Phim của Trấn Thành lại viral dữ dội: Nam chính ngoại tình trơ trẽn, người thứ ba đáng trách hay đáng thương

Bộ phim lấy "cảm hứng từ những chuyện tình có thật" lại viral trên MXH vì những tình tiết "đời" đến giật mình.

Gần đây, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành bất ngờ viral mạnh mẽ trở lại trên các nền tảng mạng xã hội. Dù đã qua nửa năm kể từ khi công chiếu, tác phẩm vẫn thu hút đông đảo netizen quan tâm, chia sẻ và mổ xẻ lại các tình tiết. Thực tế cho thấy, các tác phẩm của Trấn Thành thường sở hữu chất liệu rất "đời". Chính tính hiện thực cao này là lý do vì sao thỉnh thoảng, chỉ cần một phân cảnh hay một câu thoại trong phim được khơi lại cũng đủ tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi.

Khi Thỏ Ơi!! viral trở lại, cộng đồng mạng lại có dịp phân tích sâu hơn về chủ đề ngoại tình được cài cắm trong tác phẩm. Câu chuyện ngoại tình trong phim được bọc ngoài bằng lớp áo của một người chồng hoàn hảo nhưng bản chất lại là kẻ giỏi thao túng tâm lý và che giấu. Những góc khuất này khiến người xem liên tưởng ngay đến các góc tối của tình yêu ngoài đời thực thông qua các tình tiết đắt giá.

Hành vi ngoại tình của nhân vật nam chính trong phim thể hiện sự trơ trẽn và ích kỷ được tính toán kỹ lưỡng. Trước mặt vợ, anh ta luôn tỏ ra là người đàn ông chuẩn mực, nhưng đồng thời lại dùng những lời lẽ biện minh rằng bản thân thương tiểu tam vì cô ấy có tính cách hiền lành, đáng thương và gia cảnh khó khăn. Trong khi đó, sau lưng vợ, anh ta vẫn tận hưởng mối quan hệ ngoài luồng một cách ngọt ngào.

Đặc biệt, phân cảnh khi vụ việc "bắt cá hai tay" bị vỡ lở đã lột trần sự ích kỷ của nhân vật này. Thay vì thể hiện sự áy náy hay đưa ra lời xin lỗi chân thành, nam chính lại quay sang đe dọa ngược nhân vật người thứ ba, yêu cầu không được động đến vợ mình. Anh ta đổ lỗi hoàn toàn cho nhân vật tiểu tam là người "không bình thường", cố tình đe dọa và đeo bám mình. Anh ta tự khắc họa bản thân như một nạn nhân bị hại chỉ vì lỡ "trót thương hại" đối phương. Dưới góc nhìn khách quan, những lời tuyên bố bảo vệ gia đình này thực chất chỉ là một cách lấp liếm cho sai lầm, bởi nếu thực sự trân trọng gia đình, nhân vật đã không lựa chọn phản bội. Đây đơn thuần là đòn thao túng tâm lý nhằm che giữ danh dự cá nhân, cố gắng níu giữ người vợ hoàn hảo và trốn tránh việc bị gắn mác là kẻ ngoại tình bỏ vợ.

Bên cạnh đó, phân cảnh nhân vật tiểu tam ôm bó hoa hồng đỏ cũng được đánh giá là một trong những khoảnh khắc ám ảnh và viral nhất của bộ phim. Hình ảnh bó hoa mang tính biểu tượng cao trong việc khắc họa bản chất của mối quan hệ ngoài luồng. Bó hoa vốn là đại diện cho sự lãng mạn, cho những lời hứa hẹn ngọt ngào mà kẻ ngoại tình thêu dệt nên. Tuy nhiên, khi nằm trong tay người thứ ba ở một hoàn cảnh trớ trêu, nó lại trở thành biểu tượng của sự bẽ bàng và ảo tưởng.

Chi tiết này cũng mở ra một cuộc tranh luận về việc nhân vật người thứ ba trong Thỏ Ơi!! rốt cuộc là đáng trách hay đáng thương. Nhìn nhận một cách sòng phẳng, cô ấy đáng trách vì đã bước chân vào một mối quan hệ sai trái, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Thế nhưng, khi đặt vào góc độ tâm lý, người xem cũng thấy ở nhân vật này một sự đáng thương. Cô vốn là một cô gái hiền lành, có hoàn cảnh khó khăn và mang nhiều tổn thương tinh thần. Những lỗ hổng tâm lý đó đã khiến cô dễ dàng sa bẫy trước sự săn đón, bù đắp và những lời đường mật của một người đàn ông thành đạt, mang danh "hoàn hảo". Nam chính đã sử dụng "bài văn mẫu" kinh điển của những kẻ phản bội, liên tục hứa hẹn rằng bản thân và vợ sắp ly dị, đồng thời thêu dệt nên một tương lai danh chính ngôn thuận để cô tin tưởng vào tình yêu mà trao hết niềm tin lẫn sự tự trọng.

Từ trường hợp của tiểu tam trong bộ phim này, netizen nhận ra rằng rất khó để trách móc tiểu tam trong phim một cách cực đoan. Cô bị cô lập trong danh vọng và sự thao túng đỉnh cao của nam chính. Đến cuối cùng, khi sự thật phơi bày, cô không chỉ bị người tình quay lưng đe dọa bị biến thành kẻ điên đeo bám mà còn phải nhận lấy sự bẽ bàng vì bị bỏ lại - bởi bản thân không có giá trị bằng chính thất. Bản chất của cô không phải kẻ mưu mô cướp chồng mà chỉ là một nạn nhân tội nghiệp trong trò chơi ích kỷ của người đàn ông. Sự đáng thương của cô nằm ở chỗ cô đã yêu thật lòng một kẻ giả tạo, để rồi đánh mất cả tự trọng lẫn danh dự.

Sự đón nhận và tranh luận không ngừng từ công chúng cho thấy lý do vì sao phim của Trấn Thành luôn giữ được sức hút lớn. Dù vấp phải những ý kiến trái chiều về diễn viên hay sự ồn ào đặc trung, phim của nam đạo diễn vẫn chạm được vào số đông nhờ tính đại chúng. Người xem dễ dàng tìm thấy một phần câu chuyện của mình hay những người xung quanh trong các nhân vật. Vì phim "đời", sát thực tế nên dù phim kết thúc thì tình tiết trong phim vẫn "sống" và có giá trị thảo luận lâu dài.

Về nội dung, Thỏ Ơi!! là câu chuyện xoay quanh các mối quan hệ phức tạp, đầy hoài nghi và cám dỗ trong tình yêu hiện đại. Tâm điểm câu chuyện thuộc về ba nhân vật chính. Đầu tiên là Hải Linh (Lyly), nữ MC sắc sảo của talkshow nổi tiếng Chị Bờ Vai, người chuyên lắng nghe và đưa ra những lời khuyên lý trí về tình cảm nhưng lại bất lực trước bi kịch của chính mình. Tiếp đến là Thế Phong (Vĩnh Đam), người chồng lịch lãm, thành đạt bên ngoài nhưng ẩn giấu bên trong sự ích kỷ, giỏi thao túng tâm lý để ngoại tình. Mảnh ghép thứ ba là Nhật Hạ (Pháo), biệt danh là Thỏ, một cô gái trẻ hiền lành mang nhiều tổn thương tinh thần, mù quáng vướng vào lưới tình sai trái. Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của Trấn Thành trong vai gã bạn trai cũ bạo hành của Thỏ, cùng Văn Mai Hương và Quốc Anh, tạo nên những mâu thuẫn chồng chéo đẩy kịch tính phim lên cao trào thông qua những màn đối thoại sắc bén và chất liệu rất "đời". Thực tế, Trấn Thành cũng đã giới thiệu Thỏ Ơi!! là bộ phim lấy "cảm hứng từ những chuyện tình có thật".

Sau khi ra rạp, Thỏ Ơi!! đã chứng minh sức hút thương mại mạnh mẽ của Trấn Thành tại thị trường điện ảnh Việt Nam. Bộ phim nhanh chóng cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu nhanh nhất lịch sử điện ảnh Việt chỉ sau 2.5 ngày ra rạp dịp Tết Nguyên Đán. Ngày cuối cùng chiếu tại phòng vé, tác phẩm thu về gần 450 tỷ đồng doanh thu, vượt xa mức kinh phí sản xuất ban đầu là 52 tỷ. Khi phát hành trên nền tảng trực tuyến Netflix Việt Nam, bộ phim tiếp tục lập thành tích ấn tượng khi nhanh chóng vươn lên vị trí Top 1 thịnh hành, tiếp tục khẳng định vị thế và chuỗi thành công thương mại vượt trội của Trấn Thành.