Chương Tử Di mặt mũi sưng phồng đến mức mở mắt không nổi trên sóng truyền hình

"Chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt của Chương Tử Di vậy?", đang là thắc mắc chung của dư luận xứ tỷ dân.

Ảnh hậu Chương Tử Di vừa xuất hiện trong chương trình Trung thu khu vực Vùng Vịnh lớn 2026. Tối hôm đó, cô diện chiếc đầm dạ hội xẻ cổ sâu màu vàng kim, đảm nhận phần lời dẫn mở màn cho tiết mục Nguyện Thế Giới Hòa Bình. Hình ảnh của Chương Tử Di trên sóng trực tiếp chương trình sau đó lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Tâm điểm chú ý của dư luận đổ dồn vào đường nét khuôn mặt và tình trạng làn da của cô. Từ khóa "Gương mặt Chương Tử Di làm sao vậy" nhanh chóng chiếm lĩnh bảng xếp hạng hot search trên Weibo.

Dưới ống kính độ phân giải cao và không có filter làm đẹp hỗ trợ, gương mặt của Chương Tử Di được nhận xét sưng phù thấy rõ, mắt mở lên không nổi. Nhiều cư dân mạng cho rằng minh tinh Ngọa Hổ Tàng Long đang bị biến chứng thẩm mỹ, cụ thể là phương pháp nâng cơ và căng da mặt khiến diện mạo cô biến đổi. "Chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt của Chương Tử Di vậy? Vẻ ngoài và khí chất của cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy có phẫu thuật thẩm mỹ không?", "Bây giờ khuôn mặt cô ấy sưng đến nỗi khó mà mở mắt được", "Khuôn mặt của Chương Tử Di thực sự đã sưng lên rất nhiều. Ngay cả khí chất của cô ấy cũng khác", "Lông mày của cô ấy đã thay đổi, và khóe mắt hơi xếch lên, có lẽ vì toàn bộ khuôn mặt đã được kéo lên do thẩm mỹ", cư dân mạng bày tỏ sự kinh ngạc.

Gương mặt sưng phồng đến mức mắt mở lên không nổi của Chương Tử Di gây bàn tán. Ảnh: Sohu.

Nhan sắc của nữ diễn viên hiện tại đã mất đi nét thanh thoát, mềm mại và tự nhiên của trước đây. Ảnh: Sina.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng nhan sắc Chương Tử Di khác lạ vì tăng cân cộng với ánh sáng và góc quay. Trước đây, để vào vai chính trong tác phẩm mới Tầm Tử Di Tích của đạo diễn Tào Bảo Bình, cô tăng gần 9 kg. Sau khi bộ phim đóng máy, dù Chương Tử Di đã dần lấy lại vóc dáng, nhưng mỗi lần xuất hiện trước công chúng cô vẫn không tránh khỏi việc bị cư dân mạng soi xét như dưới "kính hiển vi".

Do minh tinh hàng đầu không lên tiếng phản hồi về sự thay đổi diện mạo, cư dân mạng hiện vẫn bàn tán xôn xao trên các diễn đàn về việc Chương Tử Di rốt cuộc là thẩm mỹ hỏng khiến visual mất nét hay tăng cân.

Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã sử dụng các biện pháp thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân, khiến gương mặt có phần sưng vù, cứng đờ. Cũng có người cho rằng diện mạo Chương Tử Di biến đổi vì tăng cân. Ảnh: Sohu.

Chương Tử Di là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, sở hữu nhan sắc khiến công chúng châu Á đặc biệt chú ý. Ngay từ những ngày đầu gia nhập giới giải trí, cô đã gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh thoát, trong trẻo cùng khí chất đậm chất điện ảnh.

Thời trẻ, Chương Tử Di sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng làn da sáng. Nét đẹp của nữ diễn viên khi ấy mang vẻ ngây thơ, thanh thuần nhưng vẫn toát lên sức hút riêng. Nhờ ngoại hình nổi bật và thần thái khó trộn lẫn, cô nhiều lần góp mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc đình đám của Cbiz.

Vẻ đẹp tựa "mối tình đầu" mê hoặc cả showbiz của Chương Tử Di thời trẻ. Ảnh: On.

Khi bước vào độ tuổi trung niên, vẻ ngoài của Chương Tử Di dần chuyển sang nét sắc sảo, trưởng thành hơn. Ánh mắt có chiều sâu, đường nét gương mặt rõ nét cùng thần thái điện ảnh giúp cô tạo cảm giác sang trọng và đầy quyền lực mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Sức hút của nữ diễn viên không chỉ đến từ diện mạo mà còn được bồi đắp bởi khí chất của một ngôi sao màn bạc sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Từng có thời điểm, nét đẹp của Chương Tử Di lấn át cả Song Hye Kyo khi hai nữ diễn viên xuất hiện chung khung hình.

Nét đẹp sắc sảo, sang trọng cuốn hút của minh tinh hàng đầu. Ảnh: Weibo.

Chương Tử Di là đại hoa đán hàng đầu Cbiz. Cô nổi tiếng với các phim như Ngọa Hổ Tàng Long, Giờ Cao Điểm Hai, Anh Hùng... Đặc biệt, bộ phim Đường Về Nhà giúp Chương Tử Di đoạt giải Gấu bạc tại Liên hoan phim Berlin năm 2000. Cô còn từng giải Ảnh hậu Bách Hoa lần thứ 23. Năm 2024, ban tổ chức Cannes có màn vinh danh đặc biệt dành cho Chương Tử Di. Đội ngũ nhân viên an ninh đã làm trống thảm đỏ để minh tinh Trung Quốc tạo dáng riêng trong suốt 3 phút. Với tầm ảnh hưởng của mình ở thị trường nước ngoài, cô được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh "Chương quốc tế".

Về đời tư, Chương Tử Di từng kết hôn với nam ca sĩ nổi tiếng Uông Phong vào năm 2015. Đến năm 2023, họ tuyên bố ly hôn và minh tinh Cbiz giành quyền nuôi dưỡng 2 con.

Sau khi ly hôn, Chưởng Tử Di làm mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, QQ