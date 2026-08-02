Đây là gương mặt chứng minh đàn ông cũng là phái đẹp: Ngũ quan hài hòa tuyệt đối, nhìn 100 lần vẫn bị hớp hồn

Không biết phải tu mấy kiếp để có thể sở hữu được nhan sắc của mỹ nam này.

Mới đây, một đoạn clip ngắn được "đào" lại từ những thước phim xưa về Hà Gia Kính bất ngờ viral trên mạng xã hội. Những hình ảnh này được trích từ Casino 1934, bộ phim mà anh chỉ đảm nhận một vai phụ nhỏ. Thời điểm ghi hình vào năm 1984, Hà Gia Kính vừa tròn 25 tuổi nhưng bấy giờ, nhan sắc vô cùng nổi bật cùng khí chất xuất chúng của anh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả.

Hà Gia Kính năm 25 tuổi

Nhìn vào visual của Hà Gia Kính năm 25 tuổi, người xem không khỏi trầm trồ trước một gương mặt được ví như "tuyệt tác". Anh sở hữu ngũ quan hài hòa với hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng và chiếc cằm vuông chẻ nam tính. Điểm khiến người ta nhớ mãi còn là đôi mắt sáng và sâu, vừa toát lên vẻ lãng tử, si tình, lại có nét chính trực, cương trực. Dù còn trẻ nhưng thần thái điềm tĩnh, phong trần của Hà Gia Kính đã giúp mỗi khung hình đều mang cảm giác như ảnh tạp chí, dù kỹ thuật quay phim cách đây hơn 40 năm còn khá đơn giản.

Trong những phân cảnh diện sơ mi trắng hay vest cổ điển, Hà Gia Kính toát lên phong thái của một quý ông Hong Kong chính hiệu. Chỉ một cái ngoái đầu hay ánh nhìn cũng đủ khiến người xem hiểu vì sao anh từng được xem là một trong những "tượng đài nhan sắc" của màn ảnh Hoa ngữ.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ nhanh chóng thu hút tương tác khủng. Đa số đều đồng tình rằng nhan sắc thời trẻ của Hà Gia Kính mang nét cuốn hút vượt thời gian, dù là đứng ở góc độ của thập niên 80 hay hiện tại thì vẫn thuộc hàng top visual. Nhiều khán giả trẻ lần đầu biết đến Hà Gia Kính cũng rất bất ngờ trước ngoại hình của nam tài tử.

Bình luận của netizen: - Lưu Đức Hoa từng nói chỉ có Hà Gia Kính đẹp trai hơn tôi - Chưa thấy ai thực sự đẹp trai ra chất chính nghĩa hơn Hà Gia Kính và Chánh Tín - Tướng mạo chính trực quá, đóng phản diện mà tưởng chính diện không đó - Thời đóng Mã Vĩnh Trinh đẹp trai phong độ đỉnh cao.Triển Chiêu thì miễn bàn rồi - Nhìn đây mới thấy đàn ông mới là phái đẹp - Phong cách chuẩn chỉnh nam nhân, diễn rất hay, quá xuất sắc

Thực tế, nhan sắc đỉnh cao của Hà Gia Kính từ lâu đã được xếp vào hàng ngũ huyền thoại. Vẻ đẹp của anh hoàn toàn đủ sức sánh vai với những mỹ nam đời đầu của màn ảnh Hoa ngữ thời bấy giờ như Tiêu Ân Tuấn, Cổ Thiên Lạc hay Lưu Đức Hoa. Có thể nói, gương mặt của anh chính là một trong những biểu tượng nhan sắc rực rỡ nhất, đại diện cho thời kỳ hoàng kim của phim ảnh Hong Kong và Đài Loan.

Hà Gia Kính sinh năm 1959 tại Hong Kong. Anh chính thức bước chân vào làng giải trí từ đầu thập niên 1980. Nhờ ngoại hình vượt trội và lối diễn xuất tự nhiên, anh nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công qua các bộ phim như Đại Tướng Quân, Thiếu Niên Trương Tam Phong, Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Mã Vĩnh Trinh. Tuy nhiên, đỉnh cao sự nghiệp đưa tên tuổi anh vang danh khắp châu Á chính là vai diễn Triển Chiêu trong bộ phim truyền hình kinh điển Bao Thanh Thiên (1993). Cho đến nay, dù đã có rất nhiều phiên bản Triển Chiêu ra đời, nhưng hình ảnh "Triển đại hiệp" hào hoa, trượng nghĩa của Hà Gia Kính vẫn được xem là tượng đài bất hủ, không ai có thể thay thế trong lòng người hâm mộ.

Ở thời điểm hiện tại khi đã bước sang tuổi U70, Hà Gia Kính đã rời xa ánh hào quang của làng giải trí để tập trung vào sự nghiệp kinh doanh. Dù không còn đóng phim, nam tài tử vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường năng động, tích cực lên trang cá nhân. Mỗi lần xuất hiện, "Triển đại hiệp" lại khiến công chúng ngỡ ngàng bởi diện mạo trẻ trung đáng kinh ngạc, sắc vóc phong độ, xứng danh là một trong những mỹ nam huyền thoại của màn ảnh xứ tỷ dân.