Có tác phẩm bị chê vì điểm số thấp nhưng vẫn liên tục lên hot search, có phim ban đầu không được kỳ vọng lại bất ngờ bứt phá.

Thị trường phim ngôn tình Trung Quốc những năm gần đây liên tục có nhiều tác phẩm tạo hiệu ứng mạnh, từ chuyện tình học đường ngọt ngào đến những màn yêu đương chốn công sở. Trong bảng xếp hạng được khán giả bình chọn, Đầu Xuân Tươi Sáng dù gây sốt năm 2026 vẫn chưa thể giành vị trí cao nhất khi phải xếp sau bộ phim nhận nhiều ý kiến trái chiều.

5. Chó Hoang Và Xương

Chó Hoang Và Xương khai thác mô-típ anh em không cùng huyết thống, xoay quanh Trần Dị (Tống Uy Long) và Miêu Tĩnh (Trương Tịnh Nghi). 2 người gặp nhau nhờ mối quan hệ giữa cha mẹ, nhưng ban đầu Trần Dị lại dành cho Miêu Tĩnh sự thù địch sâu sắc.

Bước ngoặt xảy ra sau khi cha Trần Dị qua đời, mẹ Miêu Tĩnh biến mất, cả 2 buộc phải nương tựa vào nhau để trưởng thành. Tình cảm vốn được che giấu cũng dần nảy sinh theo thời gian. Khi Miêu Tĩnh chuẩn bị thổ lộ, Trần Dị bất ngờ vướng vào một vụ phóng hỏa, khiến mối quan hệ giữa họ rẽ sang hướng khác. Bên cạnh nội dung, phần hình ảnh của phim cũng được đánh giá cao, đặc biệt là cách khai thác ngoại hình và khí chất của cặp đôi chính.

4. Vụng Trộm Không Thể Giấu

Vụng Trộm Không Thể Giấu là một trong những phim ngôn tình hiện đại thành công nhất những năm gần đây. Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, bộ phim nhanh chóng tạo hiệu ứng nhờ câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng và chemistry đỉnh chóp của 2 diễn viên chính.

Triệu Lộ Tư đảm nhận vai Tang Trĩ, cô gái đáng yêu từng âm thầm dành tình cảm cho Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) - bạn thân của anh trai cô. Từ tình cảm đơn phương thời niên thiếu, mối quan hệ giữa họ từng bước chuyển thành một chuyện tình thực sự. Từng không được kỳ vọng, nhưng cuối cùng Vụng Trộm Không Thể Giấu đã "lật ngược tình thế" và khiến khán giả phải "quay xe".

3. Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em

Ra mắt năm 2022, Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được chuyển thể từ tiểu thuyết Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Twentine. Phim xây dựng chuyện tình giữa Lý Tuân (Trần Phi Vũ), một chàng trai cá tính và có phần bất cần với Chu Vận (Trương Tịnh Nghi), cô gái mạnh mẽ nhưng cũng rất kiên định.

Ngay từ những ngày đầu đại học, Lý Tuân đã làm đảo lộn cuộc sống của Chu Vận. Họ vượt qua khác biệt về gia đình để đến với nhau, nhưng biến cố bất ngờ khiến Lý Tuân phải trả giá bằng nhiều năm tù vì hành động trong lúc nóng giận. Sau khi ra tù, anh rơi xuống đáy sự nghiệp và tinh thần, nhưng Chu Vận vẫn ở bên, giúp anh từng bước vượt qua những tổn thương.

2. Đầu Xuân Tươi Sáng

Đầu Xuân Tươi Sáng là một trong những phim ngôn tình nổi bật của năm 2026. Phim gây chú ý nhờ cách xây dựng tình cảm chậm rãi, không lạm dụng những màn "phát đường" ngay từ đầu mà để mối quan hệ giữa 2 nhân vật phát triển qua từng giai đoạn.

Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) có học vấn không quá nổi bật nhưng bất ngờ nhận được cơ hội vào làm tại một công ty quảng cáo hàng đầu. Từ một nhân viên mới vụng về, cô phải đối mặt với Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên), vị sếp nổi tiếng khó tính và độc miệng. Trong quá trình làm việc, cả 2 dần nảy sinh tình cảm với nhau, và câu chuyện mang màu sắc trưởng thành ấy cũng giúp Đầu Xuân Tươi Sáng gây bão màn ảnh.

1. Khó Dỗ Dành

Vị trí số 1 thuộc về Khó Dỗ Dành, dù đây là bộ phim gây tranh cãi mạnh về chất lượng. Tác phẩm chỉ đạt 5.4 điểm trên Douban và có phần mở đầu khá trầm, nhịp phim chậm, không mang màu sắc ngọt ngào, nhẹ nhàng như Vụng Trộm Không Thể Giấu. Vì vậy, bộ phim tạo ra sự phân cực rõ rệt, người hợp gu thì đặc biệt yêu thích, trong khi một bộ phận khán giả lại khó bắt nhịp với cách kể chuyện này.

Dù vậy, không thể phủ nhận sức nóng của Khó Dỗ Dành và cặp đôi Tang Diên (Bạch Kính Đình) - Ôn Dĩ Phàm (Chương Nhược Nam) cũng nhận được nhiều lời khen. Sau khi lên sóng, Khó Dỗ Dành liên tục tạo chủ đề trên mạng xã hội và duy trì độ thảo luận cao, trở thành một trong những bộ phim hot nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2025.