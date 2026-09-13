Bộ phim Hàn mới chiếu có cặp chính được so sánh với hai nhân vật Loan Niệm và Thượng Chi Đào của Đầu Xuân Tươi Sáng.

A Love Other Than Yours mới chính thức lên sóng và đang nhận được những phản hồi đầu tiên từ khán giả. Phim có khởi đầu không quá nổi bật về mặt rating khi tập đầu tiên chỉ đạt 2,9%. Dẫu vậy, phản ứng của những khán giả đã xem phim lại tương đối tích cực, đặc biệt là với nội dung và màn thể hiện của dàn diễn viên.

Phim đạt điểm số cao sau tập đầu phát sóng.

Hiện tại, A Love Other Than Yours được chấm 8,3 điểm trên trang MyDramaList. Đáng chú ý, trong phần bình luận, nhiều khán giả nhận xét cặp chính của phim khiến họ gợi nhớ đến Loan Niệm và Thượng Chi Đào, cặp đôi của Đầu Xuân Tươi Sáng đang nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian qua.

Lý do có lẽ đến từ việc hai cặp đôi có một vài điểm chung. Cặp chính A Love Other Than Yours có cảnh thân mật táo bạo, phản ứng hóa học cũng rất tốt. Bên cạnh đó, việc nam chính được xây dựng có sự nghiệp tương đối ổn định, trong khi nữ chính phải đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc, mang trong mình cảm giác tự ti cũng có phần tương đồng với Đầu Xuân Tươi Sáng.

A Love Other Than Yours có sự tham gia của các diễn viên Seo Kang Joon, Ahn Eun Jin, Lee Joo Ahn và Jo A Ram.

Tuy nhiên, không phải khán giả nào cũng đồng tình với sự liên tưởng này. Một số ý kiến cho rằng thiết lập nhân vật cũng như câu chuyện của A Love Other Than Yours rất khác tác phẩm của Trung Quốc. Vì vậy, việc so sánh hai cặp đôi chỉ sau những tập đầu tiên là chưa thực sự thỏa đáng.

Cặp đôi chính của A Love Other Than Yours bất ngờ được so sánh với Loan Niệm và Thượng Chi Đào của Đầu Xuân Tươi Sáng.

Một vài bình luận trên MyDramaList: - Phim mang đến cho tôi cảm giác giống bộ phim Nhật Then You Try Making It!. Đó là một tác phẩm rất hay và mới mẻ. Bộ phim này đang cho tôi cảm giác tương tự và tôi không muốn thấy một phiên bản Hàn Quốc của nó vì yếu tố drama chắc sẽ rất căng thẳng. Tôi cũng không tìm thấy thông tin nào nói rằng đây là bản chuyển thể từ phim Nhật.- - Mang cảm giác dễ chịu của những bộ phim thập niên 2010. Diễn xuất, những chật vật trong cuộc sống và sự nghiệp ở tuổi 20, cùng cách bộ phim được quay đều rất đẹp. Một bộ phim mùa thu hoàn hảo. Tôi thực sự tò mò về hành trình của nữ chính. Còn Seo Kang Joon đang thể hiện sức hút rất tốt. - Tôi kiểu: Trời ơi, lại có một phiên bản khác của Luke và Flora nữa rồi. Tại sao tôi lại bắt đầu xem sớm thế chứ? Tập cuối tận tháng 11 mới chiếu, vậy là phải chờ dài cổ rồi. - Khoan đã, tập cuối tận tháng 11 mới phát sóng... THÁNG 11 ấy hả? Tại sao tôi lại xem tập đầu tiên chứ? Ngay vài phút đầu tôi đã nghĩ: chuyện gì đang xảy ra với Luke và Flora thế này? - Hmm, đúng là gợi nhớ lại Đầu Xuân Tươi Sáng. Nhưng tôi không muốn câu chuyện này giống Luke và Flora chút nào. Quá nhiều thao túng tâm lý và sự độc hại, đó không phải gu của tôi. - Tập đầu tiên hoàn toàn chẳng giống Luke và Flora chút nào! Mấy bình luận ở đây là sao vậy? - Đúng như tôi dự đoán, họ đã chia tay rồi. VẬY NÊN KHÔNG NGOẠI TÌNH, tôi nhắc lại là KHÔNG NGOẠI TÌNH. Chúng ta sẽ dần biết thêm về quá khứ và hiện tại của họ khi câu chuyện tiếp diễn. Tôi đã bị cuốn vào phản ứng hóa học của họ rồi.

Về nội dung, A Love Other Than Yours kể một câu chuyện tình yêu mang màu sắc thực tế, xoay quanh những biến động tình cảm của một cặp đôi đã bên nhau hơn 10 năm và đang đứng trước ngã rẽ hôn nhân. Sự xuất hiện của những người mới khiến mối quan hệ lâu năm của họ bắt đầu thay đổi.

Nam Goong Ho là một nhân viên văn phòng có cuộc sống và sự nghiệp tương đối ổn định. Anh bất ngờ bị cuốn vào những xáo trộn tình cảm khi nhận ra người mình yêu bắt đầu dao động.

Trong khi đó, Lee Mi Do làm việc tại các phim trường và đang phải đối mặt với những vấn đề riêng trong cuộc sống. Dù đã có bạn trai lâu năm, cô dần trở nên bối rối khi một người mới xuất hiện. Từ đây, tình cảm của bốn con người bắt đầu đan xen, đặt họ trước những lựa chọn khác nhau về tình yêu và tương lai.