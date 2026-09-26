Phạm Băng Băng đang được netizen bàn tán trên MXH.

Mới đây, một đoạn video trích từ bộ phim điện ảnh Nhật Bản Nhật Ký Ông Già Điên (Diary of a Mad Old Man) có sự tham gia của Phạm Băng Băng đang viral trên mạng xã hội. Phân cảnh đầy táo bạo khi nhân vật người con dâu do Phạm Băng Băng thân thiết với... bố chồng nhanh chóng gây tranh cãi.

Hình ảnh được cắt từ cảnh phim

Trong phân cảnh này, camera tập trung cận cảnh vào đôi chân của nhân vật Táp Tử (Phạm Băng Băng). Sự đối lập giữa sự trẻ trung, quyến rũ của người con dâu và sự già nua, bệnh tật của người bố chồng trong một hành vi nhạy cảm đã khiến người xem không khỏi che mặt.

Ngay sau khi đoạn video được chia sẻ, phần lớn netizen đều sốc và nhăn mặt vì không ngờ một nữ diễn viên thanh cao, xinh đẹp như Phạm Băng Băng lại đồng ý đóng dự án phim 18+ như vậy. "Không ngờ một đại Hoa đán từng đứng trên đỉnh cao như Phạm Băng Băng mà giờ đây lại phải đóng những cảnh thế này", "Bây giờ nhận cả phim cỡ này rồi cơ à?", "Cảnh phim khiến tôi thấy nổi da gà", "Phạm Băng Băng hồi xưa đóng cổ trang cũng đã khá 18+". "Lạy hồn, kịch bản hơi cấn", "Không chấp nhận nổi Phạm Băng Băng"... là một vài bình luận trên MXH. Còn người hâm mộ trung thành của cô thì tiếc nuối cho một tài năng nay phải tìm kiếm cơ hội ở những dự án quốc tế mang nhãn 18+ đầy tranh cãi.

Thực tế từ hồi tháng 9/2025, khi công bố dự án, bộ phim của đạo diễn Vương Dĩnh (Wayne Wang) đã nhận về không ít gạch đá. Nhật Ký Ông Già Điên vốn được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của bậc thầy văn học Nhật Bản Tanizaki Junichiro. Cốt truyện xoay quanh một cụ ông hơn 70 tuổi sau khi đột quỵ đã nảy sinh những ham muốn lệch lạc, mê đắm đôi chân của cô con dâu Táp Tử - người hàng ngày giúp ông tập vật lý trị liệu.

Dù được xem là một tác phẩm nghệ thuật khi được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF), nhưng nội dung mang tính cấm kỵ và méo mó về mặt tâm lý vẫn là rào cản lớn đối với khán giả đại chúng. Tuy các nguồn tin chuyên môn khẳng định bộ phim không có các cảnh khỏa thân trần trụi, và phân đoạn "giúp bố chồng phục hồi chức năng" chỉ là sự phóng đại qua góc nhìn tưởng tượng, đầy dục vọng chủ quan của người bố chồng chứ không phải hành vi thực tế thì việc xuất hiện những hình ảnh ẩn dụ đã được lộ ra vẫn khiến người xem thấy phản cảm.

Đây cũng không phải lần đầu Phạm Băng Băng đóng phim có yếu tố gây sốc. Trước khi thành cái tên hot nhất nhì xứ tỷ dân, người đẹp cũng từng phải tận dụng đủ mọi cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp.

Cô từng khiến khán giả đỏ mặt với loạt cảnh ân ái thô tục trong bộ phim bị cấm chiếu trong Lạc Lối Ở Bắc Kinh (2007). Đến năm 2014, bộ phim Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ dù hot đình đám nhưng cũng bị cơ quan quản lý tuýt còi, ép cắt bóp góc máy vì trang phục chèn ép ngực quá phản cảm. Phân cảnh "ân ái trên lưng ngựa" đầy phi lý trong Dương Quý Phi (2015) hay màn ân ái đồng tính nữ táo bạo trong bộ phim Hàn Quốc Green Night (2023) sau khi cô bị phong sát cũng từng khiến công chúng lắc đầu ngán ngẩm.

Dương Quý Phi

Sau khi sự nghiệp tại thị trường tỷ dân sụp đổ vì scandal trốn thuế, con đường chuyển hướng sang thị trường quốc tế của Phạm Băng Băng rõ ràng đang phải đánh đổi rất nhiều. Từ một ngôi sao quyền lực luôn xuất hiện với hình tượng sang trọng, quý phái, việc chấp nhận hóa thân vào một vai diễn có thiết lập mối quan hệ cấm kỵ, đầy rẫy những góc khuất nhạy cảm như trong Nhật Ký Ông Già Điên cho thấy cô đang chọn một lối đi mạo hiểm, chấp nhận đối mặt với cái nhìn khắt khe từ công chúng quê nhà để tiếp tục làm nghề.