10 nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc 2026: Song Hye Kyo có 1500 tỷ cũng chỉ xếp thứ 3, hạng 1 thắng đời tuyệt đối

Không chỉ sở hữu khối tài sản kếch xù, 10 nữ diễn viên dưới đây còn gây choáng ngợp với khoản thù lao hậu hĩnh cho mỗi tập phim.

Không chỉ sở hữu cát-xê thuộc hàng cao nhất màn ảnh Hàn, nhiều minh tinh còn xây dựng khối tài sản khổng lồ nhờ bất động sản, quảng cáo, đầu tư và bản quyền. Dưới đây là 10 nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc năm 2026 dựa trên tổng tài sản ước tính bởi Enterpise Wired, với những cái tên quen thuộc như Song Hye Kyo, IU hay Son Ye Jin đều góp mặt.

1. Jun Ji Hyun

Không chỉ dẫn đầu về tổng tài sản với 110 triệu USD, Jun Ji Hyun cũng là một trong những nữ diễn viên có mức cát-xê cao nhất xứ kim chi. Mỗi tập phim của cô được trả khoảng 300.000 USD (gần 8 tỷ đồng). Sự nghiệp của Jun Ji Hyun kéo dài hơn hai thập kỷ với hàng loạt tác phẩm kinh điển như My Sassy Girl, The Thieves, Assassination và đặc biệt là Vì Sao Đưa Anh Tới. Thành công của những bộ phim này giúp cô duy trì sức hút trên toàn châu Á suốt nhiều năm. Bên cạnh diễn xuất, phần lớn tài sản của Jun Ji Hyun đến từ các hợp đồng quảng cáo cao cấp, đầu tư bất động sản và công ty quản lý riêng. Đây cũng là lý do cô gần như không có đối thủ về mặt tài sản trong làng giải trí Hàn Quốc.

2. Lee Young Ae

Đứng ngay sau Jun Ji Hyun là Lee Young Ae với khối tài sản ước tính khoảng 90 triệu USD, dù cát-xê mỗi tập phim hiện vào khoảng 220.000 USD. "Nàng Dae Jang Geum" không hoạt động quá dày đặc trong nhiều năm gần đây nhưng vẫn đều đặn thu về nguồn lợi nhuận lớn từ bản quyền phát sóng quốc tế của Nàng Dae Jang Geum, các hợp đồng quảng cáo xa xỉ và những khoản đầu tư dài hạn. Việc lựa chọn dự án kỹ lưỡng cũng giúp Lee Young Ae giữ được hình ảnh sang trọng, trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu cao cấp săn đón.

3. Song Hye Kyo

Dù sở hữu khối tài sản lên tới 60 triệu USD, Song Hye-kyo vẫn chỉ đứng thứ ba trong danh sách này. Cô hiện nhận khoảng 250.000 USD cho mỗi tập phim. Sau thành công của Autumn in My Heart, Full House, Descendants of the Sun và đặc biệt là The Glory, Song Hye Kyo tiếp tục duy trì vị thế minh tinh hạng A của Hàn Quốc. Nguồn thu của nữ diễn viên không chỉ đến từ phim truyền hình mà còn từ hàng loạt hợp đồng với các thương hiệu xa xỉ quốc tế, tiền bản quyền và các chiến dịch quảng bá toàn cầu.

4. Kim Tae Hee

Đứng thứ tư là Kim Tae Hee với tài sản khoảng 55 triệu USD. Cô nhận khoảng 200.000 USD cho mỗi tập phim. Kim Tae Hee không xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh nhưng luôn là gương mặt được các nhãn hàng lớn ưu ái. Những bộ phim như Stairway to Heaven hay Hi Bye, Mama! giúp cô duy trì sức hút nhiều năm. Chiến lược đóng phim chọn lọc kết hợp cùng doanh thu quảng cáo giúp Kim Tae Hee vẫn nằm trong nhóm nghệ sĩ giàu nhất Hàn Quốc.

5. IU

Điều đáng chú ý là IU chỉ nhận khoảng 90.000 USD mỗi tập phim, thấp hơn khá nhiều đồng nghiệp. Tuy nhiên, cô vẫn sở hữu khối tài sản lên tới 45 triệu USD, đủ để lọt Top 5. Nguyên nhân là nguồn thu của IU đến từ rất nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm âm nhạc, concert, bản quyền ca khúc, quảng cáo và diễn xuất. Các bộ phim như Hotel Del Luna, Broker hay When Life Gives You Tangerines tiếp tục giúp IU củng cố danh tiếng ở cả thị trường trong và ngoài Hàn Quốc.

6. Han Ji Min

Với mức cát-xê khoảng 180.000 USD cho mỗi tập phim và khối tài sản ước tính 40 triệu USD, Han Ji Min đứng thứ 6 trong danh sách nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc năm 2026. Thành công của cô đến từ lối diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc cùng những tác phẩm được đánh giá cao như Our Blues và Familiar Wife, đều tạo được sức hút trên các nền tảng streaming quốc tế. Ngoài diễn xuất, Han Ji Min còn có nguồn thu ổn định từ các hợp đồng quảng cáo nhờ hình ảnh kín tiếng và đáng tin cậy.

7. Son Ye Jin

Crash Landing on You chính là tác phẩm đưa Son Ye Jin trở thành ngôi sao được khán giả toàn cầu biết đến, đồng thời tiếp tục mang về nguồn thu từ bản quyền và phát hành quốc tế nhiều năm sau khi lên sóng. Bên cạnh truyền hình, cô còn duy trì vị thế vững chắc ở mảng điện ảnh, kết hợp với hàng loạt hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu mỹ phẩm và phong cách sống cao cấp. Nhờ lựa chọn dự án kỹ lưỡng và giữ hình ảnh đẹp trong nhiều năm, Son Ye Jin hiện nhận khoảng 170.000 USD mỗi tập phim và sở hữu khối tài sản ước tính 35 triệu USD, đứng thứ 7 trong danh sách nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc năm 2026.

8. Park Min Young

Park Min Young xây dựng vị thế ngôi sao hạng A nhờ nhiều năm liên tiếp thành công với dòng phim tình cảm và công sở. Sau khi ghi dấu ấn với What's Wrong with Secretary Kim, cô tiếp tục mở rộng sức hút toàn cầu qua Marry My Husband, bộ phim tạo hiệu ứng mạnh trên các nền tảng trực tuyến. Với mức cát-xê khoảng 160.000 USD mỗi tập, cùng nguồn thu ổn định từ quảng cáo thời trang, mỹ phẩm và bản quyền phát sóng, Park Min Young hiện sở hữu khối tài sản ước tính 30 triệu USD, xếp thứ 8 trong danh sách nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc năm 2026.

9. Kim Ji Won

Với mức cát-xê khoảng 150.000 USD mỗi tập và khối tài sản ước tính 28 triệu USD, Kim Ji Won đứng thứ 9 trong danh sách nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc năm 2026. Sau khi gây chú ý với My Liberation Notes, tên tuổi của cô bùng nổ trên toàn cầu nhờ thành công của Queen of Tears – một trong những bộ phim Hàn được bàn luận nhiều nhất trên Netflix. Trước đó, Arthdal Chronicles cũng giúp Kim Ji Won chứng minh khả năng biến hóa ở nhiều thể loại. Ngoài diễn xuất, nữ diễn viên còn gia tăng thu nhập nhờ các hợp đồng quảng cáo và bản quyền phát hành quốc tế.

10. Suzy

Khép lại Top 10 là Suzy với tài sản khoảng 25 triệu USD. Mức cát-xê mỗi tập phim của cô hiện vào khoảng 140.000 USD. Khác với nhiều diễn viên khác, Suzy có nguồn thu cực kỳ đa dạng nhờ hoạt động song song ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Những bộ phim như Start-Up, While You Were Sleeping hay Architecture 101 đều góp phần đưa tên tuổi cô vươn tầm châu Á. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn là đại sứ của nhiều thương hiệu xa xỉ, giúp giá trị thương mại ngày càng tăng mạnh.