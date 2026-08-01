Nữ hoàng rating tái xuất quá đỉnh khiến MXH náo loạn: 1 mình sống 2 cuộc đời, lật mặt nhanh hơn bánh tráng

Bộ phim chứng minh danh xưng "nữ hoàng rating"của mỹ nhân này không chỉ để trưng.

A Bona Fide Killer mới lên sóng màn ảnh nhỏ Hàn Quốc đã nhanh chóng thu về hiệu ứng truyền thông bùng nổ và nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả. Đây cũng là dự án đánh dấu màn tái xuất đầy hứa hẹn của "nữ hoàng rating" Gong Hyo Jin sau thời gian vắng bóng. Không nằm ngoài dự đoán, A Bona Fide Killer đã gặt hái được những thành tích mở màn ấn tượng, chứng minh sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của mỹ nhân họ Gong.

A Bona Fide Killer. (Ảnh: Hancinema)

Theo số liệu từ Nielsen Korea, tập 1 của A Bona Fide Killer ghi nhận mức rating trung bình toàn quốc là 7.4%. Thống kê này giúp bộ phim ngay lập tức vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tỷ suất người xem trong cùng khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh tại Hàn Quốc. Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Gong Hyo Jin với đài MBC sau 15 năm kể The Greatest Love. Thành tích mở màn khả quan này một lần nữa khẳng định vị thế "bảo chứng rating" của nữ diễn viên đối với khán giả truyền hình.

Được chuyển thể từ bộ webtoon ăn khách cùng tên, A Bona Fide Killer khai thác đề tài hành động pha lẫn yếu tố hài hước, gia đình. Nội dung phim xoay quanh Yu Bo Na (Gong Hyo Jin), một người mẹ vừa quay trở lại cuộc sống công sở tại công ty Durumi Electronics sau 3 năm nghỉ thai sản. Trong mắt đồng nghiệp và gia đình, cô là một quản lý đội kinh doanh bình thường, luôn bận rộn với việc chăm sóc con cái và cân bằng công việc.

Nữ diễn viên mang thân phận của một nhân viên văn phòng bình thường. (Ảnh: Soompi)

Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc văn phòng đó, Yu Bo Na thực chất là "Kingfisher" - một sát thủ bắn tỉa huyền thoại. Điểm hấp dẫn của bộ phim nằm ở cách xây dựng tình huống trớ trêu khi nữ chính phải liên tục chuyển đổi trạng thái: vừa hoàn thành các nhiệm vụ ám sát nguy hiểm, vừa phải vội vã trở về làm tròn bổn phận của một người mẹ bỉm sữa.

Nhưng cũng mang thân phận của một sát thủ bắn tỉa. (Ảnh: Soompi)

Mọi chuyện càng trở nên hấp dẫn khi chồng cô, Kwon Tae Sung (Jung Jun Won) - một phóng viên điều tra từng có duyên nợ với Kingfisher trong quá khứ - đang ráo riết truy tìm danh tính sát thủ này mà không biết đó là vợ mình. Song song đó, thám tử tài ba Lee Dong Jin (Lee Sang Yi) cũng vào cuộc truy đuổi. Từ đó tạo nên những tình tiết bất ngờ, khó đoán cho bộ phim.

Sau tập mở màn, A Bona Fide Killer nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các diễn đàn phim ảnh châu Á. Đa số khán giả dành lời khen cho khả năng nhập vai linh hoạt của Gong Hyo Jin khi thể hiện hai khía cạnh đối lập của nhân vật Yu Bo Na. Người xem ấn tượng với cách nữ diễn viên xử lý mượt mà từ những phân cảnh hành động, bắn súng quyết đoán, dứt khoát cho đến những khoảnh khắc đời thường, giản dị của một bà nội trợ. Sự kết hợp ăn ý giữa cô và bạn diễn Jung Jun Won cũng tạo nên điểm nhấn thú vị, giúp mạch phim dù căng thẳng nhưng vẫn có những khoảng lặng hài hước tự nhiên.

Cặp đôi hứa hẹn mang đến những giây phút căng thẳng nhưng không thiếu khoảnh khắc hài hước, ngọt ngào. (Ảnh: Soompi)

Nguồn: Soompi