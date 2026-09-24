Lisa (BLACKPINK) nằm không cũng dính đạn, bị cuốn vào drama vì đoạn video thái độ 14 giây

Em út nhóm BLACKPINK đang bị không ít cư dân mạng chỉ trích giả tạo.

Ngày 23/9, tờ KoreaBoo đưa tin Lisa (BLACKPINK) đang vấp phải sự chỉ trích từ nhiều netizen trên mạng xã hội. Nguồn cơn đến từ video ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ trò chuyện với fan nhí lâu năm của BLACKPINK. Cô bé từng chiến thắng căn bệnh ung thư, hiện là vũ công và giữ vai trò đại sứ cho Bệnh viện Nhi SickKids ở Canada.

Tuy nhiên, hình ảnh thân thiện này của Lisa không được đánh giá cao. Theo đó, khi mỹ nhân Thái Lan ngồi xuống nói chuyện với fan nhí, stylist lập tức xuất hiện chỉnh dáng sau đó là hàng loạt ảnh đèn flash quay chụp nổ lên, khiến màn tương tác này trông như một cảnh được dàn dựng, thay vì khoảnh khắc tự nhiên.

Đoạn clip tương tác với fan nhí khiến Lisa (BLACKPINK) bị chỉ trích. Clip: X.

Video nói trên khiến Lisa hứng bão dư luận. Một tài khoản chỉ trích nữ ca sĩ: "Cô ấy có phải quá giả tạo không? Stylist chỉnh lại dáng rồi hàng loạt đèn flash bắt đầu nháy liên tục. Có phải Lisa và ê-kíp muốn biến đứa trẻ thành đạo cụ cho một khoảnh khắc chụp lén được dàn dựng công phu?". Trong khi đó, một người khác bày tỏ bức xúc: "Nếu cô ấy thực sự muốn gặp các em nhỏ thì hoàn toàn có thể làm điều đó mà không cần một chiếc máy ảnh khổng lồ liên tục chớp nháy đèn vào mặt một đứa trẻ vốn đã đang chiến đấu với bệnh ung thư. Thật sự quá lố bịch", "Chuyện này thật kinh khủng. Sử dụng trẻ em bị bệnh để chụp ảnh. Trong khi cô ấy được chăm chút tóc tai, trang điểm thì những đứa trẻ này đang phải chịu cảnh rụng tóc và sức khỏe suy yếu vì quá trình điều trị".

Một cư dân mạng còn liên hệ tình huống của Lisa với một thành viên BLACKPINK khác: "Lần trước cũng có một thành viên BLACKPINK đến bệnh viện nhi để chụp ảnh nhưng không quyên góp dù chỉ một đồng cho bệnh viện đó. Bây giờ lại xảy ra chuyện tương tự khi một thành viên BLACKPINK khác bị cho là sử dụng bệnh nhi nhí để khiến hình ảnh của mình trở nên tốt đẹp hơn".

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến chỉ trích, không ít người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực Lisa. Họ cho rằng đoạn video không phải do Lisa hay ê-kíp của cô đăng tải, mà được chính bố của người hâm mộ nhỏ tuổi chia sẻ. Ê-kíp quay chụp cũng thuộc về gia đình fan nhí. Do đó, em út nhóm BLACKPINK không đáng phải nhận những lời lẽ đánh giá không hay về nhân phẩm.

"Cô bé ấy đã tạo dáng trước hàng nghìn máy ảnh trên thảm đỏ và còn có một nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho cô bé cùng gia đình theo yêu cầu của họ. Lisa không liên quan gì đến những hình ảnh hay video được đăng tải. Cô ấy chỉ muốn dành một chút thời gian tương tác với người hâm mộ nhỏ tuổi này. Các bạn thật sự quá đáng với Lisa", một fan của nữ ca sĩ lên tiếng tiết lộ sự thật.

"Lợi dụng trẻ em bị bệnh để đánh bóng tên tuổi, các bạn dựa trên cái gì vậy để nói Lisa như vậy. Stylist của cô ấy chỉ chỉnh tay cho Lisa trong lúc cô ấy đang nói chuyện mà các bạn đã biến nó thành cả một buổi chụp hình được dàn dựng? Lisa không đăng đoạn video, mà chính bố của cô bé mới là người đăng. Cô ấy cũng không biến khoảnh khắc này thành nội dung quảng bá hay lợi dụng bệnh tình của đứa trẻ, sao mọi người có thể phán xét cô ấy 1 chiều như vậy...", người hâm mộ của Lisa bất bình.

Hiện, Lisa chưa lên tiếng về vụ việc. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc đã kiểm tra và không thấy nữ ca sĩ hay ê-kíp của cô đăng tải bất kỳ video tương tác nào với fan nhí nói trên. Có thể nói là Lisa nằm không cũng lãnh đạn, chỉ vì 1 đoạn clip 14 giây mà dính ồn ào không đáng có.

Người hâm mộ minh oan cho Lisa khi chỉ ra video là do bố của fan nhí đăng tải. Ảnh: X.

Nguồn: KoreaBoo