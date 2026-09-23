Phía Jack lên tiếng về các số liệu tại phiên tòa với Thiên An: Đây là phần trình bày đơn phương, sai sự thật!

Công ty Jack đã phát thông cáo sau phiên toà với Thiên An.

Ngày 22/9, TAND Khu vực 2 - TP.HCM mở phiên xét xử vụ án dân sự liên quan đến yêu cầu xác định quyền làm cha đối với con gái của Jack và Thiên An. Tại phiên toà, chủ tọa công bố kết quả giám định ADN xác định bé gái con gái của Thiên An là con của ca sĩ Jack. Phía nam ca sĩ trình bày mong muốn được thực hiện trách nhiệm với con, chăm sóc và thăm nom con.

1 ngày sau phiên toà, J97 Promotion - công ty của Jack - đã đăng tải thông cáo báo chí chính thức về vụ việc. Trong thông cáo, phía Jack nhấn mạnh sẽ thực hiện đúng những gì đã trình bày tại tòa.

"Từ hôm nay, nghệ sĩ thực hiện đúng những gì đã trình bày tại tòa: thăm con theo cách phù hợp với bé và lo cho con một cách chân thành, không kèm với bất kỳ điều kiện nào", trích từ thông cáo công ty Jack.

Jack nhấn mạnh sẽ thực hiện đúng những gì đã trình bày về kế hoạch chăm sóc con gái

Bên cạnh đó, liên quan đến những số liệu mà bị đơn đề cập trong phiên toà, phía Jack khẳng định không đúng sự thật.

Phía Jack cho biết: "Liên quan đến các số liệu được đề cập tại phiên tòa, đây là phần trình bày đơn phương từ một phía về giai đoạn trước đó, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi xét xử và không được Hội đồng xét xử xem xét.

Chúng tôi khẳng định những thông tin này là sai sự thật và không phản ánh đúng sự bảo bọc mà gia đình đã dành cho bị đơn trong suốt thời gian đó.

Phía nghệ sĩ lựa chọn không tranh luận về những con số này. Điều duy nhất chúng tôi muốn khẳng định là kể từ nay, việc chăm lo cho bé sẽ được thực hiện đầy đủ và có thể kiểm chứng.

Tại phiên tòa, chủ tọa đã đề nghị các bên không đưa thông tin về vụ việc lên mạng xã hội, để bé được lớn lên bình yên. Nghệ sĩ và gia đình sẽ giữ đúng đề nghị đó. Đây là lần lên tiếng cuối cùng của chúng tôi về vụ việc; sau đây chúng tôi không trả lời phỏng vấn, không bình luận và không tham gia bất kỳ tranh luận nào".

Phía Jack khẳng định con số mà bị đơn đề cập không phản ánh đúng sự bảo bọc mà gia đình đã dành cho bị đơn trong suốt thời gian đó

Tại phiên toà, trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử, Thiên An cho biết năm 2020, khi thai được khoảng 4-5 tháng, cô đã thông báo cho Trịnh Trần Phương Tuấn.

Theo lời trình bày của Thiên An, trước năm 2022, Trịnh Trần Phương Tuấn có chu cấp tiền nuôi con với tổng số tiền 106 triệu đồng. Trong đó, khoảng 76 triệu đồng được chuyển khoản và 30 triệu đồng được đưa bằng tiền mặt. Thiên An cho biết các khoản tiền chuyển khoản có sao kê để chứng minh.

Tuy nhiên, theo Thiên An, từ đầu năm 2022 đến nay, Tuấn không tiếp tục chuyển tiền chu cấp nuôi con. "Từ năm 2022 đến nay, việc nuôi con hoàn toàn dựa vào kinh tế của tôi. Hiện tại, mẹ và em gái tôi có hỗ trợ chăm con trong những lúc tôi bận công việc, nhưng việc chăm sóc, nuôi dưỡng con từ nhỏ đến lớn vẫn do tôi đảm nhận", Thiên An cho biết.

Trong phần tranh luận, phía bị đơn cho rằng việc nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn cho rằng Trần Nguyễn Thiên An ngăn cản việc thực hiện quyền và nghĩa vụ làm cha là không đúng. Phía Thiên An đề nghị Tuấn làm rõ trong 5 năm qua đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của người cha đối với con như thế nào, cũng như đã thực hiện việc thăm nom, chăm sóc con ra sao.

Trả lời về kế hoạch chăm sóc bé, ca sĩ Jack cho biết, "Tôi sẽ tôn trọng Thiên An, ráng thu xếp thời gian và theo điều kiện của mẹ bé. Hiện tại bé cũng chưa biết tôi nên tôi cũng sẽ chậm rãi và từ tốn thôi. Tôi cũng mong muốn có lịch trình thăm nom rõ ràng, tôi sẽ phụ trách cái gì đó. Tôi chỉ muốn có trách nhiệm làm cha thôi, tôi không có giành bé gì cả, không muốn tách bé khỏi mẹ. Tôi chỉ mong được chăm sóc con tốt nhất về sau".

Jack không muốn tách bé khỏi mẹ, sẽ chăm lo cho con gái một cách tốt nhất

Về phía Thiên An, sau phiên toà, cô cũng có chia sẻ trên trang cá nhân: "Những điều không vui đã qua. Con cũng không còn bị điều tiếng là lai lịch không rõ ràng. Đây là nỗi đau lớn nhất của người làm mẹ như An. Mỗi ngày thấy những nhận định tiêu cực về con mà mình không thể làm được gì để thay đổi nó ám ảnh kinh khủng. Giờ thì nhẹ lòng rồi.

Số điện thoại An chưa từng đổi. Nên nếu bên ba bé có muốn thăm thì cứ nhắn. An sẽ hỗ trợ cho gặp. An sẽ tôn trọng phán quyết của toà. Chuyện người lớn kết thúc có thế nào thì con cũng sẽ được bảo vệ theo cách tốt nhất trong khả năng của An có thể làm".