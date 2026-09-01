Nữ chính phim Tết 2.700 tỷ nghi lộ bụng bầu 7 tháng, cha của đứa trẻ lẽ nào là nam diễn viên SN 1995?
Nữ diễn viên này vừa xuất hiện với vòng 2 nhô to thấy rõ.
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Ngày 23/9, tờ Sohu đưa tin nữ diễn viên Trương Giai Ninh đang vướng nghi vấn bí mật mang thai. Cánh săn ảnh vừa tung video quay cảnh người đẹp Hậu Cung Như Ý Truyện xuất hiện trên phố với phần bụng nhô to thấy rõ, dáng đi kệ nệ. Nhìn vào vòng 2 lùm xùm của Trương Giai Ninh, truyền thông ước tính cô đã mang thai được 7 tháng. Trước đó, vào tháng 7, sao nữ được trông thấy mặc áo babydoll có thiết kế rộng rãi, phồng xòe ở phần eo được cho là để giấu bụng bầu khi xuất hiện ở sân bay.
Đáng chú ý, đây là lần thứ hai Trương Giai Ninh vướng nghi vấn mang thai. Năm 2019, cô từng bị bắt gặp cùng bạn trai tài tử Diệp Tổ Tân đến một bệnh viện tư thăm khám. Khi đó, Trương Giai Ninh đã phủ nhận việc có con đầu lòng, khẳng định mình chỉ đi khám sức khỏe thông thường.
Sau khi nghi vấn Trương Giai Ninh mang thai dấy lên, netizen bàn tán không ngớt về cha của đứa trẻ trong bụng nữ diễn viên và mong cô sớm báo tin vui. Không ít khán giả đã réo gọi nam diễn viên Cao Chí Đình (SN 1995). Trương Giai Ninh và Cao Chí Đình - người kém cô 10 tuổi - bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2023. Tháng 8/2024, họ bị bắt gặp xuống phố hẹn hò rồi cùng trở về khách sạn. Đến tháng 5/2025, cả hai được trông thấy dắt chó ra ngoài đi dạo có những hành động thân mật ngọt ngào.
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Cao Chí Đình không phải cha của em bé trong bụng Trương Giai Ninh. Bởi vào cuối năm 2025, người đẹp này đã xuất hiện với người đàn ông khác, nghi là bạn trai mới. Do nữ diễn viên vẫn chưa lên tiếng xác nhận việc có mang thai hay không, không ít người cho rằng cư dân mạng không nên soi mói, suy đoán vô căn cứ về đời tư của Trương Giai Ninh.
Trương Giai Ninh không phải gương mặt xa lạ với các khán giả yêu phim Hoa ngữ. Nữ diễn viên sinh năm 1989 bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2009 với tác phẩm Tiểu Di Đa Hạc. Cô được biết đến với các vai diễn trong Ngôi Sao Lấp Lánh, Hậu Cung Như Ý Truyện, Minh Lan Truyện, Những Đứa Con Nhà Họ Kiều... Trong đó, tác phẩm điện ảnh Ngôi Sao Lấp Lánh do Trương Giai Ninh và Khuất Sở Tiêu đóng chính, ra mắt vào Tết Nguyên đán 2023 từng đạt doanh thu phòng vé 7,02 tỷ NDT (hơn 2.700 tỷ đồng).
Nguồn: Sohu, Sina