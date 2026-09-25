Con trai đầu lòng của Park Shin Hye và chồng tài tử mới 4 tuổi đã thế này rồi ư!

Quý tử của Park Shin Hye - Choi Tae Joon là con nhà sao bí ẩn nhất showbiz Hàn.

Vào ngày 22/9, công ty quản lý cho biết Park Shin Hye đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh. Cả mẹ và em bé đều có sức khỏe tốt. Nữ diễn viên đang được gia đình chăm sóc và nghỉ ngơi sau sinh. Trên mạng xã hội, khán giả nô nức gửi lời chúc mừng gia đình Park Shin Hye đã "đủ nếp đủ tẻ". Đáng chú ý, cũng trong ngày này, quý tử đầu lòng của nữ diễn viên The Heirs bất ngờ nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.

Trong lần hiếm hoi xuất hiện công khai bên mẹ minh tinh và cha tài tử, con trai của Park Shin Hye và Choi Tae Joon được nhận xét thừa hưởng "gen tốt" với vóc dáng cân đối, gương mặt dễ thương, đôi chân khá dài và lớn nhanh như thổi. Mới 4 tuổi, chiều cao của cậu bé đã chạm tới eo của Park Shin Hye - người cao 1,68m. Ước tính cậu bé hiện cao hơn 1 m. Quý tử nhà cặp sao hàng đầu xứ Hàn được dự đoán lớn lên sẽ trở thành nam thần, có nhiều tiềm năng để vào showbiz nối nghiệp cha mẹ.

Con trai Park Shin Hye - Choi Tae Joon được khen có gương mặt dễ thương, chiều cao nổi bật. Ảnh: X.

Park Shin Hye sinh con trai đầu lòng vào vào tháng 5/2022, chỉ sau 4 tháng kết hôn với nam diễn viên Choi Tae Joon. Kể từ đó đến nay, người đẹp giữ kín hình ảnh, thậm chí không tiết lộ cả tên gọi ở nhà của con với công chúng để bảo vệ và giữ sự riêng tư cho con. Do đó, quý tử của họ được xem là em bé nhà sao bí ẩn nhất showbiz Hàn.

Park Shin Hye - Choi Tae Joon đón con trai đầu lòng chào đời chỉ sau 4 tháng kết hôn. Ảnh: Nate.

Park Shin Hye sinh năm 1990 tại Gwangju, Hàn Quốc. Dù ra mắt công chúng qua 1 video âm nhạc và từng có ý định đi theo con đường ca hát nhưng cuối cùng cô lại chọn gắn bó với diễn xuất. Park Shin Hye trở nên nổi tiếng khắp châu Á khi đảm nhận vai thời niên thiếu của nữ chính trong tác phẩm kinh điển 1 thời Nấc Thang Lên Thiên Đường. Kể từ đó tới nay, nữ diễn viên liên tục tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh qua nhiều vai chính ấn tượng ở các phim hot hòn họt gồm Cô Nàng Đẹp Trai, The Heirs, Pinocchio, Doctors,...

Về đời tư, Choi Tae Joon - Park Shin Hye bị Dispatch "khui" hẹn hò từ năm 2017. Sau 5 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung nhà vào tháng 1/2022 bằng 1 đám cưới hoành tráng. Cặp đôi khá kín tiếng và ít khi xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng.

Park Shin Hye - Choi Tae Joon có cuộc sống hôn nhân kín tiếng. Ảnh: Nate.

Nguồn: Osen