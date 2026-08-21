Nữ hoàng rating duy nhất giữ kỷ lục của 4 nhà đài: Visual diễn xuất đều bén, nốt ruồi cũng làm cả nước xôn xao

Những kỷ lục mỹ nhân này nắm giữ không biết bao giờ mới có thể bị phá.

Mới đây, chủ đề về thành tích rating của các ngôi sao nữ trên 6 đài truyền hình vệ tinh lớn Trung Quốc đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Thống kê chỉ xét những tác phẩm mà các diễn viên đảm nhận vai nữ chính phiên 1, qua đó phần nào cho thấy khả năng gánh phim cũng như sức hút của những nữ minh tinh hàng đầu màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Tôn Lệ là nữ hoàng rating hàng đầu Trung Quốc.

Trong số những cái tên xuất hiện, Tôn Lệ đặc biệt gây chú ý khi một mình sở hữu tới 4 bộ phim đang giữ kỷ lục rating trên 4 đài vệ tinh khác nhau. Cụ thể, tại Đài truyền hình Đông Phương, Mị Nguyệt Truyện dẫn đầu với rating 2,867%. Cũng chính tác phẩm này giúp Tôn Lệ nắm giữ kỷ lục của Đài truyền hình Bắc Kinh với con số 2,809%.

Ở Đài truyền hình Giang Tô, vị trí số một thuộc về Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn với rating 1,756%. Trong khi đó, Chân Hoàn Truyện đạt 1,48%, trở thành bộ phim nữ chính phiên 1 có thành tích cao nhất của Tôn Lệ tại Đài truyền hình An Huy.

Đáng nói hơn, riêng tại Đài truyền hình Đông Phương, sức ảnh hưởng của Tôn Lệ còn được thể hiện ở việc cô có tới 3 tác phẩm nằm trong top 5, bao gồm Mị Nguyệt Truyện, Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn và An Gia.

Tôn Lệ nắm giữ kỷ lục rating của 4/6 đài vệ tinh lớn tại Trung Quốc (ảnh: fanpage Rổ Dưa Cbiz)

Những con số biết nói này phần nào cho thấy vị thế đặc biệt của Tôn Lệ trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Trong nhiều năm, nữ diễn viên được xem là một trong những ngôi sao quốc dân. Không chỉ có ngoại hình nổi bật, diễn xuất của Tôn Lệ cũng được đánh giá cao nhờ khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai. Cô từng tạo dấu ấn với những dòng phim khác nhau từ cung đấu, ngôn tình cho đến những tác phẩm chính kịch.

Diễn xuất cực tốt của Tôn Lệ giúp cô thể hiện được rất nhiều dạng vai khác nhau.

Độ nổi tiếng của Tôn Lệ lớn đến mức khiến một chi tiết rất nhỏ trên gương mặt cô cũng từng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận, đó là nốt ruồi phía dưới môi. Hồi năm 2012, khi Chân Hoàn Truyện tạo nên cơn sốt lớn, nốt ruồi của Tôn Lệ đã bất ngờ trở thành đề tài gây tò mò với khán giả khắp Trung Quốc. Họ thắc mắc liệu đây thực sự là nốt ruồi tự nhiên hay là có do nữ diễn viên xỏ khuyên.

Thực tế, nếu nhìn lại hình ảnh Tôn Lệ ở giai đoạn đầu sự nghiệp, có thể thấy nốt ruồi đặc trưng này chưa xuất hiện. Dấu vết này bắt đầu hình thành sau một tai nạn vào năm 2003. Ban đầu nó chỉ là một chấm nhỏ, nhưng theo thời gian ngày càng trở nên rõ hơn, cuối cùng trở thành một trong những đặc điểm nhận diện nổi bật nhất trên gương mặt Tôn Lệ.

Ở thời điểm hiện tại, Tôn Lệ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Dự án gần nhất của cô là Mối Quan Hệ Nguy Hiểm, phát hành ngay trong năm 2026 và có sự tham gia của Ngô Khảng Nhân. Dù không tạo được thành tích rating quá nổi bật, tác phẩm vẫn nhận những phản hồi tích cực về chất lượng nội dung khi khai thác một chủ đề tương đối mới lạ: Sự thao túng cảm xúc.