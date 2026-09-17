Cặp sao Việt đánh úp ảnh cưới làm MXH nổ tung: Ngọc nữ đẹp phát hờn bên tổng tài trăm tỷ, đẹp đôi quá trời ơi!

Cả MXH đang xuýt xoa trước màn đánh úp chấn động của cặp đôi Vbiz này.

Mới đây, mạng xã hội được một phen xôn xao trước bộ ảnh cưới đẹp chấn động vừa được cả Võ Tấn Phát và Lê Hạ Anh chia sẻ trên trang cá nhân. Trong ảnh, cả hai khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước sự tương tác ngọt ngào và nhan sắc cực phẩm cực kỳ xứng đôi vừa lứa.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Cô dâu Lê Hạ Anh xuất hiện lộng lẫy và kiêu sa khi diện chiếc váy cưới trễ vai tinh khôi, khéo léo khoe trọn bờ vai trần nuột nà. Gương mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc của cô chiếm trọn mọi ánh nhìn. Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên còn để lại dòng trạng thái ngọt ngào: "Hoá ra là như thế sao, một cảm giác nôn nao làm sao. Cảm ơn Má Mũi, Má Lan".

Trong khi đó, chú rể Võ Tấn Phát lại vô cùng lịch lãm, bảnh bao trong bộ vest đen kết hợp cùng cà vạt họa tiết tinh tế. Anh chàng "đốn tim" fan với nụ cười tỏa nắng, không quên để lại dòng trạng thái đầy hóm hỉnh, réo gọi dàn nghệ sĩ gạo cội của showbiz Việt: "Má Lan Liễu Tuyết Thu, Má Mũi Hồng Đào, Má 6 Hồng Vân đi bao nhiêu để vợ chồng con mừng nè",

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ngay sau khi bộ ảnh được đăng tải, mạng xã hội đã lập tức "bùng nổ" với hàng loạt lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận. Nhiều khán giả cũng như đồng nghiệp đã liên tục để lại những lời khen có cánh như "Đẹp đôi quá trời ơi!", "Tướng phu thê rõ mồn một luôn", "Quá nhiều sự xinh đẹp ở đây rồi anh chị ơi"...

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Thực chất, bộ ảnh cưới này là "happy ending" của cặp đôi Tâm và Kim Ánh trong bộ phim điện ảnh Lên Hương đang được trình chiếu tại các rạp. Trong phim, Võ Tấn Phát vào vai Tâm - một anh chàng hiền lành, thật thà, chăm chỉ nhưng đôi lúc còn chút vụng về, chân chất. Còn Lê Hạ Anh vào vai Kim Ánh - cô nàng thợ nail cá tính, có phần ngang ngạnh, bất cần bên ngoài nhưng sâu bên trong lại là người vô cùng sống tình cảm. Cả hai nhân vật đã có những rung động thầm kín dành cho nhau.

Tuy nhiên thời lượng dành cho tuyến tình yêu lại không nhiều nên bộ ảnh cưới này như "giấy trắng mực đen" xác nhận thêm việc hai người đã đường hoàng về chung một nhà. Đây cũng có thể coi là món quà mà cả hai gửi đến người hâm mộ đã yêu mến cặp đôi Tâm - Kim Ánh.

Ảnh: NSX

Ngoài đời thực, Võ Tấn Phát (sinh năm 1995), là nam diễn viên tài năng từng đạt danh hiệu Quán quân Cười Xuyên Việt 2016, Cặp đôi hài hước 2018 và Én vàng nghệ sĩ 2020. Anh được đông đảo khán giả nhớ đến thông qua hình tượng "tổng tài" lịch lãm nhưng không kém phần hài hước qua câu nói cửa miệng "bảo bối à" viral trên MXH. Khi chuyển sang mảng điện ảnh, anh nhanh chóng chứng minh được thực lực ngôi sao khi góp mặt trong các dự án lớn, tiêu biểu là bộ phim kinh dị đạt doanh thu trăm tỷ Heo 5 Móng hồi đầu năm và Lên Hương cũng đang trên đà thắng lợi khi ghi nhận doanh thu 49 tỷ đồng sau 6 ngày chiếu sớm.

Ảnh: FBNV

Đóng cặp cùng anh là Lê Hạ Anh, nữ diễn viên xinh đẹp sinh năm 1995 sở hữu gia tài diễn xuất ấn tượng qua các phim như Cả Một Đời Ân Oán, Đánh Cắp Giấc Mơ, Lưới Trời, Lật Mặt: 48h. Sau bước ngoặt bùng nổ của bom tấn Mưa Đỏ, tên tuổi của Hạ Anh thăng hạng vượt bậc, cô được công chúng ưu ái gọi bằng danh xưng "ngọc nữ thế hệ mới" của Vbiz nhờ visual đẹp phát sáng.