"Nhìn bạn diễn của Suzy mới thấy Hàn Quốc hết người đẹp trai rồi"

Dự án bom tấn cổ trang kỳ ảo do Suzy đóng nữ chính vừa công bố dàn cast nam liền lập tức hứng chịu "cơn mưa gạch đá" từ netizen.

Men of The Harem là bộ phim lãng mạn giả tưởng được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết mạng ăn khách. Nội dung phim xoay quanh Nữ hoàng Latil (do Suzy thủ vai) - người quyết định tuyển chọn 5 chàng trai trẻ từ khắp các tầng lớp vào hậu cung để củng cố vương quyền. Đã gọi là "hậu cung nam sủng" của một Nữ hoàng, khán giả hiển nhiên có quyền kỳ vọng vào một bữa tiệc thị giác bùng nổ, nơi hội tụ những nhan sắc "khuynh thành".

Thế nhưng, thực tế lại "tạt một gáo nước lạnh" vào sự mong đợi của công chúng. Sau khi danh sách dàn nam chính được hé lộ bao gồm Shin Seung Ho, Dex, Kim Dan và Yoo Jung Hoo, các diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc như Theqoo đã bùng nổ làn sóng chỉ trích dữ dội. Đa số cư dân mạng đều lắc đầu ngán ngẩm trước những gương mặt này. Thậm chí, nhiều bình luận cay đắng thừa nhận: “Dạo này Hàn Quốc thiếu thốn diễn viên nam đẹp trai đến mức này rồi sao?” hay “Nhìn sang nhìn lại, không thấy ai có ngoại hình đạt chuẩn mỹ nam để đứng cạnh Suzy cả”.

Shin Seung Ho

Dex

Kim Dan

Yoo Jung Hoo

Làn sóng phẫn nộ của khán giả đẩy lên đỉnh điểm khi Lee Soo Hyuk - "mỹ nam cổ trang" sở hữu gương mặt sắc sảo như tượng tạc - bất ngờ tuyên bố rút khỏi dự án do xung đột lịch trình cá nhân. Anh vốn là cái tên duy nhất trong dàn cast nam được đánh giá là sở hữu khí chất hoàng tộc, đủ sức "cân" visual khi đứng cạnh một tường thành nhan sắc như Suzy. Nhà sản xuất sau đó đã phải gấp rút liên hệ với Lee Jong Won để thảo luận thay thế. Dù Lee Jong Won là một diễn viên có thực lực, thế nhưng xét về mặt ngoại hình để vào vai một "sủng phi" khiến vạn người mê đắm, anh rõ ràng vẫn chưa thể làm thỏa mãn những khán giả khó tính.

Lee Soo Hyuk trong đội hình ban đầu, nay đã rút lui khỏi dự án

Lee Jong Won thay thế anh nhưng khán giả không hài lòng

Không chỉ ngoại hình, độ nổi tiếng của dàn cast nam trong phim hiện tại cũng khiến khán giả đặt dấu hỏi lớn vì kém Suzy nhiều phần. Dex là ngôi sao truyền hình thực tế bước ra từ Địa Ngục Độc Thân 2. Anh có nét quyến rũ, phong trần kiểu "trai hư" ngoài đời thực, nhưng đặt vào bối cảnh cung đình lộng lẫy thì lại bị đánh giá là thiếu vắng hào quang của một diễn viên điện ảnh. Shin Seung Ho, Kim Dan, Yoo Jung Hoo đều là những gương mặt trẻ đang lên. Tuy nhiên, ngoại hình của họ thiên về nét nam tính, góc cạnh hoặc "quá phổ thông", hoàn toàn lệch tông so với hình tượng những nam sủng thanh tú, mĩ miều chốn vương triều.

Tranh cãi từ bộ phim của Suzy cũng khiến netizen đoán rằng Hàn Quốc đang khan hiếm trầm trọng các tài tử thế hệ mới sở hữu nhan sắc đỉnh cao. Nhiều khán giả hoài niệm nhớ về thời kỳ hoàng kim của màn ảnh Hàn, khi mà các bộ phim luôn tràn ngập những "bữa tiệc visual" như Won Bin, Jo In Sung, hay muộn hơn là Lee Min Ho, Ji Chang Wook, Seo Kang Joon và Cha Eun Woo. Đó là những nam thần mà chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ tỏa ra khí chất nam chính.

Ngược lại, thế hệ diễn viên trẻ hiện nay đang bị đánh giá là rập khuôn theo xu hướng "gương mặt phổ thông" hoặc gương mặt người mẫu. Họ có thể có chiều cao nổi bật, có cá tính riêng, nhưng lại thiếu đi nét đẹp sắc sảo, cuốn hút đại chúng. Khi đặt họ cạnh những "đại mỹ nhân" như Suzy, sự chênh lệch visual trở nên rõ rệt đến mức tàn nhẫn. Người ta bắt đầu tự hỏi: Phải chăng các công ty giải trí đã không còn mặn mà với việc tìm kiếm mỹ nam, hay tiêu chuẩn cái đẹp của màn ảnh Hàn đã thực sự hạ bậc?

Tranh cãi từ bộ phim cho thấy các mỹ nam như Jo In Sung...

Lee Min Ho...

... hay Cha Eun Woo đều biến mất rồi

Một tia hy vọng nhỏ nhoi cho dự án này là sự góp mặt của nam thần Ji Chang Wook. Tuy nhiên, anh lại chỉ tham gia với tư cách khách mời xuất hiện ngắn ngủi (cameo). Chi tiết này càng khiến netizen rộ lên những bình luận mỉa mai: “Vớt vát được một mỹ nam hàng thật giá thật thì lại chỉ đi ngang qua màn hình làm cameo”.

Ji Chang Wook là nhan sắc "le lói" trong phim

Một số bình luận nổi bật khác: - Thời đại của các nam thần đẹp không góc chết qua rồi sao? Nhìn mấy cậu này chỉ thấy giống mấy thanh niên tập gym ở phòng tập đầu ngõ chứ chẳng có chút khí chất vương giả nào. - Nhà sản xuất đang trả thù Suzy hay sao vậy? Nhìn nhan sắc của cô ấy giống như mang một bông hoa hồng cắm vào bãi cỏ dại - Phim tên là Hậu Cung Của Nữ Hoàng mà nhìn dàn cast tưởng "Nữ hoàng và những người qua đường" không đó! - Nếu đằng nào họ cũng định dùng những diễn viên triển vọng, lẽ ra họ có thể tìm những người trông phù hợp hơn với vai diễn chứ? Đây có phải là lựa chọn tốt nhất mà họ có thể làm không? - Chán quá… chẳng có gì hấp dẫn cả - Nhìn vậy mới thấy Hàn Quốc hết người đẹp trai rồi - Chẳng có anh chàng nào thực sự đẹp trai cả

Dẫu biết rằng diễn xuất và kịch bản mới là linh hồn của một tác phẩm, nhưng với một bộ phim mang đặc trưng "ngược luyến hậu cung" như Men Of The Harem, yếu tố nhìn chắc chắn chiếm đến 50% sự thành bại. Việc để Suzy phải "gánh" toàn bộ visual cho dàn bạn diễn nam không chỉ là một sự lãng phí nhan sắc của "tình đầu quốc dân" mà còn cho thấy rằng, màn ảnh Hàn dường như đã cạn kiệt những cực phẩm mỹ nam rồi.

Nguồn: Koreaboo