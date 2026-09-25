Đã rõ mối quan hệ thầm kín 4 năm giữa ngọc nữ Running Man và nam ca sĩ J. tai tiếng

Người đẹp này từng bị bắt gặp che kín mặt, lặng lẽ đến nhà riêng của nam đồng nghiệp sau khi quay show Running Man.

Thời gian qua, Tống Vũ Kỳ và Jackson Wang (tên tiếng Trung: Vương Gia Nhĩ) vướng nghi vấn bí mật hẹn hò, trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Theo đó, vào giữa tháng 8, người hâm mộ lâu năm của Tống Vũ Kỳ đã bất ngờ quay lưng với nữ ca sĩ, đồng thời tiết lộ chuyện thần tượng có mối quan hệ tình cảm với Jackson Wang sau khi hợp tác trong chương trình Running Man bản Trung (hay còn gọi là Keep Running hoặc Hurry Up, Brother). Vào dịp Tết Nguyên đán, Jackson Wang còn đưa bố mẹ anh sang Hàn Quốc đón Tết cùng Tống Vũ Kỳ.

Đến tối 24/9, xuất hiện tại 1 sự kiện, Jackson Wang đã trực tiếp lên tiếng phủ nhận thông tin bản thân yêu đương thầm kín với Tống Vũ Kỳ suốt 4 năm qua. "Không hề có chuyện tôi hẹn hò với Vũ Kỳ. Đối với thông tin cô ấy từng gặp bố mẹ tôi, tôi chỉ có thể nói rằng có rất nhiều nghệ sĩ Cbiz từng gặp bố mẹ tôi. Mong mọi người đừng suy đoán quá mức", Jackson Wang nói.

Jackson Wang bác bỏ tin đồn anh hẹn hò, đã đưa Tống Vũ Kỳ về ra mắt gia đình. Ảnh: Sina.

Khi bị phóng viên hỏi có ý định theo đuổi Tống Vũ Kỳ hay không, câu trả lời của Jackson Wang lập tức trở thành tâm điểm chú ý: "Cô ấy rất tốt. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc bình thường ở ngoài đời. Nhưng chuyện tình cảm lại khác. Nếu có ý với cô ấy thì tôi đã theo đuổi từ lâu rồi". Chia sẻ của nam ca sĩ có thể được hiểu nếu thực sự có tình cảm và muốn theo đuổi Tống Vũ Kỳ thì anh đã hành động từ lâu. Một câu trả lời của nam ca sĩ dường như đã phủ nhận cả khả năng thành đôi của anh và Tống Vũ Kỳ trong quá khứ lẫn hiện tại.

Trong cuộc phỏng vấn, Jackson Wang cũng nhấn mạnh bản thân đang độc thân và sau tuổi 30, điều anh quan tâm nhất vẫn là sự nghiệp. Theo cựu thành viên GOT7, anh trai của anh đã kết hôn và đã có một cô con gái 9 tuổi nên gia đình cũng không tạo áp lực chuyện cưới xin đối với anh.

Nam ca sĩ khẳng định mình đang độc thân. Ảnh: Weibo.

Jackson Wang và Tống Vũ Kỳ từng có dịp hợp tác trong chương trình Running Man bản Trung ở mùa 3 và mùa 5. Đến năm 2021, màn tương tác giữa hai ngôi sao bất ngờ trở nên thân thiết hơn, thậm chí cả hai còn vướng nghi vấn sử dụng nhẫn đôi, khiến tin đồn tình cảm bắt đầu râm ran.

Đáng chú ý, vào tháng 2/2022, truyền thông Trung Quốc từng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Tống Vũ Kỳ che kín mặt, lặng lẽ đến nhà riêng của Jackson Wang và ở lại qua đêm sau khi trở về nước. Theo nguồn tin từ paparazzi, họ đã theo dõi và phát hiện hai nghệ sĩ có những lần qua lại từ tháng 11/2021. Thời điểm đó, Tống Vũ Kỳ cẩn trọng trong việc giữ kín chuyện đời tư. Nữ ca sĩ sinh năm 1999 thường được tài xế của Jackson Wang đích thân đưa đón, càng khiến những đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội.

Tống Vũ Kỳ từng bị bắt gặp đến nhà riêng của Jackson Wang. Ảnh: Sina.

Thế nhưng, câu chuyện chưa dừng lại ở nghi vấn hẹn hò giữa hai thành viên Running Man bản Trung. Sau khi “khui” mối quan hệ của Jackson Wang và Tống Vũ Kỳ, cánh săn ảnh Trung Quốc tiếp tục tung thêm thông tin gây xôn xao, cáo buộc nam ca sĩ có dấu hiệu “một chân đạp ba thuyền”.

Theo những gì paparazzi công bố, chỉ khoảng 15 ngày sau khi Tống Vũ Kỳ trở về Hàn Quốc để làm việc, Jackson Wang được cho là đã để tài xế riêng lần lượt đưa 2 cô gái lạ mặt về nhà riêng. Đáng chú ý, đến ngày 22/2/2022, khi Tống Vũ Kỳ quay trở lại Trung Quốc, Jackson Wang lại được bắt gặp đi cùng nữ ca sĩ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Loạt tình tiết này khiến truyền thông Trung Quốc khi đó không khỏi mỉa mai Jackson Wang là “bậc thầy quản lý thời gian”, ám chỉ nam ca sĩ có khả năng sắp xếp lịch trình để cùng lúc hẹn hò và tương tác với nhiều cô gái.

Khi khán giả còn chưa quên chuyện Jackson Wang "cắm sừng" Tống Vũ Kỳ thì đến tháng 9/2022, anh là vướng vào 1 vụ bê bối nghiêm trọng hơn. Thời điểm tài tử Lý Dịch Phong bị bắt vì mua dâm trái phép và lộ chuyện từng đi tour 5 ngày 4 đêm với hot girl Blase Loan Loan tại Thái Lan, công chúng phát hiện Jackson Wang cũng nằm trong nhóm bạn bè của cô gái trên. Đáng chú ý, Loan Loan bị nghi vấn hành nghề mại dâm cao cấp trong showbiz Hoa ngữ.

Mặc dù Jackson Wang lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn tiêu cực về đời tư của anh, song nam ca sĩ vẫn bị công chúng quay lưng. Anh bị mỉa mai là "trai hư", "lắm tài nhiều phốt" của showbiz Hoa ngữ. Các nhóm fan lớn, gồm những người hâm mộ đã ủng hộ nam ca sĩ 7-8 năm, tuyên bố giải tán. Tất cả bài hát và thông tin về Jackson Wang cũng bị xóa bỏ hoàn toàn trên nền tảng phát hành nhạc lớn nhất Trung Quốc. Kể từ đó đến nay, đã 4 năm trôi qua, nam nghệ sĩ vắng bóng trên sóng truyền hình xứ tỷ dân.

Jackson Wang vướng nhiều bê bối tình ái. Ảnh: Sina.

Jackson Wang sinh năm 1994, là thành viên nổi bật của nhóm nhạc GOT7, do JYP Entertainment thành lập từ năm 2014. Anh có sự nghiệp thành công tại Hàn Quốc và được yêu thích tại Trung Quốc. Năm 2020, Vương Gia Nhĩ rời công ty quản lý JYP Entertainment, tự thành lập hãng thu âm Team Wang. Đồng thời, anh còn là giám đốc sáng tạo và nhà thiết kế chính cho thương hiệu thời trang Team Wang Design.

Sau khi về Trung Quốc hoạt động, do có khả năng rap và nhảy tốt, Jackson Wang được mời làm giám khảo của các chương trình tuyển chọn tài năng. Với sự hài hước, thân thiện, anh thường xuyên được mời tham gia các show giải trí, tiêu biểu là Running Man. Jackson Wang cũng là ca sĩ solo người Trung Quốc đầu tiên biểu diễn tại Coachella.

Nguồn: Sina, Sohu