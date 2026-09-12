Phim Hàn lập kỷ lục 19 năm mới có 1 lần cực gắt: Nam nữ chính toàn tinh hoa, xem siêu cuốn quên cả thở

Bộ phim Hàn này vừa lập một kỷ lục vừa bất ngờ vừa ấn tượng.

Bộ phim Hope: Vùng Tử Địa đang gây sốt tại nhiều quốc gia sau khi chính thức ra mắt khán giả. Đáng chú ý, tác phẩm này đang trở thành một hiện tượng tại thị trường Hoa Kỳ khi ghi nhận thành tích phòng vé vô cùng ấn tượng.

Theo đó, Hope: Vùng Tử Địa đạt doanh thu 1,1 triệu USD ngay trong ngày đầu tiên công chiếu. Kể từ khi Cuộc Chiến Của Rồng thu về hơn 1,6 triệu USD vào năm 2007, phải tới 19 năm sau điện ảnh Hàn Quốc mới lại có một bộ phim đạt doanh thu ngày đầu ấn tượng đến vậy tại Mỹ.

Hope: Vùng Tử Địa có kinh phí sản xuất khổng lồ bậc nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, nhưng phim cũng đang đứng trước cơ hội đạt doanh thu khủng khi có khởi đầu rất thuận lợi (ảnh: NSX)

(ảnh: NSX)

Trailer phim Hope: Vùng Tử Địa

Thành tích của Hope: Vùng Tử Địa càng đáng chú ý hơn khi đặt cạnh SpiderMan Brand New Day. Doanh thu ngày đầu của phim Hàn thậm chí cao hơn bom tấn này, dù số lượng rạp chiếu có sự chênh lệch lớn. Hope: Vùng Tử Địa được phát hành tại 1.560 rạp, trong khi SpiderMan Brand New Day có mặt tại 3.520 rạp.

Không chỉ hút đông khán giả ra rạp, bộ phim còn trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên X. Nhiều người kỳ vọng Hope: Vùng Tử Địa sẽ đạt doanh thu đủ tốt để sinh lời, qua đó mở ra cơ hội cho phần 2 được sản xuất trong tương lai.

(ảnh: NSX)

(ảnh: NSX)

Tại Việt Nam, thành tích của tác phẩm cũng không hề tệ. Trong ngày 12/9, dù chỉ có 448 suất chiếu, Hope: Vùng Tử Địa vẫn đứng thứ 3 phòng vé với doanh thu 969 triệu đồng. Thành tích này giúp tổng doanh thu của phim tại thị trường Việt Nam tăng lên 17,788 tỷ đồng và con số được kỳ vọng sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới.

Cho những ai chưa biết, Hope: Vùng Tử Địa thuộc thể loại hành động, bí ẩn và khoa học viễn tưởng. Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn danh tiếng Na Hong Jin, sở hữu dàn cast khủng với bộ ba diễn viên chính Hwang Jung Min, Jo In Sung và Jung Ho Yeon.

(ảnh: NSX)

(ảnh: NSX)

Câu chuyện lấy bối cảnh tại Hope, một ngôi làng cảng nằm gần khu vực biên giới giữa hai miền Triều Tiên. Cuộc sống vốn yên bình của người dân nơi đây bất ngờ bị đảo lộn khi hàng loạt động vật được phát hiện đã chết. Điều đáng nói là, trên xác của chúng có những dấu vết rất đáng ngờ.

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, cảnh sát trưởng Bum Seok (Hwang Jung Min) bắt đầu lần theo manh mối và cuối cùng phát hiện một sinh vật bí ẩn. Thế nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Càng điều tra sâu, tiến gần hơn đến sự thật, Bum Seok cùng Sung Ae (Jung Ho Yeon) và Sung Ki (Jo In Sung) càng kinh hoàng. Những sinh vật dị thường lần lượt xuất hiện, đẩy ngôi làng và những con người tại đây vào một cuộc chiến sinh tồn đầy nguy hiểm.

nguồn: X, NSX