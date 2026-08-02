Nữ thần dao kéo đẹp nhất Hàn Quốc gây sốc với thân hình cơ bắp

Netizen đồng loạt sốc "ngang" khi thấy bức ảnh khoe cơ của mỹ nhân này.

Lễ trao giải Rồng Xanh Truyền hình 2026 (Blue Dragon Series Awards) vừa chính thức khép lại tại Paradise City, Incheon, Hàn Quốc. Tại sự kiện năm nay, mỹ nhân Go Youn Jung khẳng định sức hút mạnh mẽ khi xuất sắc mang về giải thưởng Ngôi sao được yêu thích nhất (Popular Star Award) và Global Icon. Sau đó, nữ diễn viên đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh "tổng kết" sự kiện để gửi lời tri ân đến người hâm mộ. Đáng chú ý, bên cạnh nhan sắc rạng ngời, một bức ảnh khoe trọn vóc dáng của cô đã khiến cộng đồng mạng đồng loạt "sốc ngang".

Go Youn Jung nhận 2 cúp tại Rồng Xanh 2026

Trong chuỗi hình ảnh hậu trường được chia sẻ, Go Youn Jung khoe trọn niềm vui khi tự tay nâng cao chiếc cúp danh giá. Cô cũng khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích trước khoảnh khắc tương tác ngọt ngào, chung đôi chung khung hình với nam thần Kim Seon Ho - bạn diễn ăn ý của cô trong dự án lãng mạn Can This Love Be Translated?

Tuy nhiên, tâm điểm khiến netizen chú ý hơn hẳn là bức ảnh chụp từ phía sau lưng của cô nàng. Diện chiếc đầm quây tối màu bó sát, Go Youn Jung tự tin gồng tay tạo dáng để lộ khối cơ lưng chữ V với cơ bắp vai săn chắc và đường nét như dân thể thao thực thụ. Sự đối lập giữa một gương mặt mang nét đẹp thanh tú, mong manh như búp bê và một bờ vai khỏe khoắn đã gây xôn xao trên MXH.

Go Youn Jung check-in cùng Kim Seon Ho

Bức ảnh gây chú ý

Nhiều khán giả cho rằng đây là thành quả của quá trình tập luyện nghiêm túc để phục vụ các vai diễn hành động trong thời gian qua. Thân hình săn chắc không làm mất đi vẻ nữ tính, ngược lại còn giúp nữ diễn viên thêm cuốn hút và thần thái hơn khi diện những thiết kế hở vai, hở lưng.

Một số ý kiến của cư dân mạng: - Mặt thì tiên nữ mà lưng thì vận động viên luôn - Đẹp kiểu này mới đáng nể, không chỉ có gương mặt - Body khỏe khoắn nhìn mê thật sự - Cơ lưng nổi rõ luôn - Mặt nữ tính thân hình nam tính à

Tại mùa giải Rồng Xanh năm nay, Go Youn Jung tham dự với tư cách là ứng cử viên cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong Can This Love Be Translated? Nhìn lại chặng đường nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1996 đang có những bước tiến đáng nể. Khởi đầu sự nghiệp phim ảnh và nhanh chóng tạo được dấu ấn sâu nét qua tác phẩm siêu năng lực Moving (mang về cho cô giải Diễn viên mới xuất sắc năm 2024), cô liên tục khẳng định thực lực qua loạt dự án như Death's Game, Resident Playbook, We Are All Trying Here...

Bên cạnh danh sách phim ảnh, Go Youn Jung còn là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Hàn Quốc hiện nay. Cô được công chúng và giới chuyên gia ưu ái gọi bằng danh xưng "Nữ thần dao kéo đẹp nhất xứ Hàn" hay "Mỹ nhân có gương mặt tỷ lệ kim cương" bởi đường nét trên gương mặt của Go Youn Jung đạt đến độ hài hòa tự nhiên và vô thực. Cô sở hữu sống mũi thanh thoát, đôi mắt to tròn có chiều sâu cùng đường xương quai hàm sắc nét. Visual thanh thuần, không tì vết kết hợp cùng một vóc dáng chuẩn chỉnh vừa được hé lộ giúp Go Youn Jung duy trì vị thế vững chắc như một "nàng thơ" toàn diện của thế hệ đại sứ thương hiệu mới.