Sao nhí xinh nhất Kính Vạn Hoa dậy thì quá đỉnh sau 21 năm: Người đâu vừa đẹp vừa giỏi, tài sắc vẹn toàn

Người đẹp này từng là "crush" đời đầu trong Kính Vạn Hoa.

Bộ phim truyền hình Kính Vạn Hoa gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ khán giả Việt Nam. Bên cạnh bộ ba tinh nghịch Long - Quý - Hạnh, người hâm mộ chắc chắn không thể quên gương mặt khả ái của nhân vật Quỳnh Như - cô nữ sinh từng là "crush" đầu đời khiến Quý ròm điên đảo. Bẵng đi một thời gian dài rời xa ánh đèn sân khấu, cuộc sống và nhan sắc của sao nhí năm nào ở thời điểm hiện tại đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Kính Vạn Hoa từng là cơn sốt với thế hệ 8X - 9X .(Ảnh: Google)

Bên trái là Quỳnh Như. (Ảnh: Google)

Trong ký ức của khán giả yêu phim, Quỳnh Như (do nữ diễn viên cùng tên thủ vai) sở hữu nét đẹp thanh thuần, nụ cười rạng rỡ chuẩn cô bạn bàn bên. Đất diễn ấn tượng nhất của cô nàng chính là ở tập phim Gia Sư, khi Quý ròm vì đem lòng mến mộ cô bạn học mà chấp nhận sang nhà nhận lời dạy kèm cho cô em gái nghịch ngợm.

Quỳnh Như là "crush" đời đầu của nhiều học sinh nam. (Ảnh: Google)

Ít ai biết rằng, trước khi gây sốt với Kính Vạn Hoa, Quỳnh Như vốn là một gương mặt năng nổ tại các sân khấu thiếu nhi, thường xuyên đảm nhận vai trò MC quảng cáo truyền hình và nổi tiếng với những clip cover nhạc đình đám thời bấy giờ.

Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp nghệ thuật đang mở rộng, cựu sao nhí sinh năm 1992 quyết định gác lại hào quang showbiz để lên đường sang Mỹ du học. Sau khi hoàn thành việc học, Quỳnh Như chọn ở lại nước ngoài định cư, tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân và xây dựng cuộc sống kín tiếng nhưng vô cùng viên mãn. Quyết định này từng để lại không ít tiếc nuối cho những khán giả mong chờ sự bứt phá của cô trên màn ảnh nhỏ.

Gác lại hào quang, nữ diễn viên đi du học. (Ảnh: FBNV)

Bước sang tuổi 34, Quỳnh Như thường xuyên khiến người hâm mộ trầm trồ mỗi khi cập nhật hình ảnh đời thường trên mạng xã hội. Không còn là cô nữ sinh ngây thơ năm nào, Quỳnh Như của hiện tại đã "lột xác" ngoạn mục sang phong cách quyến rũ, gợi cảm và trưởng thành hơn. Điều khiến cư dân mạng ngạc nhiên hơn cả là dù đã chạm ngưỡng U40, gương mặt cô vẫn giữ được những đường nét thanh tú và trẻ trung bất chấp thời gian, cho thấy một tinh thần tràn đầy năng lượng tích cực.

Càng trưởng thành, cô càng xinh đẹp và quyến rũ. (Ảnh: FBNV)

Nhan sắc, sự nghiệp và gia đình đều viên mãn. (Ảnh: FBNV)

Nhìn lại hành trình từ một sao nhí được săn đón cho đến khi trở thành một quý cô tự lập nơi xứ người, Quỳnh Như chứng minh rằng cô đã tìm thấy một "chân trời" bình yên phù hợp nhất với bản thân. Dù không còn hoạt động nghệ thuật, cái tên Quỳnh Như vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả mỗi khi nhắc về những hồi ức đẹp đẽ của Kính Vạn Hoa.