học cực kỳ tốt với Yang Se Jong, qua đó mang đến một chuyện tình vừa ngọt ngào, lãng mạn, vừa có những khoảnh khắc khiến người xem day dứt. Không chỉ vậy, như thường lệ, mỹ nhân sinh năm 1994 còn gây ấn tượng mạnh với ngoại hình cực kỳ xinh đẹp. Đặc biệt, kiểu tóc Hime của cô trong Doona! từng tạo nên một cơn sốt mạnh mẽ.

Doona! từng lọt top 10 TV Shows được xem nhiều nhất trên Netflix tại 43 quốc gia.

Thời điểm ra mắt trên Netflix, Doona! lọt Top 10 TV Shows được xem nhiều nhất tại 21 quốc gia ngay trong tuần đầu tiên. Sang đến tuần thứ hai, con số này tăng lên 43 quốc gia. Riêng tại thị trường Việt Nam, Doona! trụ lại trên bảng xếp hạng tới 6 tuần, cho thấy sự yêu thích mà khán giả dành cho bộ phim.

Doona! kể câu chuyện về Lee Doo Na, giọng ca chính và cũng là thành viên nổi tiếng nhất của một nhóm nhạc nữ. Thế nhưng, cô bất ngờ tuyên bố giải nghệ, chuyển đến sống tại một căn nhà chung gần trường đại học và gần như không ra ngoài.

Tại đây, Lee Doo Na gặp Lee Won Joon, một anh chàng sinh viên đại học có trái tim ấm áp. Ban đầu, Lee Doo Na tưởng Lee Won Joon là một fan cuồng của mình, nhưng Lee Won Joon lại chẳng hề biết cô là ai. Điều này khiến cả hai bắt đầu tò mò về nhau. Sự chân thành, tốt bụng nơi Lee Won Joon mang đến cho Lee Doo Na cảm giác được an ủi. Hai con người tưởng như thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt cứ thế bị thu hút bởi nhau và bước vào một chuyện tình khó quên.