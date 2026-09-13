Lần đầu tiên có phim Hàn giành giải Sư Tử Bạc tại LHP Venice: Dàn cast toàn sao hạng S, nghe tên phải lao vào xem

Không chỉ đạt giải danh giá, bộ phim còn được chấm điểm tuyệt đối trên Rotten Tomatoes, cho thấy độ hot và chất lượng không phải bàn cãi.

Ngày 12 tháng 9 (theo giờ địa phương), tại lễ bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 83, bộ phim điện ảnh của Hàn Quốc Possible Love đã xuất sắc được xướng tên ở hạng mục giải thưởng danh giá Sư Tử Bạc - Giải thưởng lớn của Ban giám khảo (Silver Lion Grand Jury Prize). Đây là danh hiệu cao quý thứ hai tại liên hoan phim năm nay. Trước đó, trong buổi công chiếu toàn cầu diễn ra vào tuần trước, tác phẩm đã nhận được tràng vỗ tay tán thưởng kéo dài tới 6 phút từ các nhà phê bình và khán giả có mặt tại rạp.

Ảnh: Soompi

Đáng chú ý, thành thắng này đã giúp Possible Love đi vào lịch sử khi trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên giành được giải thưởng Grand Jury Prize tại LHP Venice. Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự trở lại đầy vinh quang của đạo diễn kỳ cựu Lee Chang Dong. Cách đây 24 năm, chính vị đạo diễn tài hoa này cũng từng mang về cho điện ảnh xứ Kim Chi một giải Sư Tử Bạc cho Đạo diễn xuất sắc nhất vào năm 2002 với bộ phim kinh điển Oasis.

Ảnh: Soompi

Là bộ phim mới nhất của đạo diễn Lee Chang Dong sau 8 năm vắng bóng, Possible Love gây bão truyền thông khi quy tụ dàn sao hạng A cực kỳ đình đám của màn ảnh Hàn Quốc gồm Jeon Do Yeon, Zo In Sung, Cho Yeo Jeong và Sul Kyung Gu. Trong phim, họ hóa thân thành hai cặp vợ chồng có hoàn cảnh sống hoàn toàn đối lập. Một bên là cặp đôi thuộc tầng lớp lao động nghèo với người chồng vừa bị sa thải đang chật vật mưu sinh, đối trọng với bên kia là cặp đôi tầng lớp trí thức thượng lưu gồm một nữ đạo diễn phim tài liệu tài năng và chồng cô.

Ảnh: Soompi

Ảnh: Soompi

Cuộc sống của bốn con người thuộc hai thế giới khác nhau vô tình đan xen và gắn kết chặt chẽ khi họ gặp gỡ để thực hiện một dự án phim tài liệu. Từ cuộc giao thoa định mệnh này, các nhân vật buộc phải đối mặt trực diện với thực tế cuộc sống đầy tương phản, đồng thời vô tình bóc trần những góc khuất, bí mật và những khát vọng thầm kín ẩn sâu bên trong mỗi người.

Sự góp mặt của bộ tứ Jeon Do Yeon, Zo In Sung, Cho Yeo Jeong và Sul Kyung Gu chính là minh chứng rõ nhất cho đẳng cấp của dự án này. Trong đó, Ảnh hậu Cannes Jeon Do Yeon là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất từng thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất tại LHP Cannes. Tiếp theo nam thần thực lực Zo In Sung - ngôi sao sở hữu hàng loạt giải thưởng danh giá từ Baeksang đến Rồng Xanh. Mảnh ghép thứ ba gọi tên Cho Yeo Jeong - người từng khuấy đảo truyền thông quốc tế khi cùng siêu phẩm Ký Sinh Trùng càn quét giải Oscar. Cuối cùng là Sul Kyung Gu - một trong Tam đại ảnh đế quyền lực bậc nhất Chungmuro với gia tài cúp vàng đồ sộ xuyên suốt 30 năm sự nghiệp.

Ảnh: Soompi

Ảnh: Soompi

Sau khi công chiếu, Possible Love nhanh chóng nhận về những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, thậm chí còn đạt 100% điểm cà chua tươi trên Rotten Tomatoes.

Ảnh: Rotten Tomatoes

Sự kết hợp của những cái tên bảo chứng phòng vé cùng bàn tay nhào nặn của đạo diễn tên tuổi đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, gặt hái thành công lớn tại đấu trường quốc tế trước cả khi ra mắt công chúng. Theo lịch trình được công bố, Possible Love sẽ được phát hành trực tuyến toàn cầu trên nền tảng Netflix vào ngày 6 tháng 11.

Ảnh: Soompi

Ảnh: Soompi