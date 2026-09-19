Bộ phim Hàn 19+ The Scandal đang khiến dư luận dậy sóng trước những cảnh nóng bỏng mắt.

Không phải tự nhiên The Scandal trở thành cái tên khiến màn ảnh Hàn những ngày qua nóng hơn bao giờ hết. Bộ phim cổ trang 19+ do Netflix sản xuất gây chú ý ngay từ khi công bố nhờ sự góp mặt của bộ ba Son Ye Jin - Ji Chang Wook - NANA, những gương mặt thực lực cùng visual gần như “tràn khung hình”. Sau khi lên sóng trọn vẹn 8 tập, tác phẩm nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội bởi câu chuyện tình ái táo bạo, loạt phân cảnh nóng và những mối quan hệ chằng chịt đầy toan tính.

Ảnh: Netflix

Lấy bối cảnh Joseon, The Scandal xoay quanh Lady Cho (Son Ye Jin), một nữ quý tộc tài hoa nhưng bị giam hãm bởi những khuôn phép dành cho phụ nữ. Cô tìm đến người em họ Cho Won (Ji Chang Wook), tay phong tình nổi tiếng nhất Joseon, để khởi động một trò chơi tình ái đầy nguy hiểm. Ban đầu chỉ là một cuộc cá cược, nhưng mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tính toán của những người trong cuộc.

Mục tiêu của Cho Won là Hui Yeon (NANA), một góa phụ trẻ nổi tiếng đoan chính và quyết giữ tiết sau khi chồng qua đời. Từ chỗ tiếp cận Hui Yeon chỉ để giành chiến thắng, Cho Won dần nảy sinh tình cảm thật, kéo theo hàng loạt bí mật, toan tính và những mối quan hệ ngày càng rối ren. Khi trò chơi vượt khỏi tầm kiểm soát, cả ba đều phải đối mặt với những lựa chọn và hậu quả không thể lường trước.

Ảnh: Netflix

Ngay từ đầu 4, Cho Won đã xuất hiện trong một phân cảnh thân mật với một kỹ nữ, kéo dài khoảng 3 phút. Từ lời thoại đến hình ảnh đều được thể hiện trực diện hơn hẳn 3 tập đầu, khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng, nhất là khi người thực hiện phân cảnh này là Ji Chang Wook. Tuy nhiên, đằng sau màn phóng túng ấy lại là một Cho Won đang cố che giấu những rung động dành cho Phu Nhân Cho. Vốn nổi tiếng phong lưu, xem chuyện chinh phục phụ nữ như một cuộc chơi, anh tìm đến những cuộc vui chóng vánh để khỏa lấp khoảng trống trong lòng, khiến anh ngày càng không thể thoát khỏi sức hút của người chị họ.

Ảnh: Chụp màn hình

Nếu tập 4 khiến khán giả choáng váng với màn ân ái kéo dài 3 phút, thì đến tập 7, The Scandal tiếp tục “đốt màn hình” bằng cảnh nóng giữa Cho Won và Hui Yeon. Phân cảnh được thực hiện táo bạo, hai nhân vật gần như trần trụi trước ống kính, khiến người xem không khỏi đỏ mặt. Đây cũng là lần đầu tiên NANA thực hiện một cảnh nóng có mức độ bạo liệt như vậy trong sự nghiệp, càng khiến phân đoạn này trở thành tâm điểm bàn luận ngay sau khi tập phim lên sóng.

Ảnh: Netflix

Đáng chú ý, cảnh nóng này cũng đánh dấu bước ngoặt trong tâm lý của Cho Won. Ban đầu, anh đến với Hui Yeon chỉ vì một vụ cá cược, thậm chí kế hoạch phía sau còn là đổi lấy một đêm với Phu Nhân Cho, cũng như trái tim của nàng. Thế nhưng khi chứng kiến Hui Yeon e ấp, bẽn lẽn trước sự gần gũi của hai người, Cho Won dần mềm lòng và không còn xem cô như một “mục tiêu” trong cuộc chơi. Từ chỗ chỉ muốn giành chiến thắng, anh bắt đầu thực sự rung động, nảy sinh cảm giác ân hận khi nhận ra người phụ nữ trước mặt đang dành tình cảm thật cho mình, trong khi mọi thứ ban đầu chỉ là một kế hoạch được tính toán từ trước.

Ảnh: Netflix

Ngay sau khi bộ phim 19+ lên sóng, mạng xã hội lập tức “dậy sóng” trước những phân cảnh táo bạo của The Scandal. Nhiều khán giả cho biết họ hoàn toàn không lường trước mức độ nóng bỏng của bộ phim, đặc biệt là màn kết hợp giữa Ji Chang Wook và NANA. Không ít người bất ngờ khi nam diễn viên vốn quen thuộc với hình tượng lịch lãm lại có màn thể hiện táo bạo đến vậy, trong khi NANA cũng gây chú ý với màn lột xác mạnh tay.