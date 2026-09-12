Bộ phim mới chiếu của Đàm Tùng Vận khiến khán giả tốn nước mắt.

Lan Hương Như Cố do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính mới lên sóng và đang thu hút không ít sự chú ý của khán giả yêu phim Trung Quốc. Ngay từ những tập đầu tiên, tác phẩm đã khiến nhiều người xem rơi nước mắt khi khắc họa bi kịch nghiệt ngã của nữ chính Thẩm Gia Lan do Đàm Tùng Vận đảm nhận.

Thẩm Gia Lan vốn là tiểu thư của gia tộc họ Thẩm danh giá, Thẩm đại học sĩ là một vị quan thanh liêm. Cô lớn lên trong một gia đình êm ấm và được yêu thương. Thế nhưng biến cố bất ngờ ập đến khi Thẩm gia bị vu oan và mắc tội khi quân. Chỉ trong thời gian ngắn, cuộc đời cô hoàn toàn sụp đổ.

Nam nhân trong gia đình đều bị xử tử, còn những người phụ nữ bị đưa vào Giáo Phường Ty. Không muốn phải chịu cảnh nhục nhã, các phu nhân và tiểu thư trong phủ lựa chọn tự vẫn. Bi kịch khiến cả một gia tộc từng hiển hách gần như bị xóa sổ.

Thẩm Gia Lan là người duy nhất may mắn sống sót khi được một cặp vợ chồng nghèo cứu giúp vì mẹ cô từng có ơn với họ. Sau khi con gái của hai người mắc bệnh qua đời, họ quyết định cưu mang Thẩm Gia Lan, giúp cô che giấu thân phận và sống dưới cái tên Hứa Lan Hương.

Thế nhưng đối với Thẩm Gia Lan, sống sót không phải là may mắn. Chứng kiến cả gia đình tan cửa nát nhà khiến cô đau khổ đến mức sống không bằng chết, thậm chí từng muốn tự sát. Cuối cùng, Thẩm Gia Lan lựa chọn tiếp tục sống để tìm ra chân tướng và trả thù những kẻ đã đẩy gia đình mình vào thảm cảnh.

Cô bắt đầu hành trình gian nan này bằng việc trở thành nô tỳ trong Lâm gia, gia tộc vốn từng có hôn ước với Thẩm gia. Cũng từ đây, số phận một lần nữa đưa Thẩm Gia Lan gặp lại Lâm Cẩm Kỳ, vị hôn phu cũ do Lưu Học Nghĩa đảm nhận. Sau hàng loạt biến cố, hai con người từng bị số phận chia cắt tiếp tục mối nhân duyên còn dang dở.

Bên cạnh câu chuyện nhiều bi kịch, Lan Hương Như Cố còn nhận được phản hồi tích cực về diễn xuất. Không chỉ Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa, dàn diễn viên từ những gương mặt gạo cội cho tới các diễn viên nhí đều có những màn thể hiện ấn tượng, giúp cảm xúc của câu chuyện được đẩy lên cao ngay từ những tập đầu.

Phần hình ảnh cũng là điểm cộng đáng kể. Đoàn phim được nhận xét đầu tư chỉn chu cho ngoại cảnh và tạo hình, sử dụng nhiều bối cảnh thật thay vì phụ thuộc quá nhiều vào phông xanh. Đặc biệt, thẩm mỹ của Lan Hương Như Cố đang nhận nhiều lời khen nhờ mang hơi thở cổ trang thực sự, khiến khán giả như lạc vào thế giới cổ đại.

Dẫu vậy bên cạnh đó, phim cũng nhận phải những ý kiến trái chiều khi mà trong đoạn trailer, cảnh nữ chính chỉ là nô tỳ nhưng lại tát nam chính bị coi là phi logic. Ngoài ra, cũng có một số đoạn thoại được giới thiệu ở trailer bị chê mang hơi hướng thuyết giáo.

Tuy nhiên nhìn chung, Lan Hương Như Cố vẫn có một khởi đầu tương đối thuận lợi khi những phản hồi tích cực đang chiếm ưu thế. Hơn nữa, những chi tiết từng gây tranh cãi trong trailer biết đâu đấy có thể sẽ trở nên hợp lý hơn khi được đặt vào bối cảnh và diễn biến đầy đủ của bộ phim.