BXH các nam diễn viên xuất sắc nhất phim truyền hình Việt nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Một bài đăng trên mạng xã hội mới đây đang nhận được nhiều sự chú ý khi gọi tên 5 nam diễn viên được xem là những “GOAT” (à thuộc nhóm xuất sắc, có dấu ấn và thành tựu nổi bật nhất) của phim truyền hình Việt thế hệ sinh từ năm 1980 trở đi, gồm Việt Anh, Hồng Đăng, Doãn Quốc Đam, Thanh Sơn và Duy Hưng. Đây tất nhiên chỉ là một danh sách mang tính thảo luận của cộng đồng mạng, không phải bảng xếp hạng chính thức, nhưng đáng chú ý là phần bình luận gần như nhanh chóng tìm được tiếng nói chung ở vị trí đầu bảng.

Theo đó, Việt Anh nhận được sự đồng thuận tuyệt đối khi xuất hiện ở vị trí số 1, thậm chí có ý kiến cho rằng riêng Cao Thanh Lâm của Chạy Án cũng đã đủ để nam diễn viên có một vị trí đặc biệt trong lịch sử phim truyền hình Việt. Bộ phim lên sóng từ năm 2006 nhưng nhân vật này vẫn là vai diễn thường xuyên được nhắc lại mỗi khi nói về những màn hóa thân kinh điển trên màn ảnh nhỏ.

Topic về các diễn viên ấn tượng nhất truyền hình Việt gây chú ý

Việt Anh

Năm 2006, khi mới ngoài 20 tuổi, Việt Anh bất ngờ gây tiếng vang với vai thiếu gia nghiện ngập, ăn chơi trong Chạy Án. Gần hai thập kỷ sau, nhân vật này vẫn được nhắc lại như dấu mốc lớn trong sự nghiệp của anh. Sau đó, Việt Anh tiếp tục tạo dấu ấn với loạt vai gai góc như Phan Hải trong Người Phán Xử, Mai Hồng Vũ trong Sinh Tử hay Hoàng trong Hướng Dương Ngược Nắng. Anh được phong danh hiệu NSƯT năm 2023, sau hơn 20 năm hoạt động diễn xuất.

Hồng Đăng

Hồng Đăng từng là một trong những gương mặt nam phủ sóng mạnh nhất phim truyền hình phía Bắc. Ngoại hình sáng, giọng nói đặc trưng và khả năng xử lý những vai có nhiều diễn biến tâm lý giúp anh ghi dấu qua Cầu Vồng Tình Yêu, Cả Một Đời Ân Oán, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Mê Cung hay Hướng Dương Ngược Nắng. Tuy vướng phải một số lùm xùm đời tư nhưng sự thành công của Hồng Đăng là điều khó có thể phủ nhận. Sự trở lại gần nhất của anh trong Đồng Hồ Đếm Ngược vẫn được nhiều khán giả quan tâm.

Doãn Quốc Đam

Nếu Việt Anh có những vai diễn thành thương hiệu thì Doãn Quốc Đam lại gây ấn tượng bởi khả năng đổi màu liên tục. Từ Phống trong Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Cảnh trong Quỳnh Búp Bê, Fedora trong Mê Cung đến Mến của Phố Trong Làng, Đông Phong trong Thương Ngày Nắng Về hay Hồng trong Độc Đạo, nam diễn viên gần như không chịu đứng yên trong một kiểu nhân vật. Chính những vai phụ nhưng thường xuyên chiếm sóng, lấn át nam chính đã giúp Doãn Quốc Đam trở thành một trong những diễn viên có cá tính diễn xuất rõ nhất của truyền hình Việt.

Thanh Sơn

Thanh Sơn là cái tên trẻ nhất trong danh sách và cũng là trường hợp có hành trình thăng hạng khá rõ. Sinh năm 1991, anh từng có thời gian dài đóng vai phụ, “phi công trẻ” trong nhiều bộ phim trước khi thực sự bùng nổ với Đừng Bắt Em Phải Quên, Tình Yêu Và Tham Vọng và đặc biệt là 11 Tháng 5 Ngày. Đến Đấu Trí, Thanh Sơn tiếp tục chứng minh mình không chỉ hợp với hình tượng nam thần tình cảm khi đảm nhận Đại úy Vũ và giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41. Hiện tại cùng với Doãn Quốc Đam, Thanh Sơn đang có sự nghiệp rộng mở ở cả hai miền Nam - Bắc khi thành công với những vai diễn trên màn ảnh rộng.

Duy Hưng

Duy Hưng có lẽ là cái tên ít mang màu “nam thần” nhất nếu chỉ xét ngoại hình hay dạng vai, nhưng lại là gương mặt rất dễ nhận ra trên màn ảnh. Anh từng gây ấn tượng với Hoàng “mặt sắt” trong Người Phán Xử, Nghĩa trong Quỳnh Búp Bê, Việt “sói” của Mê Cung và hàng loạt nhân vật giang hồ, bảo kê. Sau đó, Duy Hưng dần thoát khỏi hình ảnh cục súc với Bá Đồng trong Mùa Hoa Tìm Lại, Trung “trâu” của Gara Hạnh Phúc, Hiếu trong Phố Trong Làng và Khương “liều” ở Độc Đạo. Chính khả năng diễn tự nhiên và khả năng tạo dấu ấn ngay cả với vai phụ khiến anh được khán giả đưa vào nhóm những nam diễn viên đáng nhớ của thế hệ này.