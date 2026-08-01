Mỹ nam Việt trời sinh để vào vai Hoàng đế: Khí chất oai phong lẫm liệt, xứng danh “kho tàng nhan sắc”

Nhan sắc và khí chất đỉnh cao của nam diễn viên là thứ không thể phủ nhận.

Vừa qua, showcase ra mắt Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh tại TP.HCM đã thu hút đông đảo giới truyền thông cùng người hâm mộ khi quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như NSND Tự Long, Hứa Vĩ Văn, Đỗ Thị Hải Yến, Tuấn Trần, Thiên Tú, Đăng Trần... Bên cạnh những chia sẻ về dự án cổ trang được đầu tư quy mô, Lê Vũ Long - người đảm nhận vai Đinh Tiên Hoàng cũng thành tâm điểm chú ý. Ở tuổi ngoài ngũ tuần, anh tái xuất màn ảnh và chứng minh đẳng cấp của "crush quốc dân" thế hệ trước với phong thái đĩnh đạc, gương mặt góc cạnh, khí chất.

Lê Vũ Long tại showcase. (Ảnh: VOH)

Xuất hiện trong bộ áo dài đỏ tối giản, Lê Vũ Long ghi điểm bằng vẻ lịch lãm, chững chạc. Ở tuổi ngoài 50, nam diễn viên vẫn giữ được vóc dáng cân đối, đường nét nam tính cùng ánh mắt cương nghị. Gương mặt từng được xem là một trong những mỹ nam màn ảnh Việt năm nào nay càng toát lên vẻ từng trải, điềm tĩnh, khiến nhiều người nhận xét anh sinh ra để khoác lên mình những vai diễn mang khí chất vương giả.

Nam diễn viên giữ phong độ nhan sắc ở độ tuổi ngũ tuần. (Ảnh: Kenh14)

Nếu diện mạo ngoài đời đã đủ gây ấn tượng thì tạo hình của Lê Vũ Long trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh càng khiến khán giả trầm trồ. Trong bộ chiến giáp, mái tóc búi cao và bộ râu được tạo hình kỹ lưỡng, nam diễn viên hiện lên đầy uy nghi của một vị hoàng đế từng thống nhất giang sơn. Chỉ qua vài khung hình trong first look, nhiều khán giả đã dành lời khen cho lựa chọn diễn viên của ê-kíp.

Tạo hình nhà vua của nam diễn viên. (Ảnh: NSX)

Thậm chí, ngay tại showcase, NSND Tự Long cũng dành lời khen cho người đồng nghiệp. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Một vị vua là phải có tinh và tư. Tôi thấy anh Lê Vũ Long vào phim này, thể hiện vai Đinh Tiên Hoàng đế quá đẹp". Lời nhận xét ngắn gọn nhưng đủ cho thấy sự ghi nhận dành cho màn hóa thân của Lê Vũ Long. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng đồng tình rằng nam diễn viên sở hữu thần thái rất hợp với hình tượng vị vua đầu tiên của nước Đại Cồ Việt.

NSND Tự Long khen ngợi phong thái của Lê Vũ Long. (Ảnh: Molistar)

Bình luận của netizen: - Toát lên được phong thái của Bậc Đế Vương, vị Hoàng đế đầu tiên của nước ta - Đẹp thật mà - Công nhận vua trông oai phong, đáng tin - Lê Vũ Long vẫn phong độ quá, vào vai vua quá hợp - Khen quá ngại hết cả vua, lên hình đẹp và hợp thiệt

Sinh năm 1973, Lê Vũ Long xuất thân là một biên đạo múa tài năng và là con trai của nam diễn viên gạo cội Dũng Nhi. Sự nghiệp điện ảnh của anh bắt đầu bùng nổ từ năm 1997 với vai diễn đầu tay Phong "lãng tử" trong bộ phim Xin Hãy Tin Em. Hình ảnh chàng sinh viên nhạc viện thư sinh, si tình ngày ấy đã làm thổn thức trái tim của hàng triệu cô gái thế hệ 7X - 8X, giúp anh được mệnh danh là “kho tàng nhan sắc” của màn ảnh Việt thời bấy giờ.

Xin Hãy Tin Em. (Ảnh: YouTube)

Sau đó, anh tiếp tục khẳng định thực lực qua nhiều tác phẩm như Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng (được chiếu tại LHP Cannes) hay Người Đàn Bà Mộng Du. Nhiều năm qua, anh lui về tập trung cho nghệ thuật múa và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong vài dự án chọn lọc. Sự trở lại lần này với vai diễn Vua Đinh Tiên Hoàng trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh là minh chứng cho thấy phong độ bền bỉ và đẳng cấp của một ngôi sao thực thụ.

Anh là "crush quốc dân" đời đầu của thế hệ 7X - 8X, ảnh từ phim Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng. (Ảnh: YouTube)

Nói về bộ phim, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện, là dự án huyền sử - võ thuật lấy cảm hứng từ các truyền thuyết dân gian bí ẩn xung quanh lăng mộ của vua Đinh Tiên Hoàng. Bộ phim xoay quanh cuộc chiến nghẹt thở và đầy quả cảm của các tráng sĩ nhằm bảo vệ bí mật vận mệnh quốc gia.

Dự án sở hữu mức đầu tư khủng lên đến hàng trăm tỷ đồng với quy mô sản xuất hoành tráng cùng sự tham gia của dàn diễn viên quyền lực bậc nhất: Tuấn Trần, Đỗ Thị Hải Yến, Johnny Trí Nguyễn, NSND Tự Long, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn.... Sự kết hợp giữa chất liệu lịch sử hào hùng, những màn võ thuật đỉnh cao và dàn cast thực lực hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm điện ảnh chấn động cho khán giả vào dịp lễ Quốc khánh tới đây.