"Tình tin đồn" của Phạm Băng Băng vừa bất ngờ thông báo có con đầu lòng, cưới vợ lúc nào mà chẳng ai hay

Ngay trong ngày Trung thu, nam diễn viên này gây chú ý khi cho biết mình đã lên chức cha.

Ngày 25/9 - Tết Trung thu tại nhiều quốc gia châu Á - nam diễn viên Lý Trị Đình bất ngờ thông báo tin vui anh đã lên chức bố. Tài tử phim Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ đăng ảnh chụp tay mình nâng bàn tay bé nhỏ của con bên cạnh bánh Trung thu, kèm với dòng trạng thái cho thấy sự hạnh phúc hân hoan: "Gia đình có thêm một thành viên, cả nhà viên mãn". Để bảo vệ sự riêng tư cho con đầu lòng, anh không hé lộ tên gọi hay giới tính của em bé.

Lý Trị Đình thông báo đón con đầu lòng chào đời ngay ngày Trung thu. Ảnh: Sina.

Trên mạng xã hội, khán giả nô nức gửi lời chúc mừng đến gia đình Lý Trị Đình. Bên cạnh đó, cũng có không ít khán giả kinh ngạc, thắc mắc nam diễn viên này cưới lúc nào mà chẳng ai hay biết. Theo các nguồn tin ở Cbiz, Lý Trị Đình kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí, kém anh 5 tuổi từ năm 2023. Cặp đôi tổ chức lễ cưới kín đáo ở nước ngoài, không mời bất kỳ đồng nghiệp nào trong showbiz tham dự. Vợ Lý Trị Đình là mối tình đầu của anh. Họ quen biết nhau khi du học ở Anh. Bà xã "hoàng tử showbiz" cũng mang dòng máu lai giống Lý Trị Đình.

Liên quan đến danh tính và hình ảnh vợ, Lý Trị Đình từ chối tiết lộ. Nam diễn viên chia sẻ muốn giữ kín mọi thông tin liên quan đến bà xã với truyền thông vì sợ người mình yêu thương bị soi mói, làm phiền. Tuy nhiên, trong hình ảnh hiếm hoi truyền thông chụp được bà xã Lý Trị Đình mà, cô gái này mang nét đẹp lai hao hao "mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba.

Hình ảnh hiếm hoi của bà xã Lý Trị Đình mà truyền thông chụp được. Ảnh: Sina.

Lý Trị Đình sinh năm 1987, là ca sĩ, diễn viên, người mẫu mang trong mình 3 dòng máu lai Trung Quốc, Ả Rập, Malaysia. Anh từng được mệnh danh là "hoàng tử showbiz" vì vừa có ngoại hình điển trai, gia cảnh giàu có, tài năng lại vừa có thành tích học tập đáng nể khi tốt nghiệp khoa Vật Lý trường Imperial College London.

Sao nam nổi tiếng với các phim như KungFu Yoga, Nhất Dạ Kinh Hỷ, Mẹ Ơi Bố Đâu Rồi, Đêm Vui Bất Ngờ, Tuế Nguyệt Thần Thâu... Sau khi gây tiếng vang với vai diễn Đường Cao Tông - Lý Trị trong tác phẩm Võ Mỵ Nương truyền kỳ đóng cặp cùng Phạm Băng Băng và nghi vấn "phim giả tình thật" với đàn chị, nam diễn viên dần rút khỏi showbiz, sống kín đáo. Phải tới tháng 8 vừa qua, Lý Trị Đình mới tái xuất đóng phim điện ảnh cùng "Ảnh đế" Chu Nhất Long. Anh thay đổi hình tượng, cắt đầu đinh để đảm nhận vai diễn gai góc trên màn ảnh rộng.

Lý Trị Đình từng có mối quan hệ mập mờ với Phạm Băng Băng sau khi đóng chung phim. Ảnh: Sina, Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu