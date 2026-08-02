Phim Hàn đang hot rần rần ở Việt Nam vì cặp chính quá đẹp: Visual hoàng tử và công chúa, không ai cưỡng lại nổi

Bộ phim Hàn Quốc đang được nhiều khán giả Việt Nam tìm xem nhờ cặp chính quá đỉnh.

Ra mắt trên Netflix từ tháng 1/2026, Can This Love Be Translated? không còn là một cái tên mới. Thế nhưng sau hơn nửa năm, bộ phim vẫn duy trì sức nóng đáng nể và tiếp tục được đông đảo khán giả Việt Nam quan tâm.

Minh chứng rõ ràng nhất đến từ thống kê của FlixPatrol, khi tác phẩm góp mặt trong Top 10 TV Shows được xem nhiều nhất trên Netflix Việt Nam, xếp ở vị trí thứ 9. Với một bộ phim đã phát sóng từ đầu năm, việc có được chỗ đứng trong bảng xếp hạng là thành tích không hề dễ đạt được.

Can This Love Be Translated? có mặt trong Top 10 TV Shows được xem nhiều nhất Netflix Việt Nam ngày 1/8/2026 (ảnh: Flix Patrol)

Không chỉ ghi nhận lượng người xem bất ngờ tăng cao trên nền tảng trực tuyến, Can This Love Be Translated? còn xuất hiện trên các diễn đàn và mạng xã hội, đặc biệt là Threads. Những bài viết chia sẻ cảm nhận, những đoạn cắt đáng nhớ hay các khoẢnh khắc của cặp đôi chính vẫn thu hút lượng tương tác đáng kể, cho thấy đây vẫn là một trong những bộ phim tình cảm Hàn Quốc được nhắc đến nhiều nhất của năm 2026.

Kim Seon Ho và Go Youn Jung ngồi cạnh nhau tại lễ trao giải Truyền hình Rồng Xanh 2026 vừa qua (ảnh: Sports Chosun)

(Ảnh: Sports Chosun)

Một trong những yếu tố góp phần giúp sức nóng của bộ phim được duy trì chính là màn tái hợp của Kim Seon Ho và Go Youn Jung tại lễ trao giải Truyền hình Rồng Xanh 2026 vừa qua. Hai diễn viên không chỉ ngồi cạnh nhau trong suốt sự kiện mà còn nhiều lần có những tương tác thể hiện mối quan hệ thân thiết. Những hình Ảnh của cả hai tại sự kiện nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến các fan vô cùng thích thú.

Nói thêm về Can This Love Be Translated?, bộ phim kể câu chuyện về Ju Ho Jin, một phiên dịch viên chuyên nghiệp luôn đặt ra nguyên tắc phải giữ sự trung lập và vô hình trong mọi công việc. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi anh được giao làm việc cùng nữ minh tinh nổi tiếng Cha Mu Hee.

Can This Love Be Translated? là một trong những phim lãng mạn Hàn hay nhất năm 2026 (Ảnh: Netflix)

(Ảnh: Netflix)

(Ảnh: Netflix)

Phim có nhiều cảnh quay đẹp vô cùng (Ảnh: Netflix)

Ho Jin từng gặp Mu Hee khi cô còn chưa nổi tiếng. Khi mà Mu Hee nằm viện vì tai nạn lúc chưa nổi tiếng, Ho Jin là một trong những người hiếm hoi thực sự quan tâm đến cô. Điều này khiến cho Mu Hee sớm phải lòng anh chàng phiên dịch viên. Mọi thứ trở nên thú vị khi Mu Hee được sắp xếp tham gia một chương trình du lịch với nam thần Nhật Bản Kurosawa Hiro.

Thời điểm lên sóng hồi đầu năm 2026, Can This Love Be Translated? từng tạo nên cơn sốt nhờ màn kết hợp của Kim Seon Ho và Go Youn Jung. Visual được ví như "hoàng tử và công chúa", phản ứng hóa học tự nhiên cùng những khung hình được quay đậm chất điện ảnh, tất cả đã cùng nhau mang đến cho khán giả một bữa tiệc thị giác và tình yêu đích thực. Đến thời điểm hiện tại, bộ phim tiếp tục là lựa chọn yêu thích của nhiều khán giả Việt trên Netflix.

nguồn: Flix Patrol, Netflix, Sports Chosun