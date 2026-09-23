Phỏng vấn Hứa Khải - Châu Dã: Trai đẹp mê mẩn món thịt nướng, gái xinh muốn quay lại Việt Nam thêm lần nữa để làm điều này

Cặp nam thần - mỹ nữ Cbiz đã có những chia sẻ thú vị về chuyến đi đến TP.HCM lần này.

Tối 22/9, 2 diễn viên đình đám Cbiz Hứa Khải - Châu Dã đã có mặt ở TP.HCM để tham dự sự kiện quảng bá cho tác phẩm cổ trang Nhất Âu Xuân, đồng thời giao lưu với 400 người hâm mộ Việt. Trong lần đầu tiên đến Việt Nam, tài tử Diên Hi Công Lược gây ấn tượng với vẻ ngoài cực kỳ điển trai, dáng người cao ráo, ngũ quan như tượng tạc và thần thái hút hồn "bất bại" trước cam thường zoom cận. Còn Châu Dã lại khiến khán giả mê mẩn với vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào. Đặc biệt, Hứa Khải và Châu Dã cũng đã có những chia sẻ thú vị trong dịp sang Việt Nam lần này.

Hứa Khải cảm ơn fan Việt. Clip: Đi Soi Sao Đi.

Châu Dã muốn ăn phở Việt. Clip: Đi Soi Sao Đi.

2 mỹ nam - mỹ nữ của showbiz Hoa ngữ vừa tham dự sự kiện ở TP.HCM vào tối 22/9.

Hứa Khải và Châu Dã đã có cuộc gặp gỡ với hàng trăm người hâm mộ Việt và chứng kiến sự yên mến của họ dành cho mình tại sự kiện diễn ra vào ngày 22/9, trước khi trở về nước, anh/chị có điều gì muốn nói với các fan của mình ở Việt Nam không?

Hứa Khải: Ngay khi vừa xuống máy bay, tôi đã được gặp gỡ các bạn fan Việt Nam vô cùng nhiệt tình. Các bạn đứng chờ tôi ở ngoài, còn gửi thư tay cho tôi nữa. Tôi cảm nhận được rằng các bạn đều rất lịch sự, rất đáng yêu và xếp hàng rất trật tự để chờ tôi. Điều đó làm tôi thực sự xúc động và biết ơn. Tôi xin chân thành cảm ơn khán giả và các bạn fan tại Việt Nam đã luôn ủng hộ tôi cũng như yêu thích các bộ phim của tôi trong suốt thời gian qua. Trong tương lai, tôi nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến cho các bạn nhiều tác phẩm thật xuất sắc. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Châu Dã: Lúc vừa hạ cánh xuống TP.HCM, tôi đã nhìn thấy một số người hâm mộ đứng chờ mình ở ngoài sân bay rồi. Không biết sao nữa, chắc vì đây là lần đầu gặp nhau nên tôi thấy hơi ngại, mà các bạn ấy cũng ngại nốt. Các bạn fan Việt ấy đáng yêu lắm luôn, cứ hô tên tôi Châu Dã, Châu Dã mãi thôi. Tôi thực sự rất biết ơn tình cảm yêu mến mà mọi người dành cho mình. Tôi rất cảm ơn, thật sự rất cảm ơn các bạn fan Việt đã dành tình cảm và sự yêu mến cho tôi. Hy vọng trong tương lai tôi sẽ quay thêm thật nhiều bộ phim truyền hình hay hơn nữa để các bạn được xem các tác phẩm của tôi, và mong rằng tôi sẽ còn cơ hội đến Việt Nam để gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam.

Hứa Khải và Châu Dã đều cho biết họ rất xúc động, biết ơn tình cảm mà fan Việt đã dành cho mình. Ảnh: Weibo.

Trong khoảng thời gian ngắn ở Việt Nam, anh/chị đã kịp thưởng thức những món ăn nào chưa?

Hứa Khải: Tôi vẫn chưa được ăn nhiều món. Nhưng bữa ăn thịt nướng cuốn rau hôm qua thực sự rất ngon, tôi rất thích. Tôi hy vọng mình có thể được ăn thử thêm nhiều món thịt cuốn nữa.

Châu Dã: Thực sự là đầu giờ chiều ngày 22/9, tôi mới đáp chuyến bay đến Tân Sơn Nhất. Vừa đến nơi, tôi đã phải di chuyển đến khách sạn, thay váy áo, làm tóc, trang điểm để chuẩn bị cho sự kiện vào buổi chiều nên chưa kịp ăn gì cả. Đến tối, tôi và ekip 10h khuya mới xong việc. Vì vậy, chúng tôi đã đi vòng quanh tìm xem có quán ăn khuya nào còn mở thì sẽ có gì ăn nấy. Nếu mà phải nói món ăn Việt tôi muốn thử nhất, chắc chắn là phở. Tôi thực sự rất muốn ăn phở.

Hứa Khải khó quên món thịt nướng cuốn rau, còn Châu Dã lại muốn ăn phở Việt. Ảnh: Weibo.

Anh/chị có dự định quay trở lại Việt Nam trong tương lai?

Hứa Khải: Tôi nghĩ sau này ngoài thời gian dành cho công việc, tôi cũng muốn đến Việt Nam để vui chơi cho thỏa thích, trải nghiệm khung cảnh phố phường nhộn nhịp cũng như những món ăn ngon ở đây. Hôm qua, tôi và ê-kíp cũng có đi ăn món Việt Nam. Chúng tôi đã gọi món thịt nướng, có đủ các loại rau rồi cuốn cùng với thịt để ăn, nó ngon đến mức làm tôi nhớ mãi không quên.

Châu Dã: Chắc chắn là có rồi. Nếu lần sau có dịp quay lại Việt Nam, tôi sẽ đi du lịch, nghỉ dưỡng, đi ngắm cảnh đẹp và thưởng thức các món ăn ngon.