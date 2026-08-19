Phim Hàn gây bão với cảnh 18+ cực hot: Cặp chính đẹp ngất ngây, chemistry bùng nổ hút 5 triệu view

Nhìn những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi chính, nhiều người càng nghi ngờ cả hai đang phim giả tình thật.

Cảnh hôn cùng những khoảnh khắc thân mật của Hwang In Yeop và Hyeri trong Dream To You đang gây sốt trên mạng xã hội, khi riêng đoạn hai nhân vật trò chuyện ngọt ngào sau một đêm bên nhau đã thu hút gần 5 triệu lượt xem trên X. Phản ứng hóa học bùng nổ của cặp đôi chính trở thành một trong những điểm khiến bộ phim tình cảm Hàn Quốc được khán giả đặc biệt chú ý trước khi chính thức bước vào những tập cuối.

Ảnh: X

Sau những diễn biến liên tục được đẩy lên cao trào, Dream To You đã đi đến chặng cuối vào tối 17 và 18/8. Khi câu chuyện chỉ còn ít tập, hàng loạt bí mật được cài cắm từ đầu phim cũng chuẩn bị được hé lộ, trong đó đáng chú ý nhất là tương lai của mối tình kéo dài 15 năm giữa Woo Soo Bin (Hwang In Yeop) và Joo Yi Jae (Hyeri).

Ảnh: X

Ngay từ khi lên sóng, Dream To You đã nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận nhờ màn kết hợp giữa Hwang In Yeop và Hyeri. Đặc biệt, ở tập 8, hai nhân vật có một cảnh hôn nồng nhiệt cùng những khoảnh khắc thân mật. Phân đoạn trò chuyện ngọt ngào của cả hai vào ngày hôm sau sau đó được chia sẻ rộng rãi trên X và nhanh chóng đạt gần 5 triệu lượt xem.

Phản ứng của khán giả dành cho phân cảnh này cũng vô cùng tích cực. Nhiều người nhận xét màn tương tác giữa Hwang In Yeop và Hyeri vượt xa mong đợi, đồng thời dành lời khen cho chemistry tự nhiên của hai diễn viên. “Cảnh hôn thực sự vượt xa mong đợi”, “Phản ứng hóa học của họ quá mạnh”, “Hyeri lúc nào cũng tạo cảm giác rất ngọt ngào”, “Xin hãy cho tôi một cái kết hạnh phúc!” - bình luận của khán giả.

Sự chú ý dành cho những cảnh tình cảm cũng phần nào cho thấy sức hút của mối quan hệ giữa Soo Bin và Yi Jae, khi đây vốn là tuyến tình yêu trung tâm được xây dựng xuyên suốt bộ phim.

Ảnh: Soompi

Soompi

Dream To You xoay quanh cuộc tái ngộ sau 15 năm giữa đạo diễn thiên tài vang danh quốc tế Woo Soo Bin và nữ phóng viên vất vả mưu sinh Joo Yi Jae. Từng cùng nhau viết kịch bản và nuôi dưỡng ước mơ thời trung học, mối tình đầu của họ đột ngột dở dang khi Soo Bin bất ngờ rời Hàn Quốc không lời biệt tích. Trở về sau một thập kỷ rưỡi, Soo Bin mang theo kịch bản năm xưa cùng quyết tâm hoàn thành giấc mơ dở dang và nối lại duyên xưa với Yi Jae.

Trước đó, Hwang In Yeop và Hyeri từng thể hiện sự thân thiết khi tham gia show trực tuyến của Park Myung Soo, nơi nam diễn viên dí dỏm đùa rằng bộ phim nên đổi tên thành Trao Em Nụ Hôn. Nhắc lại lần đầu gặp nhau 2 năm trước trên kênh YouTube của Hyeri, cô cho biết bản thân từng linh cảm cả hai sẽ sớm bén duyên trên màn ảnh, còn Hwang In Yeop lại ấn tượng ngay với sự dịu dàng, lịch sự của đồng nghiệp. Trên phim trường, họ bù trừ cho nhau hoàn hảo: một Hyeri sôi nổi, luôn chủ động khuấy động bầu không khí và một Hwang In Yeop trầm tính, âm thầm chăm sóc mọi người.

Ảnh: Soompi

Ảnh: Soompi

Không chỉ hợp rơ ngoài đời, cả hai còn dành cho đối phương sự tôn trọng lớn về chuyên môn. Hwang In Yeop thán phục khả năng giữ nguyên mạch cảm xúc của Hyeri dù phải thực hiện các cảnh khóc phức tạp tới 5–10 lần. Đáp lại, Hyeri đánh giá cao tài năng xử lý thoại tự nhiên của bạn diễn, giúp những dòng kịch bản khô khan trở nên vô cùng sống động.

Tương tác tự nhiên cùng hàng loạt khoảnh khắc hậu trường ngọt ngào được Hyeri chia sẻ gần đây thậm chí còn khiến người hâm mộ xôn xao đặt nghi vấn về một mối quan hệ "phim giả tình thật".