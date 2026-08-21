Netizen quốc tế nói thẳng về phim của Trấn Thành: “Nó hành tôi lên bờ xuống ruộng”

Netizen cho biết bộ phim của Trấn Thành đã "hành hạ" tâm trí cô suốt nhiều đêm.

Từng khuấy đảo phòng vé Việt dịp Tết 2026, Thỏ Ơi!! tiếp tục chứng minh sức hút khi được phát hành quốc tế dưới tên Bunny!!, cho thấy tham vọng đưa một câu chuyện Việt Nam đến với khán giả rộng hơn. Sức hút của tác phẩm nhanh chóng lan rộng toàn cầu, khiến ngay cả những khán giả nước ngoài cũng phải tò mò tìm xem và không tiếc lời khen ngợi. Mới đây, video review của một TikToker quốc tế đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng khi cô chia sẻ trải nghiệm bị bộ phim "thao túng tâm lý" xuyên suốt thời gian xem.

Khán giả quốc tế chia sẻ cảm nhận về Thỏ Ơi!!. (Nguồn: TikTok)

Mở đầu video, nữ TikToker đã nói ngay cô khuyên mọi người rất nên xem Thỏ Ơi!! (hay Bunny!). Cô giới thiệu đây là một bộ phim Việt Nam và đừng bỏ qua nó. "Nó thực sự hành tôi lên bờ xuống ruộng", nữ TikToker nói thêm.

Vị khán giả này thừa nhận ban đầu cô không kỳ vọng quá nhiều vì tạo hình nhân vật đeo mặt nạ thỏ trông khá kỳ quặc và có phần ngô nghê. Thế nhưng, cô đã hoàn toàn bị chinh phục khi mạch phim bẻ lái vô cùng nhanh chóng, chuyển sang bầu không khí u tối, sâu sắc và cực kỳ nghiêm túc. "Bạn hiểu ý tôi không? Với cả phần thoại nữa, đỉnh khỏi bàn", cô nói.

Khán giả thừa nhân bị Thỏ Ơi!! hành "lên bờ xuống ruộng". (Ảnh: TikTok)

Nữ khán giả mô tả bộ phim đã giáng những đòn tâm lý liên tiếp khi bóc trần góc khuất tàn nhẫn của những mối quan hệ độc hại. Cô vừa giận vừa thương cho nhân vật "tiểu tam" (Thỏ do Pháo thủ vai) - người được một gã đàn ông tồi tệ (Thế Phong do Vĩnh Đam thủ vai) chiều chuộng trong căn penthouse sang trọng, để rồi bị ruồng bỏ và sa thải một cách phũ phàng. Sự ích kỷ này đã kích hoạt một hiệu ứng dây chuyền đầy bi kịch, đẩy gã người yêu cũ cuồng loạn của cô ta vào con đường trả thù điên cuồng, khiến người xem như cô phải nín thở vì hồi hộp.

Ảnh: NSX

Bên cạnh cốt truyện giật gân, những câu thoại đắt giá trong phim cũng là thứ "hành hạ" tâm trí cô suốt nhiều ngày sau đó. Cô vô cùng tâm đắc với lời cảnh báo của nữ MC talkshow (Hải Linh do LyLy thủ vai) dành cho kẻ thứ ba: "Biển ngoài kia thiếu gì cá, việc gì phải gắp cá từ đĩa của người khác?". Phân cảnh người chồng ngoại tình trách móc vợ: "Đêm nào cô cũng lên truyền hình lắng nghe hàng trăm người lạ, nhưng lại không chịu lắng nghe chính chồng mình" cũng khiến cô nhận ra bài học đắt giá về sự thiếu thốn giao tiếp trong gia đình.

“Bạn không thể đùa giỡn với cảm xúc của người khác”, nữ reviewer rút ra một trong những bài học lớn nhất từ bộ phim. Nhưng khi một người tổn thương, họ lại có thể khiến người khác tổn thương tiếp. Nữ khán giả gọi đây là một “ripple effect” - hiệu ứng gợn sóng, khi một lựa chọn của một người có thể lan ra và kéo theo bi kịch cho rất nhiều người khác.

Ảnh: NSX

Cuối cùng, cô kết luận, bộ phim là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về việc con người cần biết soi gương tự nhìn nhận lại bản thân trước khi mọi chuyện quá muộn. Đoạn video review đã nhanh chóng viral, thu hút sự chú ý của chính ê-kíp sản xuất bộ phim tại Việt Nam.

Ngay bên dưới bài đăng, đạo diễn Trấn Thành và nữ ca sĩ Văn Mai Hương đã trực tiếp để lại những bình luận để bày tỏ lòng cảm kích trước những phản hồi tâm huyết của cô. Có thể thấy Thỏ Ơi!! không chỉ có hành trình phòng vé ấn tượng ở Việt Nam mà còn tiếp tục tạo được sức sống trên nền tảng trực tuyến.

Ảnh: TikTok

Sau khi phát hành trên Netflix từ ngày 1/6, Thỏ Ơi!! nhanh chóng leo lên Top 1 phim được xem nhiều tại Netflix Việt Nam. Đáng chú ý hơn, cùng thời điểm, những bộ phim khác của Trấn Thành như Bộ Tứ Báo Thủ và Mai cũng xuất hiện trong nhóm phim được xem nhiều, cho thấy sức hút của nam đạo diễn vẫn được duy trì mạnh mẽ sau khi phim rời rạp.

Trước đó, Thỏ Ơi!! đã có một hành trình phòng vé đáng nể. Phim cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy 3 ngày, đồng thời từng ghi nhận hơn 41 tỷ đồng doanh thu trong một ngày - mức doanh thu ngày cao nhất mùa phim Tết năm đó. Đến nay, doanh thu của tác phẩm đã ở mức khoảng 449 tỷ đồng, trở thành phim Việt ăn khách nhất năm 2026 tính đến hiện tại.

Nguồn: Netflix Việt Nam

Thỏ Ơi!! vốn là một tác phẩm gây nhiều tranh luận ngay từ trước khi ra rạp, đặc biệt bởi Trấn Thành lần đầu thử sức mạnh tay với chất liệu giật gân, tâm lý và những mảng tối trong tình yêu, hôn nhân. Phim xoay quanh Hải Linh - nữ MC của chương trình tư vấn tình cảm Chị Bờ Vai - và một vị khách bí ẩn xuất hiện với câu chuyện tình yêu đầy ám ảnh, từ đó kéo theo hàng loạt bí mật và bi kịch. Dàn diễn viên của phim cũng gây chú ý khi bên cạnh Trấn Thành còn có nhiều gương mặt lần đầu hoặc ít kinh nghiệm điện ảnh như Pháo, LyLy, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam, Quốc Anh... Văn Mai Hương cũng có màn chạm ngõ điện ảnh với vai Hải Lan và nhận được phản hồi tích cực về diễn xuất.

Ảnh: NSX

Tại quê nhà, phản ứng của khán giả Việt đối với Thỏ ơi!! cũng bùng nổ không kém. Đa số người xem đều đồng tình với nhận định của vị khán giả quốc tế trên, cho rằng thế mạnh lớn nhất của phim nằm ở những câu thoại mang tính triết lý sâu sắc và đánh trúng tâm lý số đông.

Cư dân mạng liên tục chia sẻ lại các câu thoại vàng trong phim và bày tỏ sự thán phục trước tài năng thấu hiểu tâm lý nhân vật của Trấn Thành. Dù thể loại tâm lý giật gân (thriller) vốn là một thử thách khó của điện ảnh Việt, tác phẩm vẫn nhận được mưa lời khen nhờ thông điệp nhân văn về sự thấu hiểu và lòng vị tha được cài cắm khéo léo sau những phân cảnh giật gân.

Nguồn: TikTok