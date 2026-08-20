Bộ phim Trung Quốc này đạt thành tích lượt xem ấn tượng, qua đó góp phần khẳng định tài năng của nam chính.

Mới đây, Liên Hoa Lâu đã chính thức cán mốc 100 triệu lượt xem/tập theo dữ liệu Vân Hợp, nâng tổng số lượt xem cả bộ phim lên 4 tỷ, qua đó tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của một trong những bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc nổi bật những năm gần đây.

Đây là thành tích đáng nể nếu biết rằng Liên Hoa Lâu đã lên sóng từ tháng 7/2023. Sau hơn 3 năm, tác phẩm vẫn duy trì được sức hút và tiếp tục thu hút thêm khán giả mới. Với những ai từng theo dõi bộ phim, có lẽ cột mốc này cũng không quá bất ngờ bởi ngay từ thời điểm phát sóng, Liên Hoa Lâu đã nhận về vô số lời khen ngợi. Đặc biệt, phim từng được xem là một trong những điểm sáng hiếm hoi giữa bối cảnh dòng phim kiếm hiệp Trung Quốc từ lâu đã trượt dài trong thời kỳ suy thoái.

Liên Hoa Lâu của Thành Nghị đã chính thức đạt 100 triệu view/tập theo dữ liệu Vân Hợp.

Liên Hoa Lâu xoay quanh nhân vật nam chính Lý Tương Di. Trong quá khứ, anh từng là môn chủ Tứ Cố Môn sở hữu võ công vô song thiên hạ. Sau trận chiến sinh tử với Địch Phi Thanh, anh giả chết rồi lui về ở ẩn dưới thân phận thầy thuốc nghèo Lý Liên Hoa. Thế nhưng cuộc sống bình lặng chẳng kéo dài khi Lý Liên Hoa gặp lại Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh, cùng họ dấn thân vào hàng loạt vụ án kỳ bí trong giang hồ, cũng như giải quyết hết mọi ân oán với những người cũ năm xưa.

Một trong những điểm mạnh nhất của Liên Hoa Lâu nằm ở kịch bản trinh thám cổ trang lôi cuốn, với các vụ án được xây dựng hợp lý. Tác phẩm không sa đà vào ngôn tình nhưng tuyến tình cảm vẫn đủ sức nặng cần thiết. Bên cạnh đó, những màn giao đấu đẹp mắt cùng bầu không khí võ lâm, giang hồ đặc trưng cũng giúp phim tìm lại phần nào hương vị của dòng kiếm hiệp từng làm say mê nhiều thế hệ khán giả.

Dàn diễn viên cũng là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của tác phẩm. Từ Tăng Thuấn Hy trong vai Phương Đa Bệnh, Tiêu Thuận Nghiêu vai Địch Phi Thanh đến Trần Đô Linh vai Kiều Uyển Vãn đều nhận được những phản hồi tích cực. Tuy nhiên, nổi bật nhất chắc chắn vẫn là Thành Nghị với vai Lý Tương Di/Lý Liên Hoa.

Vương Quyền Phú Quý của Thiên Địa Kiếm Tâm.

Tạ Hoài An của Trường An 24 Kế.

Lý Trầm Chu và Triệu Sư Dung (Đinh Tiếu Oánh) của Phó Sơn Hải.

Sau Liên Hoa Lâu, Thành Nghị càng được xem là một trong những sao nam trẻ hợp với dòng phim kiếm hiệp nói riêng và cổ trang nói chung bậc nhất Cbiz. Nhận định này càng có cơ sở khi nhìn vào loạt tác phẩm của anh những năm gần đây, từ Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Liên Hoa Lâu, Thiên Địa Kiếm Tâm, Trường An 24 Kế cho đến Phó Sơn Hải.

Đặc biệt, trong Phó Sơn Hải, hình tượng Lý Trầm Chu - bang chủ Quyền Lực Bang ban đầu ai cũng tưởng là một ác nhân nhưng hóa ra lại âm thầm gánh vác đại nghĩa quốc gia, không màng sinh tử vì bá tánh thiên hạ nhận rất nhiều tình cảm của khán giả. Thành công liên tiếp của những vai diễn này cũng cho thấy cổ trang, võ hiệp đang thực sự là "địa hạt" giúp Thành Nghị phát huy mạnh nhất sức hút của mình.