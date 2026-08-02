Bắt gặp đôi phim giả tình thật hôn nhau trên thảm đỏ: Nhà gái là nữ thần sắc đẹp, nhà trai giàu khủng khiếp

Khoảnh khắc thân mật của cặp đôi đình đám đã bị ống kính bắt trọn.

Chỉ vừa "xuất xưởng", Spider-Man: Brand New Day hiện trở thành hiện tượng phòng vé hot nhất toàn cầu. Ngay sau những suất chiếu đầu tiên, bộ phim đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội với lượng thảo luận khổng lồ, hàng loạt video cine-tour viral và những phản ứng bùng nổ từ khán giả. Theo các ước tính ban đầu của giới phân tích phòng vé, Brand New Day được dự đoán có khả năng tiến rất gần cột mốc 900 triệu USD chỉ sau 3 ngày công chiếu, đủ sức xô đổ hàng loạt kỷ lục mở màn của dòng phim siêu anh hùng nói riêng và phim điện ảnh nói chung trong nhiều năm qua.

Giữa bầu không khí cuồng nhiệt ấy, sự chú ý của truyền thông tại buổi cine-tour ở Odeon Luxe Leicester Square (London, Anh) lại đổ dồn vào cặp đôi đình đám Tom Holland và Zendaya. Từ lúc xuất hiện trên thảm đỏ cho đến khi trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước ống kính, cả hai gần như trở thành tâm điểm lớn hơn cả biểu tượng Người Nhện khổng lồ phía sau.

Tom và Zendaya tình tứ trước hàng trăm ống kính

Zendaya đúng chuẩn nữ thần sắc đẹp Hollywood trong chiếc đầm trắng ôm sát cơ thể, đính những đường pha lê chạy dọc từ thân váy xuống đuôi váy. Thiết kế hai dây mảnh cùng phần chi tiết rủ trên cánh tay giúp cô vừa gợi cảm vừa sang trọng. Mái tóc xoăn xù bồng bềnh tạo cảm giác cổ điển pha hiện đại, còn thần thái thì gần như “nuốt trọn” cả thảm đỏ London. Nhiều khán giả nhận xét Zendaya không cần trang sức quá cầu kỳ vẫn đủ khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại.

Đứng cạnh bạn gái, Tom Holland chọn bộ suit màu đỏ rượu vang lịch lãm với sơ mi trắng và cà vạt đồng màu. Nam diễn viên lựa chọn phong cách tối giản, trẻ trung nhưng vẫn cực kỳ sang. Khoảnh khắc Tom ôm eo Zendaya, liên tục nhìn cô cười và trao nụ hôn giữa vòng vây máy ảnh khiến mạng xã hội bùng nổ vì quá giống một cảnh phim lãng mạn ngoài đời thực.

Điều khiến Tom càng khiến nhiều người khen tụ là nhờ khối tài sản và mức cát-xê thuộc hàng cao nhất thế hệ diễn viên trẻ Hollywood hiện nay. Theo nhiều nguồn tin trong giới giải trí quốc tế, anh được cho là nhận khoảng 20 triệu USD cho vai Peter Parker trong Spider-Man: Brand New Day và khoảng 10 triệu USD cho dự án The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Ở tuổi còn rất trẻ, Tom Holland đã sở hữu sự nghiệp điện ảnh đáng mơ ước với cả thương hiệu tỷ đô lẫn những dự án nghệ thuật lớn.

Từ cặp gà bông trong Spider-Man phần đầu tiên vào năm 2016 đến đôi tình nhân công khai tình cảm trên thảm đỏ London năm 2026, Tom Holland và Zendaya là đôi “phim giả tình thật” được yêu thích bậc nhất Hollywood. Và trong lúc Brand New Day tiếp tục càn quét phòng vé, có lẽ thứ khiến khán giả phát cuồng nhất lúc này không chỉ là Người Nhện, mà còn là chuyện tình đẹp như cổ tích của cặp đôi quyền lực Tom và Zendaya.

Spider-Man: Brand New Day là phần phim thứ tư về Người Nhện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), lấy bối cảnh bốn năm sau sự kiện Spider-Man: No Way Home. Sau câu thần chú của Doctor Strange khiến cả thế giới quên mất Peter Parker là ai, Peter (Tom Holland) giờ đây sống một cuộc đời hoàn toàn cô độc, vừa làm Người Nhện bảo vệ New York, vừa chật vật chứng kiến những người thân yêu tiếp tục cuộc sống mà không còn ký ức về mình. Tuy nhiên, những biến đổi bất thường trong năng lực siêu anh hùng cùng sự xuất hiện của một thế lực bí ẩn vô hình đã buộc Peter phải bước vào cuộc chiến nguy hiểm nhất từ trước đến nay.

Đồng hành cùng Tom Holland là dàn diễn viên quen thuộc và những gương mặt mới. Zendaya trở lại với vai Michelle MJ Jones, người yêu cũ của Peter nhưng không còn nhớ anh. Jacob Batalon tiếp tục vào vai Ned Leeds, người bạn thân từng sát cánh với Peter trong ba phần phim trước. Mark Ruffalo tái xuất với vai Bruce Banner/Hulk, Jon Bernthal lần đầu xuất hiện trong một phim điện ảnh MCU với vai Frank Castle/Punisher, còn Michael Mando trở lại trong vai phản diện Mac Gargan/Scorpion sau nhiều năm kể từ Spider-Man: Homecoming. Đáng chú ý, Sadie Sink gia nhập MCU trong vai Jean Grey, dị nhân sở hữu năng lực ngoại cảm hùng mạnh, được xem là một trong những nhân vật then chốt mở đường cho sự xuất hiện của X-Men trong giai đoạn tiếp theo của Marvel.