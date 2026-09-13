Phim Tết 2027 bị quay lén leak lên MXH, Trấn Thành vào tận trang của Tiktoker để lại đúng 1 câu

Trấn Thành có nước đi ít ai ngờ được.

Dù chỉ mới bước vào giai đoạn bấm máy và dự kiến đổ bộ rạp chiếu vào Tết Nguyên đán 2027, dự án điện ảnh EM của Trấn Thành đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm từ công chúng. Vốn là người vô cùng kỹ tính trong khâu bảo mật, nam đạo diễn tính đến nay vẫn che giấu danh tính dàn cast chính thức. Điều này càng khiến netizen đứng ngồi không yên, liên tục trổ tài "thám tử" để đoán già đoán non những gương mặt sẽ góp mặt trong tác phẩm.

Giữa lúc khán giả tò mò, một netizen đã vô tình bắt gặp đoàn phim đang ghi hình và nhanh tay quay lại rồi đăng tải lên mạng. Tình huống này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhưng thay vì tranh cãi về bối cảnh phim bị lộ, thứ chiếm trọn "spotlight" lại chính là cách ứng xử cao tay của Trấn Thành.

Thông thường, khi các đoàn phim bị quay lén hậu trường (leak phim), nhà sản xuất có quyền nhờ gỡ bỏ để bảo vệ bản quyền. Tuy nhiên, vị đạo diễn trăm tỷ lại chỉ nhẹ nhàng để lại bình luận:"Cảm ơn em đã không leak tên diễn viên ra!!! Cảm ơn em!". Phản ứng này nhanh chóng được chú ý vì sự tinh tế của Trấn Thành.

Câu cảm ơn của nam đạo diễn phần nào cũng như một lời nhắc nhở khéo léo để chủ tài khoản không tiết lộ thêm thông tin. Cách nói của Trấn Thành không cần ép buộc, không làm ai mích lòng nhưng vẫn khiến đối phương tự hiểu ra vấn đề và có hành động phù hợp. Được biết, đoạn clip sau đó đã được chính chủ xóa đi.

Hành động nhỏ nhưng thể hiện EQ cao của Trấn Thành đã nhận về hàng loạt điểm 10 tuyệt đối từ cộng đồng mạng. Trên các diễn đàn thảo luận, dân tình đồng loạt để lại bình luận tán dương cách ứng xử thấu tình đạt lý này:

Sự bảo mật kỹ lưỡng cùng pha xử lý tinh tế này lại càng làm tăng thêm sức hút cho dự án phim Tết 2027 - EM. Được biết, đây là tác phẩm mà Trấn Thành vô cùng tâm huyết, thậm chí chấp nhận hoãn một kịch bản đã chuẩn bị từ trước vì sự rung cảm mãnh liệt với câu chuyện này. Hiện tại, danh tính dàn diễn viên vẫn là một ẩn số lớn. Netizen đang đồn đoán dàn cast có khả năng là Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Quốc Anh, Tóc Tiên, Hoa hậu Thanh Thủy, Bích Phương...