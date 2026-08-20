Diễn viên nhí gây sốt một thời trong The Glory gây chú ý với diện mạo quá khác biệt sau 3 năm.

Mới đây, MXH được một phen xôn xao khi chứng kiến những hình ảnh mới nhất của Oh Ji Yul. Sao nhí sinh năm 2014 từng gây sốt khi góp mặt trong bom tấn truyền hình The Glory, đảm nhận vai Ha Ye Sol - con gái của nữ phản diện Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon).

Cô bé Ha Ye Sol do Oh Ji Yul thủ vai trong The Glory (ảnh: Instagram nhân vật)

(ảnh: Instagram nhân vật)

So với thời điểm xuất hiện trong The Glory cách đây khoảng 3 năm, Oh Ji Yul hiện tại trông trưởng thành, khác biệt hơn xưa rất nhiều. Những đường nét trên gương mặt cô bé ngày càng nổi bật với đôi mắt sáng, làn da trắng. Nếu như trước đây, Oh Ji Yul gây ấn tượng với dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu như một thiên thần nhỏ thì ở tuổi 12, sao nhí đình đám đã bắt đầu ra dáng của một mỹ nhân tương lai.

Sự thay đổi của Oh Ji Yul nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Nhiều người cũng tò mò về diện mạo của nữ diễn viên nhí trong vài năm tới khi các đường nét ngày càng rõ ràng, cũng như mong cô bé sớm có thêm nhiều dự án phim mới trong tương lai.

Ở tuổi 12, Oh Ji Yul đã ra dáng một mỹ nhân tương lai. Hiện tại, cô bé đang nhận nhiều lời khen từ netizen trên mạng xã hội (ảnh: Instagram nhân vật)

(ảnh: Instagram nhân vật)

(ảnh: Instagram nhân vật)

Bình luận của netizen về nhan sắc của Oh Ji Yul: - Khuôn mặt đóng tiểu thư đanh đá hợp nè. - Ôi trời ơi xinh ác. - Xinh gái thiệt chứ trời ơi. - Cái mũi ăn tiền thực sự. - Lớn nhanh quá trời. - Em bé nhìn khác ghê, trộm vía càng lớn càng xinh, 3-4 năm nữa thành mỹ nhân là chắc.

Cho những ai chưa biết, The Glory là tác phẩm giúp tên tuổi Oh Ji Yul được đông đảo khán giả quốc tế biết đến. Dù đóng bên cạnh hàng loạt diễn viên tên tuổi và không sở hữu quá nhiều đất diễn, cô bé vẫn nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình đáng yêu cùng lối diễn xuất tự nhiên.

Oh Ji Yul trên phim trường The WONDERfools (ảnh: Instagram nhân vật)

Trước đó khi gây sốt với The Glory, Oh Ji Yul từng góp mặt trong bom tấn điện ảnh Space Sweepers ra mắt năm 2020. Trên màn ảnh nhỏ, bên cạnh The Glory, sao nhí còn có cơ hội xuất hiện trong hai bộ phim đình đám khác là Extraordinary Attorney Woo, Agency và Death's Game. Trong năm 2026, Ha Ye Sol còn góp mặt trong The WONDERfools, xuất hiện trong tập 2 và tập 4 với vai Seok Ju Ran lúc nhỏ.

Ở thời điểm hiện tại, Oh Ji Yul đang nhận được sự quan tâm không nhỏ từ khán giả. Cô bé sở hữu tài khoản Instagram có khoảng 92,2 nghìn người theo dõi, được mẹ trực tiếp quản lý. Tại đây, những hình ảnh cả trên phim trường lẫn ngoài đời được chia sẻ đến người hâm mộ.

nguồn: Instagram nhân vật