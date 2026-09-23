Mỹ nhân Ngôi Nhà Hạnh Phúc mang thai cho đại gia, được tặng ngay siêu xe 5 tỷ

Mỹ nhân Ngôi Nhà Hạnh Phúc còn không ngần ngại khoe về cơ duyên gặp gỡ với vị đại gia giàu có này.

Cuộc hôn nhân của nữ minh tinh nổi tiếng Hàn Quốc Han Eun Jung (phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc) và đại gia đã liên tục chiếm sóng mạng xã hội trong thời gian qua. Còn nhớ hồi tháng 5 vừa qua, nữ diễn viên đã phủ kín truyền thông sau khi xác nhận đang mang thai con đầu lòng ở tuổi 46 sau 6 năm kết hôn. Cô dự kiến lâm bồn vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau.

Tới sáng 22/9, tờ Isplus đưa tin, Han Eun Jung vừa bất ngờ nhận được 1 món quà xa xỉ ngay trước ngày sinh con đầu lòng. Theo đó, đại lý phân phối độc quyền của thương hiệu xe hơi nổi tiếng thế giới BMW mới đây đã gửi tặng mỹ nhân họ Han 1 chiếc BMW XM. Được biết, siêu xe này có giá bán tại thị trường Hàn Quốc rơi vào khoảng 240 triệu won (gần 5 tỷ đồng).

Trên trang cá nhân, Han Eun Jung cũng đã bày tỏ cảm xúc vui mừng, vỡ òa sau khi nhận được món quà đắt đỏ ngay trước ngày lâm bồn: “Cũng không còn bao lâu nữa là đến ngày sinh em bé rồi. Và đại lý phân phối của BMW lại 1 lần nữa dành tặng cho tôi 1 kỷ niệm thật khó quên. Họ vừa chúc mừng nhân dịp tôi sắp hạ sinh con đầu lòng. Họ chọn chiếc BMW XM này và còn nói thêm rằng chiếc xe rất phù hợp với hình ảnh của tôi. Họ bảo rằng đã chọn chiếc xe này vì cốp xe chứa được rất nhiều đồ đạc, có thể để vừa vặn cả xe đẩy lẫn ghế ngồi ô tô cho em bé. 1 lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành vì đã dành tặng cho tôi 1 kỷ niệm tuyệt vời như vậy. Tôi chắc chắn sẽ lái xe an toàn”.

Han Eun Jung khoe hình ảnh chiếc siêu xe do đại lý phân phối BMW gửi tới tặng cô. Ảnh: IGNV

Sau khi công bố tin mang thai con đầu lòng, Han Eun Jung còn gây bất ngờ lớn khi lần đầu công khai diện mạo ông xã đại gia sau 6 năm giấu kín như bưng. Theo đó, trong lần làm khách mời trên chương trình The Return Of Superman vào hôm 3/6, mỹ nhân Ngôi Nhà Hạnh Phúc đã đưa chồng mình tới cùng. Nữ diễn viên không ngần ngại để ekip chương trình bắt trọn toàn bộ gương mặt của chồng đại gia và phát sóng ngay trên truyền hình cho công chúng chiêm ngưỡng.

Được biết, ông xã hơn Han Eun Jung 1 tuổi, sở hữu vóc dáng khá cao lớn. Xuyên suốt buổi ghi hình, vị đại gia này đã luôn ân cần, dịu dàng chăm sóc cho nữ diễn viên sinh năm 1980, khiến công chúng “tan chảy”.

Han Eun Jung lần đầu công khai diện mạo ông xã sau 6 năm kết hôn. Ảnh: Naver

Han Eun Jung cao 1m70 nên dễ dàng nhận ra chồng cô cũng phải cao gần 1m80. Ảnh: Nate

Trước đây, nữ diễn viên luôn giấu nhẹm gương mặt ông xã đại gia. Ảnh: Nate

Kể về cơ duyên gặp gỡ người bạn đời, Han Eun Jung bồi hồi nhớ lại: “Khi ấy, tôi tham dự 1 buổi tụ tập thông qua người quen. Anh ấy (ông xã) đến 1 lát rồi ra về trước. Sau đó chúng tôi tình cờ gặp lại nhau, và đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được như có 1 hào quang tỏa ra từ phía sau anh ấy vậy. Dù anh ấy rời đi 1 cách rất lạnh lùng nhưng trong khoảnh khắc đó tôi đã thầm nghĩ ‘Liệu đây có phải là nhân duyên?’. Chính tôi là người đã chủ động cầu hôn trước. Vì anh ấy cứ liên lạc kiểu lúc có lúc không khiến tôi rất sốt ruột, nên tôi mới tự nhủ rằng nếu thế này thì thà cưới luôn cho rồi”.

Còn nhớ nữ minh tinh họ Han tuyên bố kết hôn với ông xã - 1 doanh nhân hơn cô 1 tuổi cách đây 6 năm. Được biết, cả 2 đã hẹn hò, tìm hiểu nhau trong vòng 1 năm trước khi quyết định về chung 1 nhà. Khi đó, ông xã của Han Eun Jung được miêu tả là người đàn ông tử tế, sâu sắc và biết cách quan tâm chu đáo đến những người xung quanh.

Tới tháng 1/2020, mỹ nhân Ngôi Nhà Hạnh Phúc chính thức tổ chức đám cưới tại Lotte World Tower, Seoul, Hàn Quốc. Trước giờ cử hành hôn lễ, nữ minh tinh đình đám đã dành chút thời gian gặp gỡ, giao lưu cùng báo chí. Và chú rể của Han Eun Jung đã không xuất hiện trong sự kiện họp báo trước thềm đám cưới này. Theo tờ Osen, chồng Han Eun Jung là doanh nhân, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, vì thế cô quyết định giấu mặt ông xã trước truyền thông nhằm đảm bảo quyền riêng tư của đàng trai.

Nói về nửa kia, Han Eun Jung hạnh phúc bày tỏ: “Anh ấy có thể bù đắp cho những thiếu sót của tôi. Anh ấy là người đàn ông rất ấm áp và tốt bụng”. Nữ diễn viên còn ngọt ngào gửi gắm thông điệp yêu thương đến ông xã ngay tại buổi họp báo trước thềm hôn lễ: “Cảm ơn anh vì đã chọn em. Em yêu anh”.

Han Eun Jung sinh năm 1980, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 19 tuổi qua bộ phim For the Sake of Love. Kể từ đó tới nay, cô liên tục để lại dấu ấn trong lòng công chúng qua loạt phim đáng chú ý như Ngôi Nhà Hạnh Phúc (Full House), Seoul 1945, Cuộc Sống Tươi Đẹp,... Đặc biệt, với vai tình địch của Song Hye Kyo trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc, nữ diễn viên đã trở nên nổi tiếng khắp châu Á.

Nữ diễn viên cưới đại gia hồi năm 2020. Ảnh: Nate

Han Eun Jung được công chúng biết đến rộng rãi nhờ vai diễn tình địch của Song Hye Kyo trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Ảnh: Naver

Nguồn: Isplus

