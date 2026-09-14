Hạ Anh: Tôi cần người cho mình cảm giác an toàn, kết hợp cả Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng thì càng tốt

Hạ Anh đã trở lại với màn ảnh rộng sau 1 năm vắng bóng, thử thách bản thân ở một vai diễn mới mẻ và giờ đây, cô ngồi cùng chúng tôi để trò chuyện về sự trở lại lần này của mình.

Một năm kể từ sức hút bùng nổ của vai diễn "o Hồng" trong Mưa Đỏ, Hạ Anh chính thức tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim điện ảnh Lên Hương. Không chọn lối đi an toàn để duy trì độ hot, nữ diễn viên chấp nhận "chậm lại một nhịp" để tìm kiếm một nhân vật thực sự làm bản thân cảm thấy "đã đời". Màn tái xuất lần này khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi cô hoàn toàn lột xác thành Kim Ánh - một cô thợ nail với tính cách "ngữ ngang ngược", bất cần nhưng bên trong lại đầy tự trọng và giàu tình cảm.

Từ trải nghiệm dở khóc dở cười khi chấp nhận đau lưng, tê tay suốt nửa tháng học nghề nail, đến màn kết hợp đầy ăn ý cùng Võ Tấn Phát và những trăn trở đằng sau danh xưng "ngôi sao phòng vé", Hạ Anh đã có những trải nghiệm thật sự đáng nhớ cùng bộ đôi đạo diễn Khương Ngọc và Tống Hoàng Thông. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ chân thành nhất của Hạ Anh về hành trình bước ra khỏi vùng an toàn, cũng như những góc nhìn rất riêng của cô về sự nghiệp và tình yêu ở thời điểm hiện tại.

Buổi trò chuyện cùng Hạ Anh

Xin chào Hạ Anh. Bạn từng chia sẻ rằng sau Mưa Đỏ, bản thân muốn được thử sức với các vai diễn đa dạng hơn. Liệu vai diễn trong Lên Hương có phải câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm?

Chắc chắn vai Kim Ánh trong Lên Hương là câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm. Tôi từng chia sẻ rằng mình rất thích thay đổi hình ảnh qua mỗi vai diễn để quý vị khán giả cũng thấy bất ngờ khi tôi có thể diễn được những dạng vai như vậy, khác biệt hẳn với tính cách của tôi ngoài đời. Tôi thấy rất vui khi nhận được những câu hỏi như vậy từ khán giả bởi tôi hiểu mình đã được sống với nhân vật, đã truyền tải một hình ảnh khác tới quý vị khán giả để quý vị thấy được điều đó.

Đến với Kim Ánh, tôi cũng muốn thay đổi về diện mạo, tính cách. Tôi thường dành 3 từ cho Kim Ánh chính là “ngữ ngang ngược”, kiểu “Tôi thích vậy đó. Ai làm sao thì làm, tôi không quan tâm” nhưng thực ra lại rất quan tâm, để ý tới những tiểu tiết rất nhỏ trong khi bề ngoài của cổ thì lạnh lùng, vô tâm. Tôi rất thích Kim Ánh vì những gì cô ấy thể hiện ra ngoài khác với suy nghĩ bên trong. Hình ảnh mà Kim Ánh mang lại cũng rất mới mẻ.

Ekip của bộ phim cũng phải suy nghĩ nhiều về tạo hình, cách xuất hiện của nhân vật này ra sao cho độc đáo, thật đẹp trong mắt khán giả. Tôi rất vui vì hiệu ứng mà Kim Ánh và bộ phim Lên Hương mang đến. Khán giả khi xem phim đều thấy wow, nhìn Hạ Anh rất khác, rất "slay".

Bạn có gặp khó khăn trong quá trình hoá thân thành nhân vật Kim Ánh hay không?

Khó khăn thì khó chứ vì anh Khương Ngọc và anh Tống Hoàng Thông mong muốn diễn viên khi đến với nhân vật thì phải sống với nhân vật đó, phải để khán giả thấy cô gái này tâm trạng ra sao, cuộc sống của cô ấy như thế nào. Tôi cũng có rất nhiều cuộc trò chuyện với anh Ngọc và anh Thông để tìm xem Kim Ánh sẽ là một cô gái như thế nào trong bộ phim này, tính cách của cô ấy ra sao. Chắc chắn là có một chút nổi loạn, một chút ngông cuồng nhưng cũng phải có rất nhiều tình cảm nữa. Mọi thứ đều phải gói gọn trong thời lượng bộ phim để truyền tải điều đó.

Tôi rất hạnh phúc khi được trải qua thử thách cùng với bộ đôi đạo diễn Khương Ngọc và Tống Hoàng Thông. Sau khi vượt qua tôi thấy bản thân mình ở trên màn ảnh thật thú vị.

Bạn có muốn bản thân ở ngoài đời là một cô gái ngang ngược và đanh đá như vậy không?

Ở ngoài đời tôi là người khá trầm tính. Sau khi xem xong buổi phỏng vấn này, chắc hẳn khán giả sẽ nghĩ tôi “trầm tính” trong ngoặc kép. Nhưng nếu không phải làm việc hay quay hình thì tôi là một người khá trầm. Tôi thích khoảng không gian riêng và lúc nào cũng trong vùng an toàn.

Kim Ánh thì lại khác vì dù đã có vùng an toàn của mình nhưng nhân vật lại muốn vẫy vùng, ngông cuồng để thể hiện hết cảm xúc ra ngoài. Còn Hạ Anh thì thường che giấu cảm xúc và ít bày tỏ ra ngoài.

Kim Ánh đã phải là nhân vật nằm ngoài vùng an toàn của Hạ Anh chưa?

Tôi nghĩ mình đã bắt đầu bước ra khỏi vùng an toàn nhiều. Tôi sẽ cố gắng thêm nhiều nữa để có thêm nhiều vai diễn thử thách hơn, tiến xa hơn. Kim Ánh là một vai diễn mà tôi rất trân trọng vì đã giúp tôi tìm thấy được một tính cách mới, nhân vật mới trong những mối quan hệ rất mới của bộ phim Lên Hương.

Từng chia sẻ phải học làm nail nửa tháng để phục vụ cho vai diễn, bạn cảm nhận thế nào về trải nghiệm này?

Trải nghiệm học làm nail rất thú vị vì tôi cũng rất thích làm nail, làm đẹp. Khi nhìn thấy mọi người tô vẽ lên móng và được nghe tin Kim Ánh là một nhân vật làm nail, make up thì tôi thấy thú vị quá. Tôi sẽ được học, trải nghiệm những điều này.

Khi được đi học thật, tôi thấy mọi người giỏi quá, giỏi cực kỳ khi vừa có thể làm đẹp cho người khác, vừa nhìn thấy thành quả của mình và thấy tự hào. Sao họ có thể tạo ra những “tác phẩm” đẹp long lanh, "blink blink" như vậy. Nhưng được cái học xong tôi biết được nhược điểm của nghề này là dễ bị đau lưng, đau cổ vai gáy. Tôi cầm kìm mà về nhà tay vẫn còn run vì thực sự để làm được rất khó.

Tôi thấy mọi người làm rất dễ nhưng khi trải nghiệm thì mới biết nghề nail cần có đam mê, phải yêu làm đẹp, yêu việc mình đang làm thì mới có thể đi theo đam mê đó được. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, đủ combo hết nhưng khi nhìn thấy thành quả thì tôi cảm thấy thời gian ngồi cặm cụi làm nail thật sự xứng đáng. Vị khách của mình cũng cảm thấy hài lòng, đó là điều mà tôi cảm thấy vui nhất. Sau cùng chính là tôi đã có cơ hội trải nghiệm thêm một ngành nghề mới.

Nghĩa là hiện tại bạn có thể hoàn thiện một bộ nail từ đầu tới cuối?

Anh Võ Tấn Phát à, em sẽ đăng clip tranh giành nghề với anh. Không thể nào chấp nhận được việc chúng tôi cùng gia nhập thị trường lao động. Tôi có quay lại clip, trông cặm cụi lắm.

Bước ra từ sự bùng nổ quá lớn của Mưa Đỏ, vậy áp lực lớn nhất của bạn khi tham gia dự án Lên Hương là gì?

Ở mỗi bộ phim tôi luôn tự tạo áp lực cho mình. Đó là câu mà tôi luôn nói bởi nếu không làm vậy thì rất dễ tự hài lòng. Nếu tự đặt áp lực lên mình thì bản thân buộc phải cố gắng nhiều hơn, để tìm ra điều gì ở vai diễn mà mình có thể làm cho nó hay hơn, làm cho nhân vật sống động hơn. Cùng với đó là áp lực từ đạo diễn. Anh Khương Ngọc cũng mong muốn tôi phải có một hình ảnh khác. Còn anh Thông thì lại nói: “Lúc đầu gặp em, anh thấy em là một người rất nữ tính. Em hiền quá, không nói năng gì hết. Trong khi Kim Ánh thì mỏ hỗn dữ dội còn em trầm lặng quá”. Tôi có nói là anh cứ bình tĩnh, từ từ mình sẽ bắt đầu hình thành Kim Ánh.

Sau khi đóng máy, mọi người đều cảm thấy tất cả đều làm việc với nhau rất tốt, có thể mang đến Kim Ánh và tạo nên bộ phim. Tôi rất biết ơn vì anh Khương Ngọc và anh Thông đã cho tôi cơ hội để trở thành Kim Ánh, được xuất hiện trong bộ phim Lên Hương cùng rất nhiều cô chú, anh chị mà tôi rất hâm mộ như cô Hồng Đào, cô Hồng Vân, cô Tuyết Thu, anh Võ Tấn Phát, anh Quốc Khánh, Thiếu Lan,... Đó là điều khiến tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được làm việc cùng với mọi người.

Sự kết hợp của bạn và Võ Tấn Phát khiến cho rất nhiều khán giả bất ngờ. Được kết hợp với một nam diễn viên duyên dáng và hài hước, trải nghiệm “tung hứng” trong quá trình quay phim để lại ấn tượng trong lòng Hạ Anh như thế nào?

Lúc đầu, tôi cũng ấn tượng anh Võ Tấn Phát là một người rất hài hước. Tuy nhiên, sau khi quay chung với anh, tôi thấy anh hoàn toàn tập trung 100% cho vai diễn Tâm lần này.

Thêm một điều nữa là trong phim có 1 phân cảnh Ánh chở Tâm đằng sau xe. Thật ra trước mặt cả hai là một cái máy rất to, một cái xe đó vừa chở máy và vừa chở anh Phát sau lưng. Trời lúc đó cũng khuya nên tôi hỏi anh Phát là: “Anh có tin em không?” vì lúc đó tôi có chở một tài sản khá lớn, thêm anh Phát cũng là một “tài sản” vô giá của gia đình nữa. Tôi cũng có lo sợ nhưng khi ảnh nói tin tôi thì tôi nghĩ mình làm được vì được bạn diễn tin tưởng.

Diễn với anh Phát nhiều cảnh hơn nữa thì tôi cảm thấy rõ rệt nội tâm của nhân vật Ánh và Tâm. Không phải yêu đương mãnh liệt nhưng cũng là một kiểu tình yêu mà khán giả sẽ thấy đâu đó trong cuộc sống của mình. Hai con người tưởng chừng không liên quan tới nhau nhưng sau đó lại trở thành một người đặc biệt trong cuộc sống của nhau.

Ngay từ đầu bộ phim, khán giả có thể cảm nhận giữa hai nhân vật Tâm và Ánh đã có loveline nhưng nhìn chung vẫn còn hơi ít?

Như tôi có chia sẻ, trong phim sẽ có 2 cặp đôi. Một cặp yêu rất nồng nhiệt, thể hiện ra hết, có thể yêu tới chết đi sống lại nhưng cũng có thể cãi nhau kịch liệt. Còn một cặp thì chỉ cần nhìn nhau, cảm nhận nhau qua từng điều nhỏ nhặt hàng ngày, những điều tưởng chừng như không ai quan tâm đâu. Nếu hai người có tình cảm, chỉ cần nhìn vào nhau cũng đủ cảm nhận được người này phù hợp với mình hay không.

Nhiều người gọi bạn là “ngọc nữ mới của điện ảnh Việt”, “ngôi sao phòng vé”. Bạn cảm thấy thế nào về danh xưng này?

Tôi cảm thấy mình may mắn được quý vị khán giả yêu thương và dành cho những tên gọi đó. Chứng tỏ khán giả đã quan tâm và yêu thương tôi rất nhiều. Tôi nghĩ khi nhận được nhiều tình yêu như vậy thì mình phải cố gắng hết sức để đền đáp lại những tình cảm đó. Tôi luôn cố gắng qua mỗi vai diễn và hi vọng đối với mỗi bộ phim, nhân vật mà tôi tham gia đảm nhiệm thì cũng được khán giả yêu thương, luôn dành tình cảm cho nhân vật giống như cách mà tôi dành tình cảm cho nhân vật đó.

Tôi rất thích thay đổi mình qua mỗi bộ phim nên khi được khán giả yêu thương như vậy, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đôi khi buổi tối, tôi cũng có đọc tin tức, đọc những tâm tư mà khán giả gửi gắm cho mình và cảm thấy chắc là đây là may mắn lớn nhất của mình rồi. Ai trong công việc cũng cố gắng và mong muốn có được thành quả gì đó và nếu được khán giả nhìn thấy, dành cho mình nhiều yêu thương như vậy thì đó là điều tự hào nhất của bản thân tôi.

Ngoài lề một chút, khán giả rất tò mò về chuyện tình cảm của Hạ Anh vì bạn quá kín tiếng. Mặc dù từng được “đẩy thuyền” với một số nam diễn viên nhưng có tin đồn nào khiến bạn cảm thấy bất ngờ chưa?

Tôi nghĩ điều mà mình mong muốn mang tới cho khán giả sẽ là những sản phẩm, những điều mà tôi làm cho công việc. Còn về cuộc sống cá nhân thì tôi có chia sẻ là mình thích sống trong vùng an toàn. Khi không đi quay, đi diễn, không làm việc thì tôi thích ở nhà, dành thời gian cho bản thân, healing để tái tạo năng lượng và làm được nhiều việc hơn. Tôi dành thời gian nhiều nhất để ngủ, giống như hết pin thì phải sạc. Vì vậy nên tôi không có quá nhiều thời gian cho những việc khác.

Chuyện tình yêu thì tôi thường giữ cho bản thân nhiều hơn, khi nào có điều gì đó chắc chắn thì tôi sẽ chia sẻ. Còn về tin đồn thì chắc do khán giả thấy những tương tác dễ thương nên đẩy thuyền. Giống như tôi cũng là người thích fanfic nên khi nhìn thấy những tương tác dễ thương thì trong đầu cũng tưởng tượng ra một số câu chuyện. Nhưng đôi khi đó cũng chỉ là do mình nghĩ ra, còn với những tương tác kia thì tôi nghĩ mình chỉ nên giữ lại sự “dễ thương” thôi.

Bạn có thể chia sẻ một chút về hình mẫu lý tưởng cũng như quan điểm của bạn về tình yêu hiện tại không?

Tôi nghĩ mỗi thời điểm thì gu sẽ thay đổi. Tới thời điểm hiện tại, tôi nghĩ khi mình gặp một người mang tới cho mình cảm giác an toàn là điều mà tôi mong chờ. Ai cũng mong muốn khi ở cạnh người yêu sẽ được chia sẻ, nói chuyện. Ví dụ hôm nay cảm thấy mệt mỏi quá, chỉ cần được ngồi cạnh người yêu, chia sẻ về những vấn đề của ngày hôm đó, cảm nhận được sự an toàn. Đó là điều mà tôi mong muốn gặp được trong tương lai gần.

Nghĩa là bạn thích cảm giác an toàn kể cả khi một mình hay chỉ khi có người bên cạnh?

Tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại mình đã rất an toàn rồi. Tôi có thiên hướng gia đình nhiều hơn nên khi nhận lời tham gia Lên Hương, tôi hạnh phúc lắm vì được sống trong một bộ phim về gia đình, về tình cảm của những người mẹ. Ngay thời điểm hiện tại, tôi đang sống trong vùng an toàn và hi vọng gặp được một người mang lại cảm giác an toàn đó. An toàn nhân đôi thì tốt hơn chứ.

Giữa Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng, ai giống với hình mẫu lý tưởng mà bạn cho là sẽ mang lại cảm giác an toàn mình cần hơn?

Nếu kết hợp 2 người thì càng tốt, cảm giác an toàn thì cả hai đều có nhưng vì đều là bạn diễn nên nếu nói về gần với hình mẫu lý tưởng hơn thì tôi không nghĩ đến. Được fan ship là may mắn dữ lắm mới được yêu thương như vậy, tôi vẫn luôn hi vọng sẽ được hợp tác với Steven và Hoàng thên lần nữa vì thấy rất vui, anh em rất hợp nhau, có những trao đổi để hợp tác tốt hơn. Rất là mong chờ.

Một năm qua, khán giả thấy Hạ Anh xuất hiện rất thường xuyên tại các sự kiện và trên mạng xã hội nhưng trên màn ảnh thì gần như không. Bạn có cảm thấy mình đang phủ sóng trên rất nhiều hình thức nhưng lại đang hạn chế ở chính lĩnh vực mà mình muốn được khán giả nhìn thấy nhất hay không?

Thật ra tôi vẫn đi quay phim đều đặn nhưng không được tiết lộ quá nhiều về những vai diễn đang quay. Khi chia sẻ, tôi chỉ tiết lộ những gì trong cuộc sống hàng ngày hoặc các sự kiện mà mình tham gia. Còn với các dự án thì chắc chắn sẽ có dịp tôi chia sẻ với quý vị khán giả khi có lịch ra mắt, ngày chiếu trên TV. Hiện tại tôi chưa được tiết lộ nên không thể nói quá nhiều về những vai diễn mình đang tham gia. Tôi hi vọng khi những vai diễn của Hạ Anh được ra mắt thì sẽ được khán giả yêu thương và đón nhận.

Có một nghịch lý là độ nhận diện của một diễn viên có thể được tăng rất nhanh nhờ sự kiện, quảng cáo mạng xã hội nhưng năng lực lại được bồi đắp bằng vai diễn. Bạn có bao giờ lo lắng rằng mình được nhìn thấy rất nhiều nhưng lại chưa đủ cơ hội để khán giả nhìn nhận mình là một diễn viên thực lực không?

Hôm nay tôi đang có vai diễn Kim Ánh của Lên Hương. Tôi rất thích khán giả có thể đến gần với quý vị khán giả. Ở những sự kiện này, cả tôi và khán giả phải chờ đợi rất lâu để được gặp gỡ, được trò chuyện và trao nhau những cái ôm, những lời chào. Tôi nghĩ đây là cơ hội rất tốt để có dịp gặp quý vị khán giả.

Tôi vẫn đang làm việc rất nhiều, vẫn quay phim, mang đến những vai diễn có hình ảnh rất khác của Hạ Anh. Khán giả sẽ được nhìn thấy những vai diễn đó sớm thôi, giống như Lên Hương vậy. Quý vị hãy nhanh chóng ra rạp để xem Lên Hương và gặp Kim Ánh nhé.

Sau Mưa Đỏ, bạn nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện và từ các nhãn hàng nhiều hơn. Vậy Hạ Anh đã bao giờ đứng trước lựa chọn giữa việc duy trì độ hot và dành thời gian cho vai diễn chưa? Bạn sẽ ưu tiên lựa chọn điều gì?

Tôi rất thích sống trong nhân vật. Nếu như có một bộ phim làm cho tôi cảm thấy đã đời, phải nhận lời tham gia dù có mất thời gian bao lâu thì tôi chắc chắn sẽ dành thời gian cho vai diễn để mang tới hình ảnh mới cho quý vị khán giả.

Những bộ phim sắp tới mà bạn tham gia có vai diễn nào khiến bạn cảm thấy ấn tượng, đã nư không?

Tôi nghĩ là có nhiều đó. Sắp rồi.

Nhiều năm qua, bạn xuất hiện rất nhiều trước công chúng nhưng nếu bỏ lại những lần xuất hiện tại sự kiện, quảng cáo, mạng xã hội, chỉ giữ lại những gì về nghề diễn thì bạn nghĩ mình đã tiến thêm được bao xa?

Đối với mỗi người diễn viên, mình sẽ cần tìm một vai diễn nào khiến mình cảm thấy khi diễn có thể truyền tải thông điệp, vai diễn mang tới điều gì cho bản thân và các khán giả đang theo dõi mình. Sau bộ phim Mưa Đỏ, tôi muốn tìm một hình ảnh khác, xuất hiện với một tinh thần khác. Khán giả sẽ không nhìn thấy hình bóng của những vai diễn trước đó.

Tôi yêu o Hồng lắm, yêu “mình ơi” lắm. Mọi người vẫn gọi tôi là “Mình ơi” mà. Kể cả các bộ phim khác, khán giả vẫn gọi tôi là “Mình yêu ơi” bởi vì đó là một tên gọi rất thân thương. Tôi yêu o Hồng vì đây là vai diễn khiến cái tên Hạ Anh có cơ hội đến gần hơn với quý vị khán giả. Ở những dự án tiếp theo, tôi hi vọng mình sẽ mang tới những hình ảnh khác để khán giả có thể thấy nhiều màu sắc hơn của Hạ Anh.

Cám ơn Hạ Anh về cuộc trò chuyện này!